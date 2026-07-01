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Rekabet gücü eriyor, kalifiye istihdam kaybediliyor

 Özel amaçlı gemi inşasında sayısız ilke imza atarak devler ligine yükselen Türk tersaneleri, artan maliyetler nedeniyle rekabet gücünü kaybediyor. Geçmiş siparişlerin etkisiyle yüksek görünse de yeni kontrat alamayan sektörde tehlike çanları çalıyor. Finansmana erişim sorunları tabloyu ağırlaştırırken, sektör nitelikli işgücünü de kaybetmeye başladı.

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Rekabet gücü eriyor, kalifiye istihdam kaybediliyor

Küresel arenada birçok ilke imza atan ve özel amaçlı gemi inşasın­da devler ligine yükselen Türk tersaneleri, aşınan rekabet gü­cü nedeniyle zor günler geçiri­yor. Geçmiş yıllarda yapılan söz­leşmelerle ayakta kalmaya ça­lışan gemi inşa sektörü, küresel pazarda artan talebe karşın ye­ni sipariş alamama tehlikesiy­le karşı karşıya. Maliyet baskısı ve finansmana erişim sorunla­rı sektörde istihdam kaybını de­rinleştirdi.

Mayıs ayında gemi ve yat ih­racatı, 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 5’e yakın daralarak, 349 milyon 626 bin dolar seviye­sinde kaldı. 2026’nın ilk 5 ayın­da ise toplam ihracat, geçen yı­lın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,5 artarak 1 milyar 281,9 mil­yon dolara ulaştı. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birli­ği (GYHİB) verilerine göre, kâ­ğıt üzerindeki ihracat rakamları artış gösterse de bu durum sek­törün mevcut krizini yansıtmı­yor. DÜNYA’ya konuşan GYHİB Yönetim Kurulu Başkanı Mus­tafa Talha Pepe, 2026 yılının ilk yarısında görülen ihracat artı­şının tamamen geçmiş yılların siparişlerinden kaynaklandığı­nı vurguladı.

“Kur, enflasyon kadar tepki vermedi”

Bugün ihracatı gerçekleştiri­len projelerin aslında iki ya da üç yıl önce imzalanan kontrat­lar olduğunu belirten Pepe, sek­törün bugünkü en büyük prob­leminin yeni kontrat alamamak olduğunun altını çizdi. Yüksek enflasyon ortamında döviz ku­runun aynı oranda artmama­sının Türk tersanelerinin re­kabetçiliğine ağır darbe vur­duğunu ifade eden Pepe, fiyat avantajının kaybedilmesiyle Türkiye’nin gemi inşada yeni si­pariş almakta giderek daha fazla zorlandığını söyledi.

Sipariş defterleri boşalıyor

Tersanelerin sipariş defterle­rinin giderek boşaldığına dikkat çeken Pepe, şu uyarılarda bu­lundu: “Bugün itibarıyla Türk tersanelerinin elinde 2026 yı­lında imzalanmış, daha önceki yıllara kıyasla çok az proje var. Asıl kıyaslamanın tersanelerin sipariş defterlerine göre yapıl­ması lazım. Önümüzdeki dö­nemde küresel gemi inşa sırala­masında geriye düşeceğiz gibi görünüyor. En büyük sıkıntımız yüksek enflasyon ve enflasyon­la mücadele edemeyen kurdur.”

Rekabetçilik kaybı, sektörün kanayan yarası olan istihdam so­rununu da geri dönülemez bir bo­yuta taşıyor. Mustafa Talha Pe­pe, istihdam kaybının maalesef sürdüğünü belirterek, “Kayıp sa­dece mavi yakalı çalışanda değil, aynı zamanda nitelikli çalışanda da başladı. Bunu koruyabilmemi­zin tek yolu yeni siparişler alabil­mek ve rekabetçiliği yeniden sağ­lamak” ifadelerini kullandı.

“Reeskont kredilerine bile ulaşamıyoruz”

Uzun çabalarla elde edilen kü­resel pazar payının kaybedilme­sinden endişe eden sektör temsil­cileri, finansmana erişim konu­sunda da destek bekliyor. GYHİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Se­ven de küresel piyasalardaki ye­şil dönüşüm trendiyle birlikte çevreci gemilere talebin yüksek seyrini sürdürdüğünü, küresel talep tarafında ciddi bir daral­ma yaşanmadığını belirtti.

Buna rağmen Türk tersanelerinin ye­ni sipariş alamamasının içeri­deki dinamiklere bağlı olduğunu özetleyen Seven, şu çarpıcı de­ğerlendirmeyi yaptı: “Hâlihazır­da alınan yeni siparişler geçmiş yılların oldukça altında. Bizim te­mel sorunumuz, işçilik maliyet­lerinin Avrupa tersanelerinin de üzerine çıkmış olması ve kredi­ye erişimde yaşanan zorluklardır. İhracatçı firmaların kullanımına açık olan Merkez Bankası rees­kont TL kredilerine bile mevcut bariyerler nedeniyle ulaşmakta zorlanıyoruz.”

İlk yüzer enerji ge­misi, en büyük açık deniz rüzgâr bakım gemisi, LNG ile çalışan ilk römorkör, ilk uzaktan kumanda­lı römorkör, ilk elektrikli römor­kör ve dünyanın en büyük balık fabrika gemisi gibi özel projelere imza atarak küresel özel amaçlı gemi inşa sıralamasında ilk üçe giren Türk tersaneleri, 2025 yı­lında toplam 2 milyar 243 milyon dolarlık gemi ve yat ihracatı ger­çekleştirerek rekor kırmıştı. An­cak yeni siparişlerin hız kesmesi, tersanelerin bu alandaki liderli­ğini de tehlikeye soktu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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