Reel sektör pandemiye karşı bağışıklık kazanacak

06 Temmuz 2020

Barış SEDEF/İSTANBUL



Mart ayından itibaren Türkiye’ye de sıçrayan koronavirüs (COVID-19) hem sosyal hem de ekonomik olarak ciddi tahribatların yaşanmasına neden oldu. Olası bir ikinci dalganın üretimi sekteye uğratmaması adına kamu kurumları harekete geçti. Yaşanan bu süreçte küresel salgının güvenli üretimin önemini ortaya koyduğunu ifade eden İstanbul Bilim ve Sanayi Teknoloji İl Müdürü Yüksek Mimar Ümit Ünal, güvenli üretimin sanayinin merkezinde olduğunu ifade etti. COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile TSE çatısı altında güvenli üretim yaptığını ortaya koyan sanayicilerin piyasada ön plana çıkacağına dikkat çeken Ünal, “İşletmelere duyulan güven ve bağlılık artacak, işletmelerimizin verimliliği de yükselecektir. Ayrıca bu işletmelerimiz uluslararası alanda da büyük avantajlar elde edecek. Yabancı müşteriler, elbette muhatap olduğu firmaların hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığına daha çok dikkat edecek. Dış talepte başlayan iyileşmenin ardından üreticilerimiz Güvenli Üretim Belgesi ile rakiplerinin önüne geçecek” diye konuştu.



“Risklerin bertaraf edilmesi için belgelendirme çalışmaları önemli”



TSE Güvenli Üretim Belgesiyle firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun denetleneceğini anlatan Ünal, “Böylece tüketici kendisi için riskli sonuçlar doğurabilecek işletmelerin ürünlerinden kendisini ve ailesini koruyabilecek. Önümüzdeki yıllarda bu tarz salgınların daha fazla yaşanacağı bugünden öngörülen riskler arasında yer alıyor. Bu riskin hem üretici hem de tüketici açısından bertaraf edilmesi bağlamında güvenli üretime dair belgelendirme çalışmaları büyük önem taşıyor. Bu bağlamda belgelendirme çalışmaları işletmeler için bir zorunluluk olmaktan öte bir gereklilik” diye konuştu. TSE Güvenli Üretim Belgesi’nin firmaları büyük masraflara sokacak bir yatırımı gerektirmediğini dile getiren Ünal, bu durumun sanayiciler için üretim sürecine yeni bir perspektiften bakmayı sağladığını söyledi.



177 firmaya COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi verildi



Sanayide güvenli üretimde ilk belgelerin haziran ayı başında Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya’daki işletmelere verildiğini belirten Ünal, bugüne kadar 317 başvuru yapıldığını ve 177 firmaya COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi verildiğinin altını çizdi. Halk sağlığını tehlikeye atan merdiven altı firmaların COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile elekten geçeceğini bildiren Ünal şunları söyledi: “Sanayi tesisleriyle başlanan bu belgelendirme faaliyeti ilerleyen zamanlarda başka sektörlere de yayılacaktır. Güven duygusu tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleştirilmelidir. Turizm sektöründe de benzer bir belgelendirme çalışmasının yürütüldüğünü görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’ uygulamaya geçirildi. Bu sertifikasyon programı kapsamında otel, tatil köyü, konaklama ve yeme-içme tesisleri ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlara göre denetleniyor. Ülkemiz için kritik sektörler kendilerini bu yenidünya düzenine adapte etmek zorunda. Dolayısıyla belgelendirme faaliyetleri sektörlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve işletmelerin hayatta kalabilmeleri için bir gereklilik.”



“Üreticilerimiz güvenli üretim belgesi ile rakiplerinin önüne geçecek”



Güvenli üretim belgesini alan sanayicilerin verimliliklerinin de artacağına işaret eden Ünal, “Ayrıca bu işletmelerimiz uluslararası alanda da büyük avantajlar elde edecek. Dış talepte başlayan iyileşmenin ardından üreticilerimiz Güvenli Üretim Belgesi ile rakiplerinin önüne geçecek” değerlendirmesinde bulundu.