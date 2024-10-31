Rekabet avantajı sağlayacak hizmetler sunmak önemli

Demirtaş OSB (DOSAB )Yönetim Kurulu Başkanı Levent ESKİ

Bölgemizdeki katılımcı fir­maların ihtiyaçlarını be­lirlemek ve bu ihtiyaç­ların Demirtaş OSB (DOSAB) tarafından karşılanması duru­munda DOSAB’dan hizmet alıp alamayacaklarını sorguladığı­mız bir anket çalışması yaptık. Buna göre katılımcılarımızın yüzde 72’si DOSAB’ın alternatif bir haberleşme altyapısı kurma­sı durumunda hizmet alabilece­ğini belirtti. Bizim vereceğimiz uygun fiyatlı ve kaliteli bir hiz­met ile bunu daha yukarıya taşı­yacağımıza inanıyorum.

Dijitalleşme altyapısı aşama kaydedecek

Kuracağımız fiber optik alt­yapı üzerinden telefon ve inter­net hizmetlerinin dışında, DDoS atak önleme, güvenlik duvarı, 5651 Log Yönetimi, DaaS/VDI, endüstriyel bulut, veri merkezi, yangın ihbar sistemi vb. hizmet­lerin de eklenebileceği esnek bir yapıya kavuşacağız. Kendi ekibi­miz ile hızlı destek ve butik hiz­met kalitesi sağlayacağız. Arıza durumlarında daha hızlı çözüm­ler bulacağız. Teknolojik alt yapı konusunda firmalarımızın dışa­rıdan tek tek hizmet alması yeri­ne OSB tarafından sunulan hiz­metten faydalanması daha ve­rimli olacaktır.

Günümüz teknoloji çağı ve OSB’ler olarak bizler firmaları­mıza sadece elektrik, doğalgaz, su, ulaşım gibi temel alt yapıla­rın yanında onlara uluslararası arenada rekabet avantajı sağla­yacak diğer alanlarda iyi hizmet sunmalıyız. Teknoloji alt yapısı da bu başlıklardan birisi…Ülke­mizde henüz çok az sayıda OSB bu alanda firmalarına hizmet su­nuyor.

Ancak kısa sürede bu tek­noloji kervanına katılımlar arta­caktır. Biz de DOSAB olarak ön­cü ve örnek olma misyonumuzla bu projemizi titiz bir çalışma ile tamamlayıp, ihalesini gerçek­leştirdik ve yapım sözleşmesini imzaladık. DOSAB kendi finans­manı ile bu yatırımı gerçekleş­tiriyor.

Yeşil OSB’de de öncü

DOSAB, Yeşil OSB olma yo­lunda birçok kriteri sağlıyor. Yeşil OSB olmak, katılımcı fir­maların sürdürülebilir üretim faaliyetlerini destekleyerek, sürdürülebilirlik konusunda bi­linçlendirme sağlıyor. Yeşil OSB Sertifikası’nın özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde akreditasyo­nunun sağlanması ile DOSAB katılımcılarına özellikle Yeşil Mutabakat çerçevesinde artı de­ğer getiriyor.

DOSAB sürdürülebilir kalkın­ma amaçları doğrultusunda ka­tılımcı firmalara sürdürülebilir üretim konusunda destek sağla­yabilmek ve AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedeflerine uyum sağlayabilmek için Yeşil OSB Sertifikasyon çalışmalarına bü­yük önem verdi.

Süreç kapsamında ülke ge­nelinde ön kriterler için başvu­ru yapan 19 OSB’den biri olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı'ndan 1 Eylül 2023 tarihinde ön uygunluk alındı. Bu kapsam­da 2 Ocak 2024 tarihli Sera Gazı Doğrulama Belgesi ile Bursa’da ilk, Türkiye genelinde beşinci sırada Sera Gazı Beyanı Doğru­laması yapılan OSB oldu. 24-25 Ocak tarihlerinde de Yeşil OSB Denetimi başarıyla tamamlandı. DOSAB, bu yılın haziran ayında düzenlenen törende Türkiye’nin dokuz OSB’sinden biri olarak Ye­şil OSB belgesini aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediye­si iş birliği ile geliştirilen ve ka­mulaştırma bedelinin önemli bir kısmı DOSAB tarafından sağla­nan proje ile DOSAB otoyola di­rek bağlantısı yapılan Bursa’da­ki ilk OSB oldu. 2023 yılı sonun­daki bu yatırım sonrası, DOSAB bölge içindeki trafik yükünü ha­fifletmek ve güvenli ulaşım için ana caddelerinde UKOME tara­fından da onaylanan 50 milyon lirayı bulacak yatırımlar yapıyor.