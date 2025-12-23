Robotlu üretim ve otomasyonun buluşma noktası Bursa olacak

BİFAŞ Birleşik Fuar Yapım A.Ş. organizasyonuyla hayata geçirilecek Techmotion – Robotlu Üretim Teknolojileri ve Hareket Kontrol Sistemleri Fuarı, sanayide dijital dönüşümün hız kazandığı bir dönemde sektör profesyonellerini Bursa’da buluşturmayı hedefliyor. Fuar, 7–9 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası alım heyetleri Bursa’da buluşacak

Techmotion’ta; robotik uygulamalar, otomasyon çözümleri, hareket kontrol sistemleri ve akıllı üretim teknolojileri ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. Üretim hatlarında kullanılan güncel teknolojilerin sergileneceği fuarın, makine üreticileri, otomasyon firmaları, sistem entegratörleri ve robotik mühendislik şirketleri için önemli bir vitrin oluşturması bekleniyor. Otomotiv, tekstil ve metal/döküm sanayilerinden temsilcilerin de yoğun katılım göstermesi öngörülüyor.

Fuar kapsamında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Körfez ülkelerinden davet edilecek uluslararası alım heyetleriyle ikili iş görüşmeleri yapılması planlanıyor. Robotlu üretim ve otomasyon teknolojilerine yatırım yapan karar vericilerin, katılımcı firmalarla doğrudan temas kurması hedefleniyor.

Akıllı fabrika çözümleri konferansı

Techmotion süresince düzenlenecek “Akıllı Fabrika Çözümleri” konferansında; üretimde dijitalleşme, yapay zekâ destekli uygulamalar, veri analitiği ve robotik sistemlere ilişkin vaka analizleri ele alınacak.

Techmotion, Bursa Energy Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek. Bursa Fuar Merkezi’nin 1 ve 3 numaralı salonlarında toplam 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek organizasyonların, Bursa’yı sanayi ve üretim teknolojileri odağında önemli bir çekim merkezi haline getirmesi bekleniyor.