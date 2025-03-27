Rodos’u rotasına alan İDO, adalara 300 bin yolcu taşıyacak

Hayati ARIGAN

Ege Adaları seferle­rine geçtiğimiz yıl başlayan İDO, Samos, Pat­mos, Leros ve Kalimnos Adaları’na düzenlediği turistik sefer­lerle ulusla­rarası pazara ilk adımını at­mıştı. Bu sü­reçte 3 gemi ile 4 adaya, toplamda 6 farklı hat üzerinden Nisan-Ekim 2024 dö­neminde 155 bin yolcu taşımıştı.

29 Mart Arife Günü itibarıyla Samos Adası seferlerinin başlaya­cağını duyuran İDO Genel Müdü­rü Murat Orhan, 2024'te 103 bin yolcu planı yaparken rakamın 153 bin yolcuya çıktığını ve satılan bi­letlerin yüzde 52’sini kendileri­nin sattığını ifade etti. Bu yıl Ege Adaları’na 8 gemiyle 300 bin yol­cu taşımayı hedeflediklerini belir­ten Orhan, Ege Adaları’nda daha kapsamlı bir hizmet sunacaklarını belirtti. Adalardan gelen yoğun ta­lepler üzerine yeni hatlar için sa­ha çalışmalarının devam ettiğini belirten Orhan, Samos seferleri­nin bayram boyunca her gün dü­zenli olarak yapılacağını söyledi. Orhan, “Bu yıl hizmete başlaya­cak olan Dikili-Midilli seferleri 16 Mayıs’tan 28 Eylül’e kadar devam edecek. Ege'de yeni planımız Ro­dos Adası” dedi.

Yeni lokasyonlar için son 5 yı­lın analizini yaptıklarını belirten Orhan, yolcuların ağırlıklı Türk olduğunu belirtti. Orhan, “Türk­lerin gidip karşıdan Yunanlıların gelmesi ve karşılıklı böyle bir et­kileşim olmasını arzu ederiz. Bu­nun ideal senaryosu keşke bu olsa. Ama geçen sene bir şey çok olma­dı. Ağırlıklı Türk yolcu oldu” diye konuştu.

Osmangazi köprü ücretleri Yalova seferlerini doğrudan etkiliyor

2025’te köprülere ve otoban­lara yapılan yüzde 40'lık zam­mın, İDO’nun, özellikle Eskihi­sar-Topçular hattında düşük fiyat avantajı ve yakıt tasarru­fuyla talebi artırdığı da belirtil­di. İDO’nun, 7/24 kesintisiz se­fer düzenlediği Eskihisar-Top­çular hattında 14 gemi aktif olarak hizmet verirken, Eskihi­sar-Topçular hattında geçen yıl 17 milyon yolcu ve 6 milyonu aşkın aracı taşındı.

Osmangazi Köprüsü'nün fiyat­larının Yalova seferlerindeki talebi doğrudan etkilediğini ifade eden Murat Orhan, “Hem gelirimizi doğrudan etkiliyor hem de bize görevi talebi etkili­yor. Aramızdaki makas açıldık­ça lehimize bir durum oluşu­yor. O makas kapandıkça tabii köprü bir zaman avantajı su­nuyor. Köprü açılmadan önce günde 18 bin araç taşıdığımız dönemler oldu. Bugün ortala­ma 7 bin araç taşıyoruz” dedi.