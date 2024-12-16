RMA Plastik, tasarım teknelerle Avrupa’da büyüyecek

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

RMA Plastik Yönetim Kurulu Başka­nı Bekir Avunduk, hızlı ve düşük maliyetle kalıp geliştirme imkâ­nı sağlayan rotasyonel kalıpla­ma yöntemi kullandıklarını ifade ederek, bu sayede iş ortaklarının talepleri ve ihtiyaçlarına uygun ürünler ürettiklerini ayrıca ko­laylıkla yeni ürünler tasarlayabil­diklerini söyledi. Firma bünye­sinde kurdukları kalıp atölyesi ile teknik çizim ve tasarım ekibinin en önemli rekabet güçlerinden biri olduğunu kaydeden Avun­duk, metal atölyeleri sayesinde ürünlerine istenilen şekilde me­tal konstrüksiyon parçaları en­tegre edebildiklerini aktardı.

“2025’te tekne üretiminde güçleneceğiz”

Avunduk, “2,5 metreden 4,7 metreye kadar polietilen tek­neler ve kanolar üretiyoruz. 2025'teki en önemli hedefleri­mizden birisi polietilen tekne modellerimizin sayısını artır­mak. Kısa dönemde beklentimi­zin çok üzerinde satışlar gerçek­leştirdik. Bu çerçevede 2025'teki hedeflerimiz Pan’s Marine mar­kasının güçlendirilmesi, tekne­lerin Avrupa ülkelerinin bek­lentilerini karşılayacak şekilde iyileştirilmesi ve yeni tekne mo­dellerinin sunulmasıdır” dedi.

Avunduk, dünyada global ola­rak yaşanan ham madde teda­riki ve enerji maliyetlerindeki artışlardan ciddi şekilde etki­lendiklerine aktararak, “Artan fahiş fiyatlar ve uzayan termin­ler üretici firma olarak bizleri yordu. Yükselen navlun fiyatları ve Covid sonrası tedarik zinci­rinde yaşanan sıkıntılar, Avru­palı firmaları ürün tedarikinde Türkiye’ye yönlendirmiştir” di­ye konuştu.

Atölye yenilenecek Afrika’ya açılacak

Portföylerine 2 yeni tekne modeli eklemeyi planladıklarını belirten Avunduk, “Avrupa’daki teknolojik gelişmeler ışığında metal ve kalıp atölyemizi yenileyeceğiz. Daha uygun fiyatlı ve yüksek kalite kalıplar imal ederek, kendi ürün portföyümüzdeki ürünleri geliştirmeyi ve özellikle Avrupalı firmaların taleplerine cevap veren özel üretim projeler almayı planlıyoruz. 2025'te yepyeni tekne modelleriyle piyasaya çıkarıp Avrupa’daki satışlarımızı artıracağız. Teknelerimizi Orta Doğu ve Avrupa’ya ek olarak Afrika pazarına da sunacağız. İhracatın ciromuzdaki payı %25. Bayilik ağı kurmayı ve gelecek yılda ihracatı arttırıp %15 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.