Rekor sıcaklıklar klima satışlarını patlattı

Mehmet H. GÜLEL

Temmuz ayında yaşa­nan rekor sıcaklık­lar klima satışlarını artırdı. Artan taleple birlik­te montaj süreleri de 2 hafta­ya kadar çıktı. Klima satışla­rının 2024 yılına paralel bir satış grafiği çizmesini ön­gördüklerini kaydeden İk­limlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Başkanı Tunç Korun, Türki­ye ev tipi klima (split klima) pazarının giderek büyüdüğünü kay­detti. Korun, klima bakımlarının mut­laka yetkili servis­ler tarafından ya­pılması gerektiğini de vurguladı.

Türkiye satış üssü haline geldi

Türkiye klima sektörünün, son yıllarda kaydettiği dikkat çekici gelişmeler ile hem yerel hem de uluslararası pazarlar­da önemli bir konuma ulaştı­ğını vurgulayan Korun, inşa­at sektöründeki hızlı büyüme, kentsel dönüşüm projeleri­nin ivme kazanması, sektörün teknolojik altyapısındaki iler­lemeler ve yerli üretici sayı­sındaki artış, sektörün büyü­mesinde belirleyici faktörler olduğunu iletti.

Bu yıl dünya genelinde ko­nut ve ticari klima satışları­nın toplamda 161 milyon ade­de ulaşmasının beklendiğini aktaran Korun, Türkiye’de ise 2024 yılında 2,5 milyon ade­di iç satış, 800 bin adedinin ise ihracat olmak üzere top­lamda 3,3 milyon split klima satışı gerçekleştiğini açıkla­dı. Bu sayının 2,2 milyon ade­dinin yurt içinde üretildiğini, 1,1 milyon adedinin ise itha­lat yoluyla karşılandığını söy­leyen Korun, “2025 yılının, 2024 yılına paralel bir satış grafiği ile seyrede­ceğini ön görüyo­ruz.

Türkiye split klima pazarının 2024 yılı itibarıy­la 1 milyar dolarlık bir hacme sahip ol­duğunu söyleyebi­liriz. Öte yandan, VRF pazarı Türki­ye’de hızlı büyümesini sürdü­rüyor. 2024 yılı itibari ile Av­rupa’nın en büyük VRF pazarı durumundayız. İthalat ağır­lıklı bir konu olmakla birlik­te, Türkiye’nin bir satış üssü haline gelmesiyle, ihracat ra­kamlarımız 2 katı aşan bir ar­tış göstermiş durumda. İma­lat yapan firmaların da geli­şimi ile ihracat kapasitemizi arttırıyoruz” diye konuştu.

Klima sistem ve eleman­ları ürün grubunda sektörün 2025’in Ocak-Haziran dö­neminde, bir önceki yılın ay­nı dönemine göre yüzde 21 artışla 473 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini açık­layan Korun, şunları söyledi: “Türkiye’de klima sektörü, son yıllarda sürekli olarak bü­yüyen bir grafik çizdi. Bu bü­yüme trendi 2025’te de devam edecek. Türkiye’de konut sek­töründeki büyüme, şehirleşme oranındaki artış ve iklim deği­şikliğinin etkisiyle artan sıcak­lıklar, iç pazarda klima talebini artıran faktörler. Bu faktörler, 2025’te iç pazardaki satışları da olumlu etkiliyor. Ancak glo­bal piyasalardaki dalgalanma­lar, kur baskıları ve mevcut glo­bal çatışma ve savaş koşulla­rı, sektörümüzün ihracatını önemli ölçüde etkiliyor.”

Trendlerde verimlilik ve otomasyon öne çıkıyor

Türkiye’de ve dünyada kli­ma tercihlerinde enerji ve­rimliliği, iklim teknolojileri ve otomasyon odaklı teknolo­jilerin öe çıktığını aktaran Ko­run, tüketicilerin enerji tasar­rufuna büyük önem verdiği­ni söyledi. A++ sınıfı invertör sistemlerin bu bakımdan ön planda olduğunu belirten Ko­run, “Ayrıca çevre dostu olan düşük global ısınma potan­siyeline sahip gazların (R32) kullanımı, klimalarda yaygın­laşıyor. Akıllı ev uyumlu kli­malar, WiFi, mobil kontrol ve enerji izleme özellikleri de gi­derek yaygınlaşıyor” dedi.

İklimlendirme ihracatı % 5,5 artış gösteriyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Hakkı Şanal, geçen yıl klima satışlarında ciddi bir artış olduğunu ve bu yıl da satış adetleri aynı seyirde devam ettiğini söyledi. Şanal, “Aşırı sıcaklar nedeniyle satışlarda ciddi bir artış oldu. Bununla birlikte klima montajında aşırı yoğunluktan dolayı klima montaj süreleri uzadı. Geçen yıl artan aşırı talep doğrultusunda split klima ithalatımızda önemli miktarda artış olmuştu. Bu yıl ise iklimlendirme sektörü genel ihracatımız yüzde 5,5 oranında artış gösteriyor. Bu yılki beklentimiz geçen yıl içinde deprem bölgesinden gelen yoğun taleplerde vardı. 2025 yılı split klima ithalatımızın 2024 yılı ile aynı seviyede seyredeceğini tahmin ediyoruz” dedi.