Rekabetçiliğini geliştiren sektör 12 milyar dolar ihracatı hedefliyor
Uluslararası Mobilya Fuarı’nın (IIFF) 150’yi aşkın ülkeden mobilya profesyonelini İstanbul’da buluşturacağını söyleyen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “IIFF, 2030 yılı için koyduğumuz 12 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma yolunda stratejik bir öneme sahip” dedi.
Küresel ihracatta yedinci sırada yer alan Türk mobilya sektörü, 12 milyar doları bulan üretim hacmi ve tasarım gücüyle global pazarda etkisini artırmaya devam ediyor.
Tüm mobilya kategorilerinde üretim yapabilen dünyadaki dört ülkeden biri Türkiye, hâlihazırda 213 ülkeye ihracat yapıyor. Türk mobilya sektörünün küresel vitrinini oluşturan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) 21 Ocak 2025’te kapılarını açacak. İstanbul Fuar Merkezi ile Tüyap Fuar Merkezi’nin bütün salonlarında ve toplam 250 bin metrekare alan üzerinde sergilenecek mobilyalar, 25 Ocak 2025 tarihine kadar görülebilecek.
Üretim, tasarım, markalama ve pazarlamada izlenen strateji ve güçle Uluslararası Mobilya Fuarı’nın (IIFF) düzenleyici kurumu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilya üretimindeki gücümüzü büyüttüğümüz gibi dünyanın ilgiyle takip edilen fuarını düzenleyerek de gücümüze güç kattık.
Uluslararası mobilya organizasyonumuzla İstanbul, mobilya buluşmalarının yakından takip edilen üslerinden biri haline geldi” dedi. Sektörün en prestijli üç fuarından birine ev sahipliği yaparak uluslararası alanda da önemli bir konuma sahip olduklarını belirten MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuarı 140 bini aşkın kişinin ziyaret etmesini beklediklerini de sözlerine ekledi. 2030 yılı için koydukları 12 milyar dolarlık ihracat hedefinin bu yoldaki kararlılığın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Güleç, “IIFF, bu hedeflere ulaşmamızda stratejik bir role sahip” dedi.
“Dünya mobilya ihracatındaki payımızı yüzde 2’ye çıkardık”
Ülke genelinde 45 binden fazla üreticiyi ve mobilya derneklerini tek bir çatı altında buluşturan MOSFED tarafından organize edilen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, yıllardır Türk mobilya sektörü için etkili bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olma özelliğini koruyor. Her yılın ocak ayında düzenlenen bu organizasyonun gün geçtikçe yıl büyüyen bir başarı ivmesi yakaladığını ifade eden Ahmet Güleç, sektörün dünya mobilya ihracatında binde 3 olan payını, bugün yüzde 2 seviyelerine çıkararak dikkat çekici bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade etti.
Türkiye’nin 213 ülkeye mobilya ihraç ettiğini söyleyen Ahmet Güleç, dış ticaret fazlasıyla ekonomiye ciddi katkı sağladıklarını dile getirdi. Yüzde 80 yerli üretim oranının 4 milyar dolarlık yıllık dış ticaret fazlası yarattığından söz eden Güleç, son dönemde 40 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlasına ulaştıklarını aktardı. Bu başarının tesadüf olmadığının altını çizen MOSFED Başkanı Güleç; sektörel derneklerin, üreticilerin ve iş insanlarının güçlü iş birliği kültürünün sonucu olduğunu vurguladı. Güleç, “MOSFED çatısı altında sağlanan iş birliğinin Türk mobilya sektörünü globalde hak ettiği konuma taşımak için sağlam bir temel oluşturdu” dedi.
“Yüzlerce ülkeden iş insanını 3 bin marka ile buluşturacağız”
Fuardaki yeniliklere dikkat çeken TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bütün ürün gruplarında ürün sergilemelerinin yapılacağını kaydetti. IIFF’nin mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük bir katkı sağladığının altını çizen Ersözlü, Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşıdığını dile getirdi ve “Çok yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. IIFF2025 kapsamında yurt dışında bulunan ofislerimiz ve küresel bağlantı ağımız sayesinde yüzlerce ülkeden iş insanını 3 bin marka ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.