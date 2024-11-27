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  3. “Reeskont kredisiyle döviz alan firmalar mağduriyet yaşıyor”
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“Reeskont kredisiyle döviz alan firmalar mağduriyet yaşıyor”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Merkez Bankası reeskont kredisi kullanan bazı fir­maların döviz alımları nedeniyle haksız şekilde mağduriyet yaşa­dıklarını belirtti.

Dünya Gazetesi
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Ünverdi, zorlu piyasa koşulları­na rağmen üretim ve ihracata de­vam eden sanayicilerin, ihracat bedelini bozdurduktan sonra tek­rar hammadde almak için döviz almaları nedeniyle Merkez Ban­kasının uyguladığı cezai işlemle karşılaştıklarını kaydetti.

Konuya ilişkin değerlendir­melerde bulunan ve mağduri­yetlerin önüne geçilebilmesi için ivedi olarak yeni bir düzen­lemeye ihtiyaç duyulduğunu be­lirten Adnan Ünverdi, şunları di­le getirdi: “İhracat odaklı üretim yapan firmalarımız hammad­de olarak çoğunlukla ithal gir­diği kullanmaktadır. Bu süreç­te finansman ihtiyacını Merkez Bankası kaynaklı reeskont kre­disi ile desteklemeye çalışan ih­racatçılarımız, ithalata yönelik döviz alımları nedeniyle Merkez Bankası tarafından cezai müey­yide ile karşı karşıya kalmakta­dır. Bu konuda kapsamlı bir dü­zenleme ile uygulamanın net­leşmesi ve çözüme kavuşması zorunlu haline gelmiştir.”

İşletmelerden gelen taleplerin arttığını ve konuya ilişkin çok sayıda örnek olduğunu dile getiren Ünverdi, şu ifadeleri kul­landı: “Üyelerimiz üretici, ihra­catçı ve ithalatçıdır. Buna bağ­lı olarak hammaddesini yurt dı­şından getirmektedir. İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı kapsamında döviz alma­ma taahhüdüne ilişkin olarak, dö­viz alındıktan sonra 5 iş günü için­de yeniden döviz satışı yapılma­sı ile kredi vadesi boyunca 50 bin dolar tutarına kadar döviz alım­ları istisna kapsamına alınmış ol­masına rağmen bu limitlerin dı­şında işlem gerçekleştiren firma­ların da cezadan muaf tutulması gerekmektedir. Bu nedenle cezai işlem yapılmadan önce firmala­rın neye binaen ve nasıl döviz alı­mı yaptıklarının netleştirilmesi ve haksız ceza kesilen firmalara da iadelerinin yapılmasını talep etmekteyiz.”