Rönesans’tan 3 projeye 300 milyon dolar yatırım

Hamide HANGÜL

Rönesans Holding’in ticari gay­rimenkul geliştirme ve yatırım şirketi olan Rönesans Gayri­menkul Yatırım A.Ş., düzeltilmiş ge­lirlerini reel olarak yüzde 12 artışla 9,6 milyar TL’ye yükseltti. Portföyünde 16 ayrı yatırımla yaklaşık 740 bin metre­karelik brüt kiralanabilir alana sahip Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025 yılında enflasyonun üzerinde büyüme beklerken, yeni yatırımlarına da de­vam edecek. Üç yeni yeni projelerinin söz konusu olduğunu açıklayan Röne­sans Gayrimenkul Yatırım Genel Mü­dürü Yağmur Yaşar, bu kapsamda E-5 karayolu üzerinde MaltepePark ko­nut projesi inşaatının yüzde 15’inin ta­mamlandığını açıkladı.

Yaşar, "Ayrıca Antalya Konyaaltı’nda bulunan Bea­chtown projemizde de orta vadede bir AVM projesi geliştirmeyi planlıyoruz. Doğan Holding ile eşit ortaklığımızın bulunduğu Ümraniye arsamızla ilgili de proje geliştirme çalışmalarımız sü­rüyor. Şu anda elimizde üç tane geliş­tirdiğimiz projemiz var, toplamda 300 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu olacak” dedi.

“Hasılatımızı artırdık, borçluluğu azalttık”

Rönesans Gayrimenkul olarak faali­yetlerden elde ettikleri gelirlerde çok iyi bir ivmeyle devam ettiklerini söy­leyen Yaşar, “Reel olarak hasılatımızı yüzde 15 arttırdık. Maliyetlerimizi de büyük ölçüde kontrol altında tutarak brüt kârda yüzde 25’lik bir iyileşme ya­kaladık.

Dolayısıyla bizim aslında faa­liyetlerden elde ettiğimiz kârlılığımız yüksek oranda devam ediyor. Bu sene net borcumuzu 500 milyon euro se­viyelerine kadar indiremiş durumda­yız” diye konuştu. Grubun, yurt dışın­da başka gayrimenkulleri de olduğunu dile getiren Yaşar, “Özellikle Hollan­da’da ciddi bir ticari gayrimenkul ve konut gayrimenkul işimiz var ” dedi.

Kiracılarının ilgili mağazalardan el­de ettikleri gelirlerin enflasyonun ol­dukça üzerinde seyrettiğini ifade eden Yaşar, "Bu nedenle ciro kira gelirleri­nin toplam kira gelirleri içindeki payı arttarak, 2024'te yüzde 41,5 seviyele­rinde seyretti. Reel olarak enflasyo­nun üzerinde ciddi anlamda bir büyü­memiz var. 2025’te yine enflasyonun üzerinde büyüme bekliyoruz” diye ko­nuştu.

5-10 yıl içinde sektörde yeni ya­tırım planlanmadığını belirten Yaşar, tek AVM’lerin zorlanacağını ve sek­törde konsolidasyon yaşanmasının beklendiğini belirtti. Şirket olara da­ha hızlı büyüceklerini belirten Yaşar, "Pazar liderliğini korumak için hem organik ve hem de inorganik olmak üzere büyüme fırsatlarını göz önüne alıyoruz" dedi.

“Son 4-5 yıldır yeni AVM açılmamaya başladı”

Rönesans Gayrimenkul çatısında 12 AVM’leri bulunduğunu söyleyen Yağmur Yaşar, AVM’lerde 20’den fazla kategorideki iki bin mağaza bulunduğuna işaret ederek, “Optimum, Hilltown, Piazza markalı AVM’lerimizin yanı sıra Kozzy ve Maltepe Park AVM’yi bünyemizde bulunduruyoruz. Geçen yıl AVM’lerimizde 113 milyon ziyaretçi ağırladık. Dolayısıyla giriş sayımız oldukça yüksek” diye konuştu. Sektöre bakıldığında ise işin ekonomik tarafının değiştiğine de işaret eden Yaşar, “Finansman maliyetleri, inşaat maliyetleri arttı ve bunun yansıması olarak da son 4-5 yıldır yeni AVM açılmamaya başladı. İnsanların merakı da azaldı. Her şeyden önce yeni arz gelmiyor ve uzun bir süre gelecek gibi gözükmüyor. Biz önümüzdeki 4-5 sene arzda bir artış görmüyoruz” dedi.

Yabancı markalara mağaza açtırabilmek daha zor

Pandemi döneminde bütün perakendecilerin kendilerine, mağazanın yerini e-ticaretin tutmadığı yönünde ifade ettiklerini dile getiren Yağmur Yaşar, “E-ticaret şu anda herkesin hayatında var, olmaya da devam edecek. Ama fiziksel perakendede mağazanın, markanın kendini daha iyi ifade etmesi anlamında, müşteriye çapraz satışlar anlamında etkisi çok fazla” diye konuştu. Kovid ve sonrasında oluşan farklı nedenlerden dolayı ise kimsenin ofis yatırımına cesaret edemediğini dile getiren Yaşar, “Arz gelmediği için de kira artışları hızlandı. Biz bu konudaki ihtiyacı gördük. Maltepe’de, Maltepe Park’la, Piazza Maltepe arasında dört blokluk konut projemizdeki bir bloğu ofise çevirdik” dedi. Yaşar, yabancılara mağaza açtırmanın daha zor olduğunu, Türk markaların piyasa dinamiklerini daha iyi bilip yönettiklerini söyledi.