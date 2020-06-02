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Restoranlarda iki günün bilançosu

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, yaklaşık 3 ay sonra açılan restoranlarda ciroların yüzde 15 ile yüzde 40 seviyesinde değiştiğini belirtti.

Restoranlarda iki günün bilançosu
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Ceyhun KUBURLU

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, restoranlarda dün ve bugüne ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık 3 ay sonra açılan restoranlarda ciroların yüzde 15 ile yüzde 40 seviyesinde değiştiğini aktaran Ramazan Bingöl, şöyle konuştu:

"11 Mart öncesi ile kıyasladığımızda cadde restoranları dün ve bugün yüzde 30'lar seviyesinde ciro yaptı. AVM'lerdeki cirolar ise yüzde 15 seviyesinde seyrediyor. Yani henüz 11 Mart öncesini yakalayamadık ama dün ve bugün arasında artış var. İlk etapta insanlar daha çok cadde restoranları tercih ediyor. Açık bahçesi olan ve geniş alanlardaki restoranlar daha iyi ciro yapıyor. Bu da gayet normal. Ama önümüzdeki haftadan itibaren bu sayının artacağını umuyoruz."

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