Prof. Dr. Ahmet Çolak'tan 'iş güvenliği' uyarısı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 8 Nisan'da gerçekleştirilecek 'İş Güvenliği Ekipmanları Zirvesi (İGEZ)'de, iş güvenliği ekipmanlarının üretimi, kalite standartlarına uygunluğunun belirlenmesinin önemi, CE belgelendirme süreçleri ve piyasa denetim süreçleri konuları masaya yatırılacak.

"Sektör profesyonellerine büyük fırsat"

İGEZ 2025 için görüş bildiren Prof. Dr. Ahmet Çolak, "İş güvenliği konusunda bilinçlenmek ve sektördeki yenilikleri yakından takip etmek isteyen herkesi İGEZ 2025’e bekliyoruz" dedi ve ekledi:

"Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, sadece işverenlerin değil, tüm toplumun sorumluluğundadır. İş güvenliği bir kültürdür ve bu kültürü oluşturmak, yaygınlaştırmak için tüm paydaşların iş birliği yapması gerekir. İGEZ olarak biz de bu konuda üzerimize düşeni yaparak; sektördeki uygulamaları, gelişmeleri paylaşmayı ve konuyla ilgili firmaları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.