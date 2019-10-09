Robotex Turkey için hazırlıklar sürüyor

09 Ekim 2019

HAKAN KILIÇ / ANTALYA

Türkiye’de ilk kez Antalya’da gerçekleşecek organizasyon için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye’nin değişik illerindeki saygın eğitim kurumlarının temsilcilerinden oluşan Robotex Turkey ekibi hazırlık toplantılarını Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirdi. 2-3 Kasım’da Antalya’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde katılımcılarıyla buluşacak olan Robotex Turkey için hafta sonunda Danışma Kurulu üyeleri ve hakemler bir araya gelerek çalışmaları gözden geçirdiler.



Danışma Kurulu üyeleri ve hakemler önce Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Akdeniz Üniversitesi’nin de partner olduğu organizasyonda üniversite öğrencileri de gönüllü olarak görev yapıyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde operasyonel planlamalar için incelemeler yapıldı. Son detaylar gözden geçirildi.



Robotex Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Zülal İnan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi;

“Robotex Turkey “Dünyanın En Büyük Robotik Festivali” olarak 2001 yılından bu yana her yıl Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Robotex International’ın Türkiye partneridir.

Robotex Turkey Festival etkinlikleri içinde uluslararası katılıma açık ulusal nitelikte robotik yarışmaları, konferans bölümü ve stand alanları mevcut olacaktır.



Robotik yarışmalar 16 kategori ve tüm yaş gruplarına açıktır. Robotik, bilişim, teknoloji, inovasyon, fütürizm ve girişimcilik alanına ilgi duyanlar hem yarışmacı hem de ziyaretçi olarak katılabilirler. Belirlenen kategori birincileri Robotex International / Estonia için, ikinci ve üçüncüler Robotex USA, Robotex Finland ve Robotex Asia / Shangai için yarışma katılım hakkı kazanacaktır.