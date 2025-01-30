RES'te dengeli bir büyüme dönemi yaşayacağız

Ziya İPEK

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, rüzgar enerjisi yatırımlarında bu yıl hızlanma yaşanacağına dikkat çekti. 2025 yılının dünyada ülkemizi de doğrudan ve dolaylı ilgilendiren çok önemli değişikliklerin yaşanacağı bir yıl olacağını dile getiren Erden, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın gündeminin, AB’nin gündemindeki rekabetçilik sorunu ve olumsuz ekonomik gelişmelere çözüm arayışlarının, uzun yıllar devam edeceği görülen Çin-Batı rekabeti ile Orta Doğu’daki çatışmaların, Suriye’deki devrimle devam eden ve gelecek yıl çözüm beklenen sorunların enerji alanını derinden etkileyeceğini bildirdi.

"Bağımsızlık hedefini güçlendirecek"

Ülkemizde enerji sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında, ülkemizin ekonomik rekabetçiliğini artırmak amacıyla atılacak adımlar ve enerji alanındaki bağımsızlık hedefini güçlendirecek stratejilerin uygulanması olacağını anımsatan İbrahim Erden, “Bu kapsamda, enerji ithalatımızın cari açık üzerindeki büyük etkisini azaltmaya yönelik olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca açıklanan 2035 Yenilenebilir Enerji Vizyonu çerçevesinde yenilenebilir enerji yatırımlarını daha çekici kılmak üzere sürdürülen çalışmalar, nükleer enerji alanında mevcut Akkuyu Projesi’nin tamamlanarak devreye alınması ve yeni bir nükleer santral yatırım sürecine başlanabilmesi, kendi petrol ve doğalgaz üretimimizi artırma yönündeki yoğun çalışmalar ön planda olacaktır” dedi.

Ayrıca, enerji güvenliği ve bağımsızlık hedefleri doğrultusunda, yenilenebilir enerji yatırımlarının yabancı yatırımcılar açısından da cazip kılınarak, hızının artırılması ve enerji sektöründeki kritik mineral ihtiyacına dönük ülkemizdeki değerli kaynakların ekonomiye kazandırılması çalışmalarının da önemli gündem başlıkları arasında yer alacağını aktaran İbrahim Erden, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeler hayata geçirilmeli”

“AB, ABD, Çin ve bazı Orta Doğu ülkeleriyle bölgesel ve küresel enerji iş birlikleri de bu süreçte dikkate alınması gereken stratejik unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Bu iş birliklerinin sadece ülkemizin sınırları içinde değil, aynı zamanda bölgemizdeki farklı fırsat alanları olarak görülen Azerbaycan, Suriye, Irak gibi ülkelerde ile Kuzey Afrika ülkelerinde de gerçekleşeceğini gözlemliyoruz.

Enerji ve mineral yatırımları dışında sanayimizin Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirebilmesi için yeni düzenlemeler de hayata geçirilecektir. Bu düzenlemelere sanayimiz uyum sağlamaya çalışırken sanayi, ticaret ve enerji bürokrasimizin de önemli gündemi bu uyumu sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve sanayimizin zarar görmeyeceği şekilde düzenlemeleri hayata geçirmek olacak.”

“Süper İzin Kanunu ile 2025’ten sonra rüzgârda hızlanacağız”

Rüzgâr enerjisi yatırımlarında hızlanma beklediklerini 2025 yılında rüzgâr enerjisi kurulum hedefinin 800-900 MW seviyelerinde olduğunu, yılın sonunda 14 bin MW seviyesinin üzerine çıkılmasını beklediklerine dikkat çeken Erden, şunları kaydetti: “Ümidimiz bu toparlanmanın güçlenerek devam etmesi ve yerli sanayimizin de bir toparlanmayı destekleyerek sürmesi.

Özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın liderliğinde yürütülen Süper İzin Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerinin ardından, 2025 yılı ve sonrasında kurulumların daha da hızlanacağına ve yıllık 2.000 MW seviyelerini aşacağına inanıyoruz. 2025 yılı itibarıyla, rüzgâr enerjisi sektöründe hem kurulum hem de yatırım açısından daha dengeli bir büyüme dönemi yaşayacağımıza inanıyoruz.

Bu toparlanma sürecinde, teknoloji geliştirme ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerimizle sektörü daha da ileriye taşıyacağız. Gelişen piyasa koşulları ve artan kamu desteğiyle birlikte, önümüzdeki yıllarda çok daha sağlam bir büyüme trendi oluşturacağımıza eminiz. Bu dönemin sonunda, sektördeki en büyük zorlukları aşmış ve yeni fırsatları değerlendirmiş olacağız.”

“Enerji depolamalı yenilenebilir enerji santralleri kurulacak”

İbrahim Erden, enerji depolamalı yenilenebilir enerji santrallerinin ilk kurulumlarının başlamasını beklediklerini, bu alandaki yatırımların artırılması adına iletim ve dağıtım şebekesinde akıllı şebeke uygulamalarının artırılmasının da yine gündemde kalmaya devam edeceğini bildirdi. Erden, Çin kökenli türbin üreticilerinin Türkiye’ye ilgisinin artacağını kaydetti.

“Rüzgâr enerjisi potansiyelini verimli kullanacağız”

İbrahim Erden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 5 farklı proje için toplam 1.200 MW’lık rüzgâr enerjisi kapasitesinin tahsisinin gerçekleştirilmesinin Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyelini en verimli şekilde kullanmak için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi. Erden, “TÜREB olarak belirlediğimiz yıllık 5 GW rüzgâr yatırımı hedefi doğrultusunda yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi, sektörümüzün ve ülkemizin geleceğine duyulan güveni gösteriyor. Bu ilgi, ilerleyen yıllarda tahsis edilecek yeni rüzgâr kapasiteleri için de önemli bir gösterge olacaktır” dedi.