Private Label Zirvesi bu yıl 10. kez gerçekleşti

Private Label Zirvesi, bu yıl 10'uncu kez sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede paylaşılan veriler ve değerlendirmeler, hızlı tüketim ve perakende sektöründe özel markaların (private label) 2026'ya doğru nasıl bir dönüşüm geçirdiğine dair önemli sinyaller ortaya koydu.

Zirvede açıklanan NielsenIQ+GFK verilerine göre, Private Label ciro payı Ekim 2025 itibarıyla yüzde 21,7 seviyesine olurken, global ortalama ise yüzde 22,7 seviyesine yaklaştı.

Etkinlikte paylaşılan tüketici içgörüleri, özel marka tercihlerinde fiyat odaklı yaklaşımın yerini kalite algısı ve tavsiye etkisine bıraktığını ortaya koydu. Özellikle premium private label ürünlere yönelik ilginin artması dikkat çekti.

Zirvede ayrıca sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yapay zeka odaklı başlıklar öne çıktı. Plastiksizleşme vizyonu, yapay zeka destekli trend projeksiyonları, küresel finans ve yapay zeka değerlendirmeleri ile perakendecilerin değişen tüketici beklentilerine yönelik yaklaşımları sektör profesyonelleri tarafından ele alındı.