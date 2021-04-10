PTT ile Katar Posta İdaresi arasında iş birliği: Turkishsouq

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye'nin e-ticaret kapasitesini artırmak ve Türk ürünlerini yurt dışına açmak amacıyla PTT AŞ ile Katar Posta İdaresi arasında iş birliği yapıldığını söyledi.

e-Ticaret pazarının yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla önem kazandığını belirten Gülten, bu alanda Türkiye'nin hakimiyetini artırmak için teknolojik yatırımlara devam edeceklerini bildirdi.

Gülten, "turkishsouq.com" üzerinden pazara sunulan Türk ürünlerinin dünyanın birçok yerinde talep gördüğüne işaret ederek, "Burada kaliteli Türk ürünlerini, yurt dışındaki müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bizim hayallerimize inanarak destek veren Katar Posta İdaresi ile bu platformu 47 ülkede e-ticaret yapabilir hale getirdik. PTT ailesi olarak ülkemizin e-ihracat hedeflerine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Hem yerli üreticilerin hem de satış platformlarının siteye dahil olabileceğini vurgulayan Gülten, ticaretle uğraşan kişinin, PTTAVM.com'a üye olduktan sonra satışa sunduğu ürününü, istemesi halinde yurt dışında da satışa çıkarabildiğini anlattı.

Katar Posta İdaresi Üst Yöneticisi Faleh Al Naemi de iki ülke arasındaki ortaklığın uzun yıllar önce başladığını belirterek, Türk ve Katar posta idareleri arasında birden fazla ikili düzeyde iş birliği bulunduğunu söyledi.

Yapılan iş birliğiyle Türk pazarının, yeni dünya ekseninde tanıtımının yapıldığını ve bundan çok memnun olduklarını vurgulayan Al Naemi, dünya genelinde İngiltere, İtalya, İsveç, Portekiz, Rusya, Avustralya, Kanada ve Brezilya gibi birçok ülkenin Türk ürünlerine ilgi gösterdiğini ifade etti.

"PTTAVM'de 28 milyon ürün satışa sunuldu"

PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da 25 bine yakın KOBİ'nin PTTAVM üzerinden satış yaptığını belirterek, bu platformla kolay ihracatın başlayacağını söyledi.

Türkiye sınırları içinde 80 milyona satış yapan KOBİ'lerin, Türkiye ve Katar iş birliğiyle kurulan "turkishsouq.com" platformu üzerinden tüm dünyaya satış yapar hale geldiğine dikkati çeken Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok ürünün yurt dışı pazarına açılmasında bu platformun kurulması ciddi bir adım oldu. Aynı zamanda bu platform, Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasını da sağlayacak. Böylece hem kültürümüz hem de geleneksel ürünlerimizle dünyaya bir kapı daha açtık."

Çevikoğlu, PTTAVM'den satış gerçekleştiren ve bunu yurt dışına da yapabilecek KOBİ'lerin bir havuza alındığını anlatarak, "PTTAVM'de satışa sunulan 28 milyon üründen 12 milyonu, yurt dışı pazarında satışa sunulmak üzere havuza dahil edildi. Şu anda Turkishsouq platformunda bunların 300 bini satışta bulunuyor. İlerleyen dönemde bu sayıyı artıracağız." diye konuştu.