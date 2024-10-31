Rekabet avantajı sağlayacak hizmetler sunmak önemli
Bölgemizdeki katılımcı firmaların ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların Demirtaş OSB (DOSAB) tarafından karşılanması durumunda DOSAB’dan hizmet alıp alamayacaklarını sorguladığımız bir anket çalışması yaptık.
Demirtaş OSB (DOSAB )Yönetim Kurulu Başkanı Levent ESKİ
Bölgemizdeki katılımcı firmaların ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların Demirtaş OSB (DOSAB) tarafından karşılanması durumunda DOSAB’dan hizmet alıp alamayacaklarını sorguladığımız bir anket çalışması yaptık. Buna göre katılımcılarımızın yüzde 72’si DOSAB’ın alternatif bir haberleşme altyapısı kurması durumunda hizmet alabileceğini belirtti. Bizim vereceğimiz uygun fiyatlı ve kaliteli bir hizmet ile bunu daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum.
Dijitalleşme altyapısı aşama kaydedecek
Kuracağımız fiber optik altyapı üzerinden telefon ve internet hizmetlerinin dışında, DDoS atak önleme, güvenlik duvarı, 5651 Log Yönetimi, DaaS/VDI, endüstriyel bulut, veri merkezi, yangın ihbar sistemi vb. hizmetlerin de eklenebileceği esnek bir yapıya kavuşacağız. Kendi ekibimiz ile hızlı destek ve butik hizmet kalitesi sağlayacağız. Arıza durumlarında daha hızlı çözümler bulacağız. Teknolojik alt yapı konusunda firmalarımızın dışarıdan tek tek hizmet alması yerine OSB tarafından sunulan hizmetten faydalanması daha verimli olacaktır.
Günümüz teknoloji çağı ve OSB’ler olarak bizler firmalarımıza sadece elektrik, doğalgaz, su, ulaşım gibi temel alt yapıların yanında onlara uluslararası arenada rekabet avantajı sağlayacak diğer alanlarda iyi hizmet sunmalıyız. Teknoloji alt yapısı da bu başlıklardan birisi…Ülkemizde henüz çok az sayıda OSB bu alanda firmalarına hizmet sunuyor.
Ancak kısa sürede bu teknoloji kervanına katılımlar artacaktır. Biz de DOSAB olarak öncü ve örnek olma misyonumuzla bu projemizi titiz bir çalışma ile tamamlayıp, ihalesini gerçekleştirdik ve yapım sözleşmesini imzaladık. DOSAB kendi finansmanı ile bu yatırımı gerçekleştiriyor.
Yeşil OSB’de de öncü
DOSAB, Yeşil OSB olma yolunda birçok kriteri sağlıyor. Yeşil OSB olmak, katılımcı firmaların sürdürülebilir üretim faaliyetlerini destekleyerek, sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirme sağlıyor. Yeşil OSB Sertifikası’nın özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde akreditasyonunun sağlanması ile DOSAB katılımcılarına özellikle Yeşil Mutabakat çerçevesinde artı değer getiriyor.
DOSAB sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda katılımcı firmalara sürdürülebilir üretim konusunda destek sağlayabilmek ve AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedeflerine uyum sağlayabilmek için Yeşil OSB Sertifikasyon çalışmalarına büyük önem verdi.
Süreç kapsamında ülke genelinde ön kriterler için başvuru yapan 19 OSB’den biri olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1 Eylül 2023 tarihinde ön uygunluk alındı. Bu kapsamda 2 Ocak 2024 tarihli Sera Gazı Doğrulama Belgesi ile Bursa’da ilk, Türkiye genelinde beşinci sırada Sera Gazı Beyanı Doğrulaması yapılan OSB oldu. 24-25 Ocak tarihlerinde de Yeşil OSB Denetimi başarıyla tamamlandı. DOSAB, bu yılın haziran ayında düzenlenen törende Türkiye’nin dokuz OSB’sinden biri olarak Yeşil OSB belgesini aldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile geliştirilen ve kamulaştırma bedelinin önemli bir kısmı DOSAB tarafından sağlanan proje ile DOSAB otoyola direk bağlantısı yapılan Bursa’daki ilk OSB oldu. 2023 yılı sonundaki bu yatırım sonrası, DOSAB bölge içindeki trafik yükünü hafifletmek ve güvenli ulaşım için ana caddelerinde UKOME tarafından da onaylanan 50 milyon lirayı bulacak yatırımlar yapıyor.