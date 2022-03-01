Rakip ülkenin kalbinde Türk gecesi düzenleyecek

İmam GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde 61 ihracatçı birliği bulunuyor. Bunlardan biri de Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB). Birliğin başkanlığı yapan Erkan Zandar, göreve geldiği 2018 yılında 39 yaşındaydı. Zandar, 39 yaşında başkan seçilerek ihracatçı birlikleri arasındaki en genç başkan oldu. Nisan ayında yapılacak başkanlık seçimleri için yeniden aday olan Zandar, şu an için tek aday konumunda. TİM Sanal Fuarlar Komitesi Başkanı da olan Zandar, pandemide uygulanan ilk sanal fuarı yapılmasına da öncülük etti.

Sektörün mevcut durumunu ve yeni dönem projelerini DÜNYA’ya açıklayan Zandar, tüm alt sektörlerle birlikte büyüyebilecekleri bir döneme girdiklerine dikkat çekiyor. “İhracatta geriye düşen alt sektörlerimize ağırlık vereceğiz” diyen Zandar, “Firmalarımızı dijital ve fiziki platformlarda müşterilerle tanıştıracağız. Sektörümüzün dünyadaki en önemli fuarlarının başında İtalya’da düzenlenen GARDA Fuarı geliyor. Orta-üst sınıfta en iyi ayakkabı fuarı. Bu fuarın milli katılım olmasına katkı sağladık. Haziran ayında 50 firmamızla orada yer alacağız. Orada Türk gecesi düzenlemek için çalışmalara başladık. Milano Başkonsolosumuzu, ticaret ataşeliklerimizi ve müşterilerimizi orada ağırlamak istiyoruz. İhracatımıza önemli katkı sağlayacak” şeklinde konuşuyor.

Güney Kore’ye odaklanacak

“Müşterilerle ilişkilerimizi dijital kanallardan kuruyoruz. Dijitalden bilgiyi alıp fiziksel olarak noktayı koyuyoruz” diyen Zandar, şöyle devam ediyor: “Fiziki organizasyonlar olsa bile dijitalden katılmak isteyen önemli bir bölüm var. E-ihracat gündemimizde ilk sıralarda. Bu kanaldan ihracatımızı artırmak istiyoruz. Güney Kore bizim için çok önemli bir pazar. Pandemi öncesinde geliştirdiğimiz ilişkilerle ihracatımız önemli ölçüde artmıştı. Güney Kore pandemide kendini tamamen kapattı. Ancak biz irtibatımızı hiç kesmedik. Mayıs ayından sonra esnemelerin başlayacağını ümit ediyoruz. Güney Kore özelinde bir sistem oluşturarak, her kanaldan ihracat yapmak istiyoruz. Çünkü Güney Kore bunun için çok uygun bir ülke. Fiziki heyetler, B2B, B2C ve e-ihracat gibi kanallardan ihracatımızı geliştirmemiz mümkün.”

“Fabrikalar gençleri çekmiyor konforlu alanlar yaratacağız”

Sektör olarak eleman probleminin kanayan yaraları olduğuna değinen Zandar, şu bilgileri veriyor: “Kimse kolay kolay çalıştıracak eleman bulamıyor. Bu sorun sadece bizde değil Avrup a ülkelerinde de var. Direkt rakibimiz İtalya başta olmak üzere Romanya, Portekiz ve Çekya’da da eleman sorunları büyümeye başladı. Bunun temel nedeni, gençlerin fabrika ve atölyelerde çalışma konusunda çekincelerinin olması. Demek ki biz sanayiciler de elinden geleni yeterince yapmıyor. Hepimiz gençler için çekici bir iş ortamı oluşturmalıyız. Türkiye’de genç ihracatçılar için ilk oluşumu EİB olarak biz hayata geçirdik. Genç İhracatçılar Konseyi’ni (GİK) hayata geçirdiğimizde paylaşımlı ofis ortamını yarattık. Rahat ve konforlu bir alan oluşturduk. Gençler keyifl e çalışıyor. Sektörümüzün çekiciliği konusunda bir eksiklik var. Bundan ders çıkararak, GİK için yarattığımız ortamı fabrika ve atölyelerimizde de yaratabiliriz. Gençleri fabrikalara çekemezsek 10 yıl sonra ciddi bir istihdam problemi ile karşılaşabiliriz. Çalışanlar için konforlu alanlar yaratmak istiyoruz.”

“Sürdürülebilirlikte İtalya’nın önündeyiz”

Deri tabakhanelerinde uluslararası sürdürülebilirlik sertifika sayısında en başarılı ülkenin Türkiye’de olduğunu belirten Zandar, “Türkiye’de 20’den fazla tabakhanemiz bu sertifikalara sahip. İşimizin başı deri. Hammaddeleri sürdürülebilirliğe uygun elde ettiğimiz sürece mamullerde sorun yaşamayız. Çünkü mamullerimizi ağırlıklı olarak Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Bu konuda çok başarılıyız. Rakibimiz İtalya’da sürdürülebilirliğin esamesi yok. Tabakhanelerimiz doğru zamanda doğru üretime geçtiler. Sektörümüzü artış eğiliminde. Eleman sıkıntısı olmasa geleceğimiz çok iyi. Bu sorunu da bir an önce çözmek için gayret ediyoruz. Herkes bize ayakkabı yaptırmak istiyor. Doğru finansman erişim modeli ve doğrum yatırımla önümüz açılır. Her alt sektörümüzle birlikte büyüyebiliriz. Talep sorunumuz yok. Talebi karşılayacak unsurları devreye alacağız” diyor.

“Babayı değil, oğlunu istiyoruz”

Yönetim kurulu listemizin tamamını henüz oluşturmadıklarını ifade eden Erkan Zandar, “Mevcut firmalarımıza listemizde yeni kuşak temsilcilerini istediğimizi belirttik. Babayı değil oğlunu isti yoruz. Çünkü geleceği de düşünmemiz lazım. Dünya trendlerinin hızla geliştiği, dijitalin önem kazandığı bir dönemde gençlere ihtiyaç var. Aynı zamanda bizden sonra buralarda görev alabilecek genç isimleri de belirlememiz gerekiyor. Biz gençlerin önünü açacağız” ifadelerini kullanıyor.

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