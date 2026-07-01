Rekabet gücü eriyor, kalifiye istihdam kaybediliyor

Küresel arenada birçok ilke imza atan ve özel amaçlı gemi inşasın­da devler ligine yükselen Türk tersaneleri, aşınan rekabet gü­cü nedeniyle zor günler geçiri­yor. Geçmiş yıllarda yapılan söz­leşmelerle ayakta kalmaya ça­lışan gemi inşa sektörü, küresel pazarda artan talebe karşın ye­ni sipariş alamama tehlikesiy­le karşı karşıya. Maliyet baskısı ve finansmana erişim sorunla­rı sektörde istihdam kaybını de­rinleştirdi.

Mayıs ayında gemi ve yat ih­racatı, 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 5’e yakın daralarak, 349 milyon 626 bin dolar seviye­sinde kaldı. 2026’nın ilk 5 ayın­da ise toplam ihracat, geçen yı­lın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,5 artarak 1 milyar 281,9 mil­yon dolara ulaştı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birli­ği (GYHİB) verilerine göre, kâ­ğıt üzerindeki ihracat rakamları artış gösterse de bu durum sek­törün mevcut krizini yansıtmı­yor. DÜNYA’ya konuşan GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Mus­tafa Talha Pepe, 2026 yılının ilk yarısında görülen ihracat artı­şının tamamen geçmiş yılların siparişlerinden kaynaklandığı­nı vurguladı.

“Kur, enflasyon kadar tepki vermedi”

Bugün ihracatı gerçekleştiri­len projelerin aslında iki ya da üç yıl önce imzalanan kontrat­lar olduğunu belirten Pepe, sek­törün bugünkü en büyük prob­leminin yeni kontrat alamamak olduğunun altını çizdi. Yüksek enflasyon ortamında döviz ku­runun aynı oranda artmama­sının Türk tersanelerinin re­kabetçiliğine ağır darbe vur­duğunu ifade eden Pepe, fiyat avantajının kaybedilmesiyle Türkiye’nin gemi inşada yeni si­pariş almakta giderek daha fazla zorlandığını söyledi.

Sipariş defterleri boşalıyor

Tersanelerin sipariş defterle­rinin giderek boşaldığına dikkat çeken Pepe, şu uyarılarda bu­lundu: “Bugün itibarıyla Türk tersanelerinin elinde 2026 yı­lında imzalanmış, daha önceki yıllara kıyasla çok az proje var. Asıl kıyaslamanın tersanelerin sipariş defterlerine göre yapıl­ması lazım. Önümüzdeki dö­nemde küresel gemi inşa sırala­masında geriye düşeceğiz gibi görünüyor. En büyük sıkıntımız yüksek enflasyon ve enflasyon­la mücadele edemeyen kurdur.”

Rekabetçilik kaybı, sektörün kanayan yarası olan istihdam so­rununu da geri dönülemez bir bo­yuta taşıyor. Mustafa Talha Pe­pe, istihdam kaybının maalesef sürdüğünü belirterek, “Kayıp sa­dece mavi yakalı çalışanda değil, aynı zamanda nitelikli çalışanda da başladı. Bunu koruyabilmemi­zin tek yolu yeni siparişler alabil­mek ve rekabetçiliği yeniden sağ­lamak” ifadelerini kullandı.

“Reeskont kredilerine bile ulaşamıyoruz”

Uzun çabalarla elde edilen kü­resel pazar payının kaybedilme­sinden endişe eden sektör temsil­cileri, finansmana erişim konu­sunda da destek bekliyor. GYHİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Se­ven de küresel piyasalardaki ye­şil dönüşüm trendiyle birlikte çevreci gemilere talebin yüksek seyrini sürdürdüğünü, küresel talep tarafında ciddi bir daral­ma yaşanmadığını belirtti.

Buna rağmen Türk tersanelerinin ye­ni sipariş alamamasının içeri­deki dinamiklere bağlı olduğunu özetleyen Seven, şu çarpıcı de­ğerlendirmeyi yaptı: “Hâlihazır­da alınan yeni siparişler geçmiş yılların oldukça altında. Bizim te­mel sorunumuz, işçilik maliyet­lerinin Avrupa tersanelerinin de üzerine çıkmış olması ve kredi­ye erişimde yaşanan zorluklardır. İhracatçı firmaların kullanımına açık olan Merkez Bankası rees­kont TL kredilerine bile mevcut bariyerler nedeniyle ulaşmakta zorlanıyoruz.”

İlk yüzer enerji ge­misi, en büyük açık deniz rüzgâr bakım gemisi, LNG ile çalışan ilk römorkör, ilk uzaktan kumanda­lı römorkör, ilk elektrikli römor­kör ve dünyanın en büyük balık fabrika gemisi gibi özel projelere imza atarak küresel özel amaçlı gemi inşa sıralamasında ilk üçe giren Türk tersaneleri, 2025 yı­lında toplam 2 milyar 243 milyon dolarlık gemi ve yat ihracatı ger­çekleştirerek rekor kırmıştı. An­cak yeni siparişlerin hız kesmesi, tersanelerin bu alandaki liderli­ğini de tehlikeye soktu.