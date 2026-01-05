Rekor yılın ardından yollarda voltaj artacak

Türkiye otomotiv pa­zarı rekorlarla ge­çen 2025’i geride bı­raktı. Yerli üretimden global markaların yeni modelleri­ne kadar birçok marka şim­di 2026’da da vites yükselte­cek. Geniş bir model portfö­yüyle araçlar hem hibrit hem de elektrikli seçeneklerle boy gösterecek.

2026, özellik­le elektrikli araç dönüşümü­nün Türkiye’de hız kazandığı bir yıl olacak. Bu kapsamda öne çıkan modellerin başın­da yerli üretim süreci devam eden Renault Clio, Renault Boreal ve Hyundai IONIQ 3 geliyor. Yerli üretim model­lerin pazar dinamikleri üze­rindeki etkisinin bu yıl daha da belirgin hale gelmesi bek­leniyor.

Lükste voltaj artacak

Uluslararası markalar da yeni modeller lansmanları için harekete geçiyor. Özel­likle lüks tarafta bu sene ha­reketlilik oldukça yüksek. Audi yeni A6 modelini, BMW iX3’ü, Mercedes-Benz GLB, GLC ve belki elektrikli C Se­risi’ni ve DS N°8 modelini sunacak. Bunun yanında ye­ni modeller arasında Volk­swagen yeni T-Roc, Peugeot 308’in, Opel Astra ve Mokka GSe boy gösterecek.

En çok SUV dikkat çekecek

2026 yılının hiç kuşkusuz en dikkat çeken karoser tipi SUV modeller olacak. Pazara çıkan birçok yeni model yer­den yüksek alt yapıyla yük­selirken, hibrit, plug-in hib­rit ve yüzde 100 elektrikli mo­dellerin çoğunluğu artacak. Aynı zamanda yerli model­lerin üretimi de güçlenecek. Bununla birlikte pazardaki hareketlilik hızla yükselecek.

Audi sarj edilebilir hibrit A6’yı getiriyor

Alman üretici Audi yılın ilk çeyreğinde yeni A6 modelini pazara sunacak. Modelin ilk etapta e-hibrit yani plug-in hibrit versiyonla gelmesi bekleniyor. 2.0 litrelik turbo benzinli motor ve 20,7 kwh batarya kapasitesine sahip olan elektrikli motorla birlikte aracın gücü neredeyse 300 beygire ulaşıyor.

Batarya tam şarj olduğunda araç yaklaşık 105 kilometrenin üzerinde menzile sahip oluyor. Sadece AC tip ile şarj olan batarya 11 kw güç alabiliyor. Yeni A6 e-hybrid quattro modelleri, elektrikli çift kavramalı şanzımanın quattro ultra drive ve dört tekerlekten yönlendirme sistemiyle birlikte çalışıyor. 60 km/s hıza kadar quattro varyantlarında dört tekerlekten yönlendirme sistemi de var.

DS’in yeni amiral gemisi N°8 750 km’ye varan menzille geliyor

Fransız üretici DS de lüks sınıfta dikkat çeken yeni modeli N°8’i pazara sunmayı hedefliyor. Markanın yeni amiral gemisi olacak olan model, 2026’nın en çok dikkat çeken tasarımlarından birine sahip olacak. Yüzde 100 elektrikli modele 97,2 kwh bir batarya eşlik edecek. Bu sayede aracın menzili neredeyse 750 kilometreye kadar ulaşacak.

Otomobilde iki farklı güç seçeneği var. Türkiye’ye gelmesi muhtemel versiyonlardan biri 213 beygirlik güç seçeneği. Aynı zamanda çift elektrikli motorla 350 beygirlik güç seçeneği de araca eşlik edecek. Modelin 4 çeker versiyonu da var. DS N°8, üstün performans sunuyor; dört çeker (AWD) uzun menzilli (LONG RANGE) versiyonu 0’dan 100 km/s hıza 5,4 saniyede, önden çekişli (FWD) versiyonları ise 7,7 saniyede ulaşıyor. Her DS N°8’in azami hızı 190 km/s ile sınırlandırılmış.

Listedeki en önemli markalardan biri Hyundai

Ioniq 3. Bunun en büyük avantajı yerli marka olması. Hyundai Ioniq 3 modelini Türkiye’de İzmit fabrikasında üretecek. Togg’dan sonra Türkiye’nin ikinci yüzde 100 elektrikli ve yerli üretim modeli olan aracın üretimi Ağustos 2026’da başlıyor. Araç yılın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak. Araç, 4,287 mm uzunluğa, 1,940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip. Markanın gelecekte üreteceği elektrikli modellerin tasarımlarına ışık tutan bu konseptin dingil mesafesi ise 2722 mm olarak hesaplanmış. Otomobilin hem önünde hem de arkasında parametrik piksel aydınlatmalar bulunuyor. Pikseller artık daha etkileyici ve genel tasarıma derinlik ve görsel ritim katan bir gradyan oluşturuyor. Fiyatı ise şimdiden oldukça merak ediliyor.

Yeni Opel Astra’ya IntelliLux HD yüz nakli

Opel de 2026’ya hızlı bir hazırlık yapan markalardan biri. Hem Astra hem de Mokka tarafında bir dizi değişiklikle birlikte marka, yeni makyajlı modelleri birbiri arkasına sıralayacak. Yeni ışık imzasıyla birlikte Opel Astra’da dikkat çeken bir ön yüz sunacak. Intelli- Lux HD ışık teknolojisinin altını çizen marka, aynı şekilde trafik levhalarını da tanıyacak.

Motor seçenekleri de aynı kalacak. Araç, iç mekânda daha net bir kokpit ve ergonomik detaylara sahip. GS donanımında AGR onaylı ısıtmalı koltuklar ise ReNewKnit™ kaplamalarıyla premium bir deneyim sağlıyor. Bu malzemeler yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir özelliğe sahip. Hatchback modelde 1.339 litreye, kadar bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar 40:20:40 oranında katlanabiliyor.

Oyak-Renault Fabrikaları’nda üretilen yeni Clio gün sayıyor

Yılın bir diğer önemli modeli de Renault Clio olacak. Oyak-Renault’un Bursa’daki tesislerinde üretilen araç, yeni bir motor seçeneğine kavuşacak. Baştan aşağı yenilenen model artık daha sportif detaylar barındırırken, Şubat 2026’da da Türkiye’de yola çıkacak. 1.2 litrelik benzinli, aynı zamanda LPG seçeneği olacak. Öte yandan Renault da uzun bir süredir beklenen hibrit motor seçeneği de bu araçta sunulacak. 1.8 litrelik hibrit ünite ile otomobil, 160 beygir güce ulaşacak. 100 km’de ortalama tüketimin 3,9 litre olduğu modelin menzili de 1000 km’nin üzerinde. Şehir içi kullanımda yüzde 80 elektrikli sürüşe sahip olan araca 4 kwh batarya eşlik edecek. Bagaj hacmi motor tipine göre 391 litreye kadar çıkıyor. türkiye’ye Evolution ve Esprit Alpine donanımlarıyla gelecek.

BMW’nin Neue Klasse modeli: iX3

BMW’nin tamamen elektrikli SUV modeli iX3 yenilendi. Neue Klasse platformu üzerine inşa edilen model, 2026 ile birlikte Türkiye’de de dikkat çeken bir seçenek haline gelecek. Çift elektrik motoru ile 345 kW (469 PS) güç ve 645 Nm tork sunan araç, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 4,9 saniyede tamamlayacak. 800 V pil mimarisine sahip olan araçta 108,7 kWh net kapasiteye sahip WLTP’ye göre 700 km’ye varan menzil sunacak. Ultra hızlı şarj desteği ile 10-80 % batarya doldurma sadece yaklaşık 20-25 dakika gerçekleşecek.

Bebek Tiguan: T-Roc hibrit ürünle gelecek

Volkswagen’in Tiguan’dan sonra en başarılı modellerinden biri olan T-Roc yenilendi. Artık Passat, Tiguan ve Tayron ile aynı platformu paylaşan modelin boyutları büyüdü, kalitesi arttı. T-Roc’un sürüş hissiyatı da Tiguan’a oldukça yaklaşmış. Şimdi ise ikinci nesliyle 2026 yılında Türkiye’de yola çıkacak. Yeni T-Roc, Volkswagen’in tüm motor seçeneklerinde hibrit teknolojisine yer verdiği ilk model serisi olma özelliğini taşıyor. Lansmanla birlikte, 48 V hafif hibrit (eTSI) sistemine sahip 1.5 litrelik turbo motor 116 PS ve 150 PS güç seçenekleriyle sunulacak

Mercedes-Benz GLB ile dikkat çekecek, elektrikte voltaj artacak

Mercedes-Benz de yeni modellerini bir biri arkasına sıralıyor. Bu yıl elektrikli C serisi, GLC ve GLB modellerini yola çıkarmaya hazırlanan marka, voltajı arttırmayı hesaplıyor. GLB mart ayında yola çıkacak. İlk etapta elektrikli üçüncü çeyrekte de hibrit versiyonu gelecek. GLB 250+ ve GLB 350 4MATIC modellerinin piyasaya sürülmesi 2026 baharında başlayacak. 631 kilometreye (WLTP) varan menzile sahip olacak.