“Rekabetçiliği aşarsak 12 milyar dolara ulaşırız”
İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı-Furnishings & Design İstanbul’un (FDI) ikincisi dün başladı. Açılışa Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da katıldı.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) düzenlediği fuarın açılışında konuşan Gültepe, “2000’li yılların başında mobilya ihracatımız 180 milyon dolar bile değildi. Bugün 5 milyar doları zorluyoruz. 2028’de ise 12 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Rekabetçilikle ilgili sorunları aşabilirsek hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum” dedi.
“Mobilya sektörü dünyada 200 milyar doları aşan bir ticaret hacmine sahip. Ülkemizin ise dünya mobilya pazarından aldığı pay, son 20 yılda binde 4,35’ten %1,9’a ulaştı” bilgilerini paylaşan Bakan Yardımcısı Ağar da, “Geçtiğimiz yıl 40 markanın iştirak ettiği, 25 bin kişinin ziyaret ettiği bu fuara, bu yıl 100 markanın katılması ve aralarında 30 farklı ülkeden ziyaretçinin de bulunacağı 35 bin kişinin ziyaret etmesinin beklenmesi bizleri ayrıca gururlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.
“İnsan odaklı vizyonun kalbinde olmak istiyoruz”
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, son çeyrek asırda ihracat hacmini 17 kat artıran mobilya sektörünün dünyanın en önemli üreticilerinden biri haline geldiğini belirterek, “Biz, yaşam alanlarını dönüştüren, şehirlerin ruhunu şekillendiren, hayallere ilham veren bir ‘furnishings’ ekosistemi inşa ediyoruz” diye konuştu. Güleç, “Tasarım artık yalnızca estetik değil, teknolojiyle birleşen, doğaya saygılı, insan odaklı bir vizyon demek. Biz, bu vizyonun kalbinde olmak istiyoruz. Bunu yaparsak son çeyrek asırda yazdığımız hikâyenin başarı hikayesinin devamı ilk bölümden daha güzel olacak” şeklinde konuştu. Fuar, 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.