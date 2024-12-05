Rekabet soruşturmalarına yapay zekâ desteği geliyor

Rekabet Kurumu Başka­nı Birol Küle, kurumun son dönemde yürüttü­ğü soruşturmalar ile yapay zekâ projesine ilişkin değerlendir­mede bulundu. Küle, Kurulun 2015'ten 10 Eylül 2024'e kadar gıda, tarım, ormancılık, balıkçı­lık ve hayvancılık sektörlerin­de 100'den fazla rekabet ihla­li incelemesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Küle, bu yılın 9 ayında, 7'si soruşturma, 7'si ön araştırma olmak üzere 14 ince­lemenin sonuçlandığını aktara­rak, şöyle konuştu:

"Fiyat artışları ve katılığı ya­şanan sektörleri yakından ta­kip ediyoruz. Kırmızı ve beyaz et ile yumurta ve marketler ön­celiklerimiz arasında yer alıyor. Yakın dönemde, beyaz et sektö­ründe faaliyet gösteren teşeb­büslere şu ana değin yaklaşık 1,2 milyar lira ceza kestik ve incele­me halen devam ediyor. Yumur­ta üretimi ve satışı alanındaki teşebbüslere 98 milyon lira, vi­yol sektöründe faaliyet göste­ren teşebbüslere ise yaklaşık 55 milyon lira ceza verildi."

Söz konusu sektörleri gele­neksel inceleme yöntemleriyle takip etmeye devam edecekleri­ni belirten Küle, "Yapay zekâ te­melli araçlarla artık bu sektör­leri çok daha yakın takibe alaca­ğız" ifadesini kullandı.

Küle, bu kapsamda TÜİK ta­rafından sağlanan çeşitli veriler üzerinden alt sektörler de da­hil öncü göstergelerin belirle­neceğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu öncü göstergeler­le 'makine öğrenimi' algoritma­ları kullanılarak potansiyel ola­rak gerçekleşebilecek fiyat ve benzeri piyasa anomalilerinin önceden tespit edilmesi, ayrı­ca anomali durumlarının diğer değişkenlerle de desteklenerek analiz edilmesini hedeflemek­teyiz.

Bu anlamda fiyat anoma­lilerinin görüldüğü sektörler­de resen ve süratle incelemeler gerçekleştireceğiz. Bu projemi­zin en temel çıktıları özellikle hizmet ve gıda olacak. Kırmızı et, beyaz et, yumurta ve pera­kende sektörleri ile süpermar­ketleri artık yapay zekâ destek­li araçlarımızla da sürekli takip edecek ve gerektiğinde müda­halede bulunacağız."