Rekabet reçetesi: big data ve lojistik
ZÜCDER Başkanı Burak Önder, Çin’in artan ihracat baskısı ve kargo-komisyon maliyetlerinin sektörü zorladığını belirterek, Türkiye’nin rekabet gücü için big data’nın ülkede kalması, pazaryerlerinin yerli olması ve lojistik kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Başak Nur GÖKÇAM
Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ev sahipliğinde, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) ve İDDMİB katkılarıyla 23-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 23’üncü Uluslararası Ev Eşyaları Zirvesi’nde buluştu. Zirveye, Türkiye’den 56 firma, toplamda ise 53 ülkeden gelen 112 firma sahibi ve satın almacı katıldı.
Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan ZÜCDER Başkanı Burak Önder, son dönemde ihracatta Çin’in giderek artan etkisine de dikkat çekti. Önder, “Dünyada yaşanan tarife savaşlarının bir sonucu da maalesef Çin’in bizim çevremizde büyümeye çalışması. Çin’in ABD’ye ihracatı düşerken, bizim etkili olduğumuz pazarlardaki ihracatı artıyor. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’yı çok zorluyor. İç tüketimleri bir türlü artmadığı için ülkede oluşan kapasite fazlasını agresif bir şekilde ihracat pazarlarında kullanıyorlar” dedi.
“Rekabetçi piyasa gerekiyor”
Türkiye ihracatının en önemli çıkış kapılarından biri olarak görülen e-ihracat’taki tehlikeye de değinen Önder, “Önümüzdeki dönemde e-ihracat konusu bizi çok zorlayacak. Çünkü Asyalı e-ticaret sitelerinin etkisi giderek artıyor. Hem lojistik imkan ve kabiliyetlerini geliştirdiler hem de maliyetlerini düşürdüler. Asıl olarak e-ticaret tarafında oluşan ve sadece birkaç tane büyük firmanın hegemonyasında olan bir oligopol yapıya dikkat çekmek istiyoruz. Burada komisyon ve kargo masrafları çok yüksek. Kesinlikle rekabetçi bir piyasa gerekiyor” diye konuştu.
Pazaryerlerinin daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Önder, “Hatta pazaryeri hizmeti veren firmaların yerli ve milli olması ve yabancılara satılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde ‘big data’nın ülkemizde kalmasını da sağlayabiliriz. Özetle Asyalı firmaların pazaryerlerini kontrol ederek büyüme stratejilerine karşı bizim de stratweji geliştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
"Lojistik kasımız geliştirilmeli"
Türkiye’nin ihracatta geliştirmesi gereken en önemli kaslarından birinin lojistik olduğunun altını çizen Önder, “Avrupa, tüm sıkıntılarına rağmen halen bizim için çok önemli bir pazar. Orta Asya’da eğer Zengezur Koridoru tamamlanırsa hem lojistik kalitesi hem de maliyet açısından bizi olumlu etkiler. Bunun yanında Ortadoğu’daki ilişkilerimizin gelişmesi de önümüzdeki döneme yönelik olarak umutlarımızı artırıyor” açıklamasında bulundu.
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger de Antalya’da yapılan ortak organizasyonun diğer sektörlere de örnek teşkil ettiğini belirtti. Dünyada züccaciye ihracat pazarının 110 milyar dolar olduğunu belirten Talha Özger, Türkiye’nin 3,6 milyar dolar ihracatla yedinci sırada yer aldığını, ancak net ihracat olarak bakıldığında ikinci sırada olduğunu belirtti. Özger, “Çeşitliliği, üretim hızı ve kalitesiyle öne çıkan sektörün 2035 hedefi ise toplam ihracatta ilk üç arasına girmek” diye konuştu.
“Komisyon kadar kargo ödüyoruz”
EVSİD Başkanı Talha Özger lojistik ve nakliye masraflarına dikkat çekti. Özger, “Sektör olarak bazı ürünlerde komisyon kadar kargo ödediklerini ve bu durumun e-ihracatta maliyetleri ciddi anlamda artırdığını kaydeden Özger, “Ay sonunda gelen faturalara baktığınızda çoğu zaman kargo parasının komisyonları geçtiğini görüyorsunuz. Bu durum e-ihracat tarafında bizim elimizi zorlaştırıyor” diye konuştu.
“2026 yılı da kolay geçmeyecek”
2025’in sektörler açısından zor bir yıl olduğunu ve 2026’nın da kolay olmasını beklemediklerini ifade eden ZÜCDER Başkanı Burak Önder, “Türkiye’de iş dünyası ortalama 9 ay süren krizlere alışkın ama bu sefer yaşanılan zorluklar 2 yılı geçti ve herkes yoruldu. İhracatta en önemli problemlerimizin başında Türk ürünlerinin pahalı kalması geliyor. Ancak temel olarak dünyada bir değişim dönüşüm var ve herkes bunun sancılarını çekiyor. Hangi coğrafyaya bakarsanız bakın benzer problemler yaşanıyor, dünya hep benzer şeyleri konuşuyor” ifadelerini kullandı.