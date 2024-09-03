Restoranlar 'yüksek fiyatı' kabul etti ancak 'fahiş fiyata' itirazları var

Geçmiş dönemde sıklıkla enflasyonun sebebi olarak gösterilen, 'fahiş fiyatla' ürün sattıkları gerekçesiyle eleştirilen restoran sektörü temsilcileri eleştirilere yanıt verdi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirel, fiyatlarının yüksekliğini kabul ederek konunun etraflıca ele alınması gerektiğini ifade etti.

Demirel, "Biz aslında bir zincirin, tarladan başlayan, denizden çıkan balığın, hayvancılıkta yetişen bir hayvanın son halkasıyız. Yani en son noktada tüketici ürünü tüketmeden önce restoranlarda fiyatlarla bizimle karşılaşıyor" dedi.

'Bize gelene kadar...'

Demirel, ürün kendilerine gelene kadar neler olduğuna bakmadan restoranları 'fahiş fiyatla' suçlamanın peşin hüküm anlamına geldiğini belirterek "Yüksek mi yüksek ama fahiş mi değil mi konusunda tartışmamız lazım" dedi.

Sektör temsilcisi şöyle devam etti: "Unutmayın her yaz başı Bodrum'daki lahmacun fiyatı gündeme gelir. Şarap fiyatları hep gündeme gelir 'Kaçla çarpıyor bu restorancılar' diye. Bizim konu biraz sosyalleşme konusu olduğu için hep gündemde. Marketteki fiyatlar bu kadar tartışılmıyor. Marketten almak zorunda olduğunuz ürünü alıyorsunuz. Restoran sonuçta size uymuyorsa fiyatı gitmek zorunda değilsiniz diye düşünüyoruz."