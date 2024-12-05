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Rekabet soruşturmalarına yapay zekâ desteği geliyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, rekabet soruşturmalarında yapay zekâ temelli araçları da kullanacaklarını, bu çalışmanın en temel çıktısının hizmet ve gıda sektörlerinde olacağını bildirdi.

Dünya Gazetesi
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 Rekabet Kurumu Başka­nı Birol Küle, kurumun son dönemde yürüttü­ğü soruşturmalar ile yapay zekâ projesine ilişkin değerlendir­mede bulundu. Küle, Kurulun 2015'ten 10 Eylül 2024'e kadar gıda, tarım, ormancılık, balıkçı­lık ve hayvancılık sektörlerin­de 100'den fazla rekabet ihla­li incelemesi gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Küle, bu yılın 9 ayında, 7'si soruşturma, 7'si ön araştırma olmak üzere 14 ince­lemenin sonuçlandığını aktara­rak, şöyle konuştu:

"Fiyat artışları ve katılığı ya­şanan sektörleri yakından ta­kip ediyoruz. Kırmızı ve beyaz et ile yumurta ve marketler ön­celiklerimiz arasında yer alıyor. Yakın dönemde, beyaz et sektö­ründe faaliyet gösteren teşeb­büslere şu ana değin yaklaşık 1,2 milyar lira ceza kestik ve incele­me halen devam ediyor. Yumur­ta üretimi ve satışı alanındaki teşebbüslere 98 milyon lira, vi­yol sektöründe faaliyet göste­ren teşebbüslere ise yaklaşık 55 milyon lira ceza verildi."

Söz konusu sektörleri gele­neksel inceleme yöntemleriyle takip etmeye devam edecekleri­ni belirten Küle, "Yapay zekâ te­melli araçlarla artık bu sektör­leri çok daha yakın takibe alaca­ğız" ifadesini kullandı.

Küle, bu kapsamda TÜİK ta­rafından sağlanan çeşitli veriler üzerinden alt sektörler de da­hil öncü göstergelerin belirle­neceğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu öncü göstergeler­le 'makine öğrenimi' algoritma­ları kullanılarak potansiyel ola­rak gerçekleşebilecek fiyat ve benzeri piyasa anomalilerinin önceden tespit edilmesi, ayrı­ca anomali durumlarının diğer değişkenlerle de desteklenerek analiz edilmesini hedeflemek­teyiz.

Bu anlamda fiyat anoma­lilerinin görüldüğü sektörler­de resen ve süratle incelemeler gerçekleştireceğiz. Bu projemi­zin en temel çıktıları özellikle hizmet ve gıda olacak. Kırmızı et, beyaz et, yumurta ve pera­kende sektörleri ile süpermar­ketleri artık yapay zekâ destek­li araçlarımızla da sürekli takip edecek ve gerektiğinde müda­halede bulunacağız."