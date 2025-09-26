“Rekabetçiliği aşarsak 12 milyar dolara ulaşırız”

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Mobilya Dernekleri Federas­yonu'nun (MOSFED) düzen­lediği fuarın açılışında konu­şan Gültepe, “2000’li yılların başında mobilya ihracatımız 180 milyon dolar bile değildi. Bugün 5 milyar doları zorlu­yoruz. 2028’de ise 12 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Rekabetçilikle ilgili sorunları aşabilirsek hedefe ulaşabile­ceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Mobilya sektörü dünyada 200 milyar doları aşan bir ti­caret hacmine sahip. Ülkemi­zin ise dünya mobilya paza­rından aldığı pay, son 20 yılda binde 4,35’ten %1,9’a ulaştı” bilgilerini paylaşan Bakan Yardımcısı Ağar da, “Geçtiği­miz yıl 40 markanın iştirak et­tiği, 25 bin kişinin ziyaret etti­ği bu fuara, bu yıl 100 marka­nın katılması ve aralarında 30 farklı ülkeden ziyaretçinin de bulunacağı 35 bin kişinin ziya­ret etmesinin beklenmesi biz­leri ayrıca gururlandırmakta­dır” ifadelerini kullandı.

“İnsan odaklı vizyonun kalbinde olmak istiyoruz”

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, son çeyrek asırda ihra­cat hacmini 17 kat artıran mo­bilya sektörünün dünyanın en önemli üreticilerinden bi­ri haline geldiğini belirterek, “Biz, yaşam alanlarını dönüş­türen, şehirlerin ruhunu şe­killendiren, hayallere ilham veren bir ‘furnishings’ ekosis­temi inşa ediyoruz” diye ko­nuştu. Güleç, “Tasarım artık yalnızca estetik değil, tekno­lojiyle birleşen, doğaya saygılı, insan odaklı bir vizyon demek. Biz, bu vizyonun kalbinde ol­mak istiyoruz. Bunu yaparsak son çeyrek asırda yazdığımız hikâyenin başarı hikayesinin devamı ilk bölümden daha gü­zel olacak” şeklinde konuştu. Fuar, 27 Eylül Cumartesi gü­nü sona erecek.