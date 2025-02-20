Renault 2024’te beklentileri aştı: Faaliyet karında ve gelirlerinde artış

Fransız otomobil üreticisi Renault, düşük maliyetler ve yeni model lansmanlarının katkısıyla 2024 yılı işletme karında yüzde 3,6 artış kaydederek beklentilerin üzerine çıktı.

Geçen yıl hedeflerini koruyan ender otomobil üreticilerinden biri olan Renault, 4,2 milyar euroluk piyasa tahminini aşarak 4,3 milyar euro işletme karı açıkladı. Şirketin geliri, kompakt elektrikli R5 ve yeni hibrit modellerin etkisiyle yüzde 7,4 artarak 56,2 milyar euroya ulaştı. Analistler ise 54,5 milyar euro gelir öngörüyordu.

Temettü rakamında artış

Öte yandan, Renault’nun Japon üretici Nissan’daki hisselerini elden çıkarması ve yatırımlarında kısmi değer düşüklüğü muhasebeleştirmesi nedeniyle, grup payı bazında net karı 2,2 milyar eurodan 752 milyon euroya geriledi.

Şirket, 2023 yılı için hisse başına 1,85 euro temettü dağıtırken, 2024 yılı için bu rakamı 2,2 euroya çıkaracağını duyurdu.