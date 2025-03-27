Rodos’u rotasına alan İDO, adalara 300 bin yolcu taşıyacak
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Ege Adaları sezonunu 29 Mart’ta açıyor. İDO’nun bayram dönemine özel olarak düzenlenen Ege Adası seferleri, Seferihisar-Samos ve Kuşadası-Samos hatları bayram süresince hizmet verecek ve 2025 yılı sezonunu başlatmış olacak.
Hayati ARIGAN
Ege Adaları seferlerine geçtiğimiz yıl başlayan İDO, Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları’na düzenlediği turistik seferlerle uluslararası pazara ilk adımını atmıştı. Bu süreçte 3 gemi ile 4 adaya, toplamda 6 farklı hat üzerinden Nisan-Ekim 2024 döneminde 155 bin yolcu taşımıştı.
29 Mart Arife Günü itibarıyla Samos Adası seferlerinin başlayacağını duyuran İDO Genel Müdürü Murat Orhan, 2024'te 103 bin yolcu planı yaparken rakamın 153 bin yolcuya çıktığını ve satılan biletlerin yüzde 52’sini kendilerinin sattığını ifade etti. Bu yıl Ege Adaları’na 8 gemiyle 300 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini belirten Orhan, Ege Adaları’nda daha kapsamlı bir hizmet sunacaklarını belirtti. Adalardan gelen yoğun talepler üzerine yeni hatlar için saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Orhan, Samos seferlerinin bayram boyunca her gün düzenli olarak yapılacağını söyledi. Orhan, “Bu yıl hizmete başlayacak olan Dikili-Midilli seferleri 16 Mayıs’tan 28 Eylül’e kadar devam edecek. Ege'de yeni planımız Rodos Adası” dedi.
Yeni lokasyonlar için son 5 yılın analizini yaptıklarını belirten Orhan, yolcuların ağırlıklı Türk olduğunu belirtti. Orhan, “Türklerin gidip karşıdan Yunanlıların gelmesi ve karşılıklı böyle bir etkileşim olmasını arzu ederiz. Bunun ideal senaryosu keşke bu olsa. Ama geçen sene bir şey çok olmadı. Ağırlıklı Türk yolcu oldu” diye konuştu.
Osmangazi köprü ücretleri Yalova seferlerini doğrudan etkiliyor
2025’te köprülere ve otobanlara yapılan yüzde 40'lık zammın, İDO’nun, özellikle Eskihisar-Topçular hattında düşük fiyat avantajı ve yakıt tasarrufuyla talebi artırdığı da belirtildi. İDO’nun, 7/24 kesintisiz sefer düzenlediği Eskihisar-Topçular hattında 14 gemi aktif olarak hizmet verirken, Eskihisar-Topçular hattında geçen yıl 17 milyon yolcu ve 6 milyonu aşkın aracı taşındı.
Osmangazi Köprüsü'nün fiyatlarının Yalova seferlerindeki talebi doğrudan etkilediğini ifade eden Murat Orhan, “Hem gelirimizi doğrudan etkiliyor hem de bize görevi talebi etkiliyor. Aramızdaki makas açıldıkça lehimize bir durum oluşuyor. O makas kapandıkça tabii köprü bir zaman avantajı sunuyor. Köprü açılmadan önce günde 18 bin araç taşıdığımız dönemler oldu. Bugün ortalama 7 bin araç taşıyoruz” dedi.