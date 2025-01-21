Rekabetçiliğini geliştiren sektör 12 milyar dolar ihracatı hedefliyor

Küresel ihracatta yedin­ci sırada yer alan Türk mobilya sektörü, 12 mil­yar doları bulan üretim hacmi ve tasarım gücüyle global pa­zarda etkisini artırmaya devam ediyor.

Tüm mobilya kategorile­rinde üretim yapabilen dünya­daki dört ülkeden biri Türkiye, hâlihazırda 213 ülkeye ihracat yapıyor. Türk mobilya sektörü­nün küresel vitrinini oluşturan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) 21 Ocak 2025’te ka­pılarını açacak. İstanbul Fuar Merkezi ile Tüyap Fuar Merke­zi’nin bütün salonlarında ve top­lam 250 bin metrekare alan üze­rinde sergilenecek mobilyalar, 25 Ocak 2025 tarihine kadar gö­rülebilecek.

Üretim, tasarım, markalama ve pazarlamada izlenen strate­ji ve güçle Uluslararası Mobil­ya Fuarı’nın (IIFF) düzenleyici kurumu Mobilya Dernekleri Fe­derasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilya üreti­mindeki gücümüzü büyüttüğü­müz gibi dünyanın ilgiyle takip edilen fuarını düzenleyerek de gücümüze güç kattık.

Ulusla­rarası mobilya organizasyonu­muzla İstanbul, mobilya buluş­malarının yakından takip edilen üslerinden biri haline geldi” de­di. Sektörün en prestijli üç fua­rından birine ev sahipliği yapa­rak uluslararası alanda da önem­li bir konuma sahip olduklarını belirten MOSFED Başkanı Ah­met Güleç, fuarı 140 bini aşkın kişinin ziyaret etmesini bekle­diklerini de sözlerine ekledi. 2030 yılı için koydukları 12 mil­yar dolarlık ihracat hedefinin bu yoldaki kararlılığın bir gösterge­si olduğunu vurgulayan Güleç, “IIFF, bu hedeflere ulaşmamız­da stratejik bir role sahip” dedi.

“Dünya mobilya ihracatındaki payımızı yüzde 2’ye çıkardık”

Ülke genelinde 45 binden faz­la üreticiyi ve mobilya dernek­lerini tek bir çatı altında buluş­turan MOSFED tarafından or­ganize edilen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, yıllar­dır Türk mobilya sektörü için et­kili bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olma özelliği­ni koruyor. Her yılın ocak ayın­da düzenlenen bu organizasyo­nun gün geçtikçe yıl büyüyen bir başarı ivmesi yakaladığını ifa­de eden Ahmet Güleç, sektörün dünya mobilya ihracatında bin­de 3 olan payını, bugün yüzde 2 seviyelerine çıkararak dikkat çe­kici bir büyüme gerçekleştirdi­ğini ifade etti.

Türkiye’nin 213 ülkeye mo­bilya ihraç ettiğini söyleyen Ah­met Güleç, dış ticaret fazlasıyla ekonomiye ciddi katkı sağladık­larını dile getirdi. Yüzde 80 yer­li üretim oranının 4 milyar do­larlık yıllık dış ticaret fazlası ya­rattığından söz eden Güleç, son dönemde 40 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlasına ulaştıklarını aktardı. Bu başarının tesadüf ol­madığının altını çizen MOSFED Başkanı Güleç; sektörel dernek­lerin, üreticilerin ve iş insanla­rının güçlü iş birliği kültürünün sonucu olduğunu vurguladı. Gü­leç, “MOSFED çatısı altında sağ­lanan iş birliğinin Türk mobilya sektörünü globalde hak ettiği ko­numa taşımak için sağlam bir te­mel oluşturdu” dedi.

“Yüzlerce ülkeden iş insanını 3 bin marka ile buluşturacağız”

Fuardaki yeniliklere dikkat çeken TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bütün ürün gruplarında ürün sergilemelerinin yapılacağını kaydetti. IIFF’nin mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük bir katkı sağladığının altını çizen Ersözlü, Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşıdığını dile getirdi ve “Çok yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. IIFF2025 kapsamında yurt dışında bulunan ofislerimiz ve küresel bağlantı ağımız sayesinde yüzlerce ülkeden iş insanını 3 bin marka ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.