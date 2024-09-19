ROKETSAN'ın ALKA lazer silahı, dron tehditlerine karşı kalkan oluyor

Şirketten yapılan açıklamada, ALKA YESS'nin, kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının, konvansiyonel küçük silahlarla hedef alınması çok zor olan asimetrik tehditlerden korunmasında önemli rol aldığı belirtildi.

Gelişen teknolojiyle tehdit tiplerinin değiştiği ve bu değişimin yeni tür savunma sistemlerinin kullanımını gerekli hale getirdiği ifade edilen açıklamada, ALKA YESS'in dron tehditlerini algılayarak lazer silahıyla imha edebildiği bildirildi.

Açıklamada, ALKA YESS'in seri üretim çalışmalarına 2023'te başlandığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

"ALKA, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki tek enerji silahı olarak, kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının korunmasında rol alıyor. 2019'dan bu yana mini/mikro insansız hava aracı ve dron gibi asimetrik tehditleri etkisiz hale getirebilen ALKA, sürekli geliştirilen yeni yetenekleriyle göz dolduruyor. Türkiye ALKA ile özellikle son yıllarda önemli bir terör tehdidi olmaya başlayan kamikaze FPV dronlara karşı da önemli bir savunma yeteneği kazandı."

ALKA'nın dron tespit radarı ile 100 hedefi aynı anda takip edebildiği belirtilen açıklamada, söz konusu ürünün 750 metreden 1500 metreye kadar menzilde yakın hava savunması sağlayabildiği ifade edildi.

Açıklamada, gündüz ve gece görev yapabilme yeteneğine sahip ALKA'nın, meskun mahallerde kullanılabilecek bombalı tuzakların, yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneklerin ve patlamamış mühimmatların imha edilmesinde de rol alabildiği bildirildi.

ROKETSAN'ın, birden fazla ALKA YESS'in aynı noktaya yönlendirilebilmesi yeteneğini sağlayan ALKA NEW Lazer Silahı Sistemi üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yenilikçi, ilerici ve maliyet etkin bir silah olan ALKA'nın milli imkanlar ile geliştirme süreci Roketsan'ın öz kaynaklarıyla Temmuz 2016’da başlatıldı. Temmuz 2018’de, ALKA’nın ilk prototipinin üretim ve testleri başarıyla tamamladı. ROKETSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 20 Nisan 2021’de ALKA için bir sözleşme imzaladı. Tüm doğrulama ve kalifikasyon testlerinden de başarıyla geçen ALKA, 30 Kasım 2022’de gerçekleştirilen gösterim faaliyetinde kabiliyetlerini kanıtladı. ROKETSAN, YESS teknolojisinin farklı platformlara entegrasyonu için de çalışmalarına devam ediyor."

​​​​​​"ALKA, Çelik Kubbe Projesi'nin de bir parçası olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ALKA'nın konvansiyonel silahlarla engellenemeyen FPV dronlarını etkisiz hale getirilebilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

İkinci, ALKA ile kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının dron tehditlerinden tam olarak korunmasının sağlanabileceğine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Üzerinde bulunan tespit radarı ile birçok hedefi aynı anda takip edebilen ve hızla etkisiz hale getirebilen ALKA, sürü dron saldırılarına karşı savunma yapabilmesiyle öne çıkıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe Projesi'nin de bir parçası olan ALKA'nın seri üretim çalışmalarına devam ediyoruz. TSK envanterine kazandırdığımız ALKA'nın dost ve müttefik ülkelere ihracatına dair de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."