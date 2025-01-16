Renault Grubu, 2024'te araç satışlarında büyüme gerçekleştirdi

Renault Grubu, 2024 yılına ait finansal verilerini açıkladı. Buna göre 2024'te dünya çapında 2 milyon 264 bin 815 araç satışı gerçekleştiren Renault Grubu, 2023 yılına göre yüzde 1,3'lük bir büyüme sağladı.

Şirketin 2024 yılı satışları, grup markalarından Renault'nun 1 milyon 577 bin 351 (yüzde 1,8 artış), Dacia'nın 676 bin 340 (yüzde 2,7 artış) ve Alpine'in 4 bin 585 (yüzde 5,9 artış) araç satışıyla gerçekleşti.

2024 yılında dünya genelinde toplamda 2 milyon 264 bin 815 araç satan grup, Avrupa'daki satışlarını ise yüzde 3,5 oranında artırarak pazarda iki katı bir büyüme sağladı. Renault Grubu'nun 2024'te en fazla satış gerçekleştirdiği ilk 15 ülke arasında Fransa (541 bin 795 araç), İtalya (205 bin 423 araç) ve Türkiye (167 bin 262 araç) sırasıyla ilk üçte yer aldı.

En çok Sandero satıldı

Geçen yıl, Renault Grubu'nda Dacia'nın Sandero modeli, tüm satış kanallarında en çok tercih edilen otomobil oldu. Renault, "Uluslararası Oyun Planı" kapsamında Brezilya'da, "Kardian" modeliyle satışlarını yüzde 10,3 oranında artırırken, Güney Kore'deki satışları ise "Grand Koleos" modelinin tanıtımı sayesinde yüzde 80,6 oranında yükseldi.

Renault Grubu, değer odaklı ticaret politikalarını sürdürmeye devam ederken, Avrupa'daki perakende satışları grubun toplam satışlarının yüzde 63'ünü oluşturdu. Ayrıca, Avrupa'daki C segmenti ve üzeri araç satışları, grubun satışlarının yüzde 30'unu temsil etti.

2024 yılında Renault markası, "Scenic E-Tech Elektrikli", "Symbioz" ve "Rafale" modellerini piyasaya sunarken, Dacia markası ise bahar aylarında "Bigster" modelini satışa çıkaracak.

Elektrikli araçlara geçiş stratejisini sürdüren Renault Grubu, 2023 yılı boyunca Avrupa'daki satışlarının yüzde 34,7'sinin elektrikli araçlardan oluştuğunu açıkladı. Hibrit araç satışları ise yüzde 45 artarak, grup satışlarının yüzde 25,5'ini oluşturdu.

Renault markası, 2024 yılı itibarıyla satışlarının yüzde 13'ünü elektrikli araçlardan elde etti. Fransa'da ekim ayında satışa sunulan "Renault 5 E-Tech Elektrikli", kasım ve aralık aylarında en çok satılan elektrikli model oldu. Grup, 2025 yılı itibarıyla 2 makyajlı model hariç, 7 yeni modelle pazara girmeyi planlıyor.