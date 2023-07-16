Rekor sıcaklar klimaya talebi artırdı

Yurt genelinde önceki gün 1 milyon 77 bin megavatsaatle (kWh) günlül elektrik tüketim rekoru kırıldı.

Milliyet'in haberine göre güncel tarifeyle hesaplandığında bu kullanım yaklaşık 2,8 milyar liralık bir faturaya denk geliyor.

Uzmanlar, kurak geçen yazda elektrik kullanımının daha da artması halinde bölgesel elektrik kesintilerinin gündeme gelebileceğini anlattı.

Kesintilerin başta İstanbul-Kocaeli-Bursa hattı ile Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere yoğun kullanımın olduğu bölgelerde görülebileceği ifade edildi.

'Klima talebi son dakikaya kaldı'

DT ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, bu yıl temmuz ayı öncesinde havaların serin gitmesi ve fiyatlardaki artışlar nedeniyle klima talebinin son dakikaya bırakıldığını belirterek “Talep beklediğimizden çok yüksek” dedi.

Çok geç randevu veriliyor

Son günlerde çok yüksek talep olduğunu değerlendirdiği klima alanında servis eksikliği nedeniyle talebin vantilatör, soğutucu gibi alanlara da kaydığını vurgulayan Ali Yıldız, “Günübirlik kurulum isteyenler servislerden çok ileri tarihlere kurulum randevusu bulabildiği için klima alımından vazgeçebiliyor. Diğer taraftan havaların sıcak gideceği öngörüsüyle alım talebini somutlaştıranların da sayısı fazla” dedi.

Yıldız, beyaz eşya mağazalarına giren her 10 kişiden 7’sinin klima ve benzeri soğutucu için geldiğini kaydetti.

Satışlar üçte bir arttı

Sektör yetkilileri, üretici ve satıcılar açısından 1 Temmuz - 15 Ağustos aralığının split klima satışlarının en yoğun olduğu döneme işaret ettiğini söyledi. Sıcakların artmasıyla satışlarda önceki haftalara göre yüzde 20-30 bandında bir artış yaşandı.

En çok tercih edilen Split klima fiyatları 35-40 bin lira bandında seyrederken; 2023 yılında Türkiye klima pazarının 5 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Satış 1 milyonu bulabilir

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Başkanı Ayk Serdar Didonyan, aşırı sıcaklar ve iklim değişikliğiyle uzayan yaz sezonlarının klimalara olan ilgiyi artırdığını, klima pazarını büyüttüğünü söyledi.

Bu yıl klimada yurt içi satışların 1 milyon adedi aşacağı öngörülüyor. Türkiye’de duvar tipi split klima üretimi 2 milyon adete ulaştı. Üretimin yarısı ihracata gidiyor.