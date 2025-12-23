Rönesans’ın gençleri 10’uncu kez “geleceği” tasarladı

Rönesans Holding tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” (SGT) Yarışması, Esmiyor ve Impact Hub İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirildi. Yarışma, gençlerin insan ihtiyaçlarını gözeten, doğaya saygılı ve uygulanabilir çözümler geliştirmesini hedefliyor. Bu yılki tema, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında “Azaltım” ile “Uyum ve Dayanıklılık” olarak belirlendi.

Üç kategoride dokuz ödül

Finale kalan 14 ekip, 19 Aralık’ta büyük jüri karşısına çıkarak projelerini sundu. Değerlendirme sonucunda üç kategoride dokuz proje ödüllendirildi.

Yapı Tasarımı kategorisinde “Ekolojik Çekirdek Projesi” birinci olurken, “Ekinoks Projesi” ikinci, “DeepFlow Projesi” üçüncü seçildi.

Ürün Tasarımı’nda tarımsal atıklardan çevre dostu gübre üreten “BiyoPolTech” birincilik elde etti; “Yeşil Direk” ikinci, “Bak-pack” üçüncü oldu.

Hizmet Tasarımı kategorisinde ise atıkları hammaddeye dönüştüren “Re-source” birinci, “Sağlık Odaklı İklim Haritaları” ikinci, “Yeşilport” üçüncü sırada yer aldı. Birincilere 50 bin TL, ikincilere 40 bin TL, üçüncülere 30 bin TL ödül verildi.

Yarışmaya 157 aday başvururken, 67 proje değerlendirmeye alındı. Seçilen 14 ekip, iki ay süren kapasite geliştirme programında sürdürülebilirlikten proje planlamaya, hikâye anlatımından etkili sunuma kadar birçok alanda eğitim ve mentorluk desteği aldı.

400 bini aşan öğrenciye ulaşan bir platform

SGT Yarışması, 10 yılda 150’den fazla üniversitede düzenlenen seminerlerle 400 bini aşkın öğrenciye yüz yüze ulaştı; dijital kanallar aracılığıyla ise her yıl ortalama 3 milyon öğrenciyle buluşarak sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağladı.