RMA Plastik, tasarım teknelerle Avrupa’da büyüyecek
Endüstriyel plastik ürünleri üreten RMA Plastik, 2019 yılında piyasaya sürdüğü polietilen tekne markası Pan’s Marine ile büyümesini sürdürüyor. Firma, son dönemde Avrupa pazarına yönelik yeni bir tekne modeli tasarımına odaklanarak, yılsonuna kadar iki yeni modeli portföyüne eklemeyi ve böylece ihracatını artırmayı hedefliyor.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
RMA Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Avunduk, hızlı ve düşük maliyetle kalıp geliştirme imkânı sağlayan rotasyonel kalıplama yöntemi kullandıklarını ifade ederek, bu sayede iş ortaklarının talepleri ve ihtiyaçlarına uygun ürünler ürettiklerini ayrıca kolaylıkla yeni ürünler tasarlayabildiklerini söyledi. Firma bünyesinde kurdukları kalıp atölyesi ile teknik çizim ve tasarım ekibinin en önemli rekabet güçlerinden biri olduğunu kaydeden Avunduk, metal atölyeleri sayesinde ürünlerine istenilen şekilde metal konstrüksiyon parçaları entegre edebildiklerini aktardı.
“2025’te tekne üretiminde güçleneceğiz”
Avunduk, “2,5 metreden 4,7 metreye kadar polietilen tekneler ve kanolar üretiyoruz. 2025'teki en önemli hedeflerimizden birisi polietilen tekne modellerimizin sayısını artırmak. Kısa dönemde beklentimizin çok üzerinde satışlar gerçekleştirdik. Bu çerçevede 2025'teki hedeflerimiz Pan’s Marine markasının güçlendirilmesi, teknelerin Avrupa ülkelerinin beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştirilmesi ve yeni tekne modellerinin sunulmasıdır” dedi.
Avunduk, dünyada global olarak yaşanan ham madde tedariki ve enerji maliyetlerindeki artışlardan ciddi şekilde etkilendiklerine aktararak, “Artan fahiş fiyatlar ve uzayan terminler üretici firma olarak bizleri yordu. Yükselen navlun fiyatları ve Covid sonrası tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, Avrupalı firmaları ürün tedarikinde Türkiye’ye yönlendirmiştir” diye konuştu.
Atölye yenilenecek Afrika’ya açılacak
Portföylerine 2 yeni tekne modeli eklemeyi planladıklarını belirten Avunduk, “Avrupa’daki teknolojik gelişmeler ışığında metal ve kalıp atölyemizi yenileyeceğiz. Daha uygun fiyatlı ve yüksek kalite kalıplar imal ederek, kendi ürün portföyümüzdeki ürünleri geliştirmeyi ve özellikle Avrupalı firmaların taleplerine cevap veren özel üretim projeler almayı planlıyoruz. 2025'te yepyeni tekne modelleriyle piyasaya çıkarıp Avrupa’daki satışlarımızı artıracağız. Teknelerimizi Orta Doğu ve Avrupa’ya ek olarak Afrika pazarına da sunacağız. İhracatın ciromuzdaki payı %25. Bayilik ağı kurmayı ve gelecek yılda ihracatı arttırıp %15 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.