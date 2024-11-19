Rekabet Kurulu, TP Petrol'un Zeren Group Yatırım tarafından devralınmasına izin verdi

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurul tarafından otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışı pazarlarının yanı sıra akaryakıt sektörünün akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi tüm aşamalarında işlemin etkilerini ayrıntılı olarak ele alındı.

İncelenen pazarların kendine has yapısı ve birbirleriyle olan ilişkisi de dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devralma işlemine, Rekabet Kurulunun 07.11.2024 tarih ve 24-25/1063-453 sayılı kararı ile izin verildi.