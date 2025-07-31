Rekor sıcaklıklar klima satışlarını patlattı
Türkiye genelinde etkisini gösteren rekor sıcakların etkisiyle bu yıl iç pazarda klima satışlarının 2,5 milyon adedi aşması bekleniyor. Artan satışlar nedeniyle klima montaj süreleri de 2 haftaya kadar yükseldi. İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, Türkiye split klima pazarının 2024 yılı itibarıyla 1 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Temmuz ayında yaşanan rekor sıcaklıklar klima satışlarını artırdı. Artan taleple birlikte montaj süreleri de 2 haftaya kadar çıktı. Klima satışlarının 2024 yılına paralel bir satış grafiği çizmesini öngördüklerini kaydeden İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Başkanı Tunç Korun, Türkiye ev tipi klima (split klima) pazarının giderek büyüdüğünü kaydetti. Korun, klima bakımlarının mutlaka yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğini de vurguladı.
Türkiye satış üssü haline geldi
Türkiye klima sektörünün, son yıllarda kaydettiği dikkat çekici gelişmeler ile hem yerel hem de uluslararası pazarlarda önemli bir konuma ulaştığını vurgulayan Korun, inşaat sektöründeki hızlı büyüme, kentsel dönüşüm projelerinin ivme kazanması, sektörün teknolojik altyapısındaki ilerlemeler ve yerli üretici sayısındaki artış, sektörün büyümesinde belirleyici faktörler olduğunu iletti.
Bu yıl dünya genelinde konut ve ticari klima satışlarının toplamda 161 milyon adede ulaşmasının beklendiğini aktaran Korun, Türkiye’de ise 2024 yılında 2,5 milyon adedi iç satış, 800 bin adedinin ise ihracat olmak üzere toplamda 3,3 milyon split klima satışı gerçekleştiğini açıkladı. Bu sayının 2,2 milyon adedinin yurt içinde üretildiğini, 1,1 milyon adedinin ise ithalat yoluyla karşılandığını söyleyen Korun, “2025 yılının, 2024 yılına paralel bir satış grafiği ile seyredeceğini ön görüyoruz.
Türkiye split klima pazarının 2024 yılı itibarıyla 1 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, VRF pazarı Türkiye’de hızlı büyümesini sürdürüyor. 2024 yılı itibari ile Avrupa’nın en büyük VRF pazarı durumundayız. İthalat ağırlıklı bir konu olmakla birlikte, Türkiye’nin bir satış üssü haline gelmesiyle, ihracat rakamlarımız 2 katı aşan bir artış göstermiş durumda. İmalat yapan firmaların da gelişimi ile ihracat kapasitemizi arttırıyoruz” diye konuştu.
Klima sistem ve elemanları ürün grubunda sektörün 2025’in Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 473 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini açıklayan Korun, şunları söyledi: “Türkiye’de klima sektörü, son yıllarda sürekli olarak büyüyen bir grafik çizdi. Bu büyüme trendi 2025’te de devam edecek. Türkiye’de konut sektöründeki büyüme, şehirleşme oranındaki artış ve iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar, iç pazarda klima talebini artıran faktörler. Bu faktörler, 2025’te iç pazardaki satışları da olumlu etkiliyor. Ancak global piyasalardaki dalgalanmalar, kur baskıları ve mevcut global çatışma ve savaş koşulları, sektörümüzün ihracatını önemli ölçüde etkiliyor.”
Trendlerde verimlilik ve otomasyon öne çıkıyor
Türkiye’de ve dünyada klima tercihlerinde enerji verimliliği, iklim teknolojileri ve otomasyon odaklı teknolojilerin öe çıktığını aktaran Korun, tüketicilerin enerji tasarrufuna büyük önem verdiğini söyledi. A++ sınıfı invertör sistemlerin bu bakımdan ön planda olduğunu belirten Korun, “Ayrıca çevre dostu olan düşük global ısınma potansiyeline sahip gazların (R32) kullanımı, klimalarda yaygınlaşıyor. Akıllı ev uyumlu klimalar, WiFi, mobil kontrol ve enerji izleme özellikleri de giderek yaygınlaşıyor” dedi.
İklimlendirme ihracatı % 5,5 artış gösteriyor
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, geçen yıl klima satışlarında ciddi bir artış olduğunu ve bu yıl da satış adetleri aynı seyirde devam ettiğini söyledi. Şanal, “Aşırı sıcaklar nedeniyle satışlarda ciddi bir artış oldu. Bununla birlikte klima montajında aşırı yoğunluktan dolayı klima montaj süreleri uzadı. Geçen yıl artan aşırı talep doğrultusunda split klima ithalatımızda önemli miktarda artış olmuştu. Bu yıl ise iklimlendirme sektörü genel ihracatımız yüzde 5,5 oranında artış gösteriyor. Bu yılki beklentimiz geçen yıl içinde deprem bölgesinden gelen yoğun taleplerde vardı. 2025 yılı split klima ithalatımızın 2024 yılı ile aynı seviyede seyredeceğini tahmin ediyoruz” dedi.