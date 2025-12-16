Rota Prodüksiyon yönünü dikey dizilere çeviriyor

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Türk dizi ve film endüstrisinin bir yılda %50 büyüyerek 12 milyar 40 milyon TL seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu büyüme, yapımcıları kârlılığı artıracak yeni iş modellerine yönlendiriyor. Bu dönüşümün aktörlerinden biri olan Nurmehmet Türkan, kaliteli çalışma alanları ve modern prodüksiyon araçlarıyla yapım süreçlerini güçlendirmeyi sürdürüyor.

İstanbul Eyüpsultan'daki 3 bin metrekarelik Rota Film Platoları'nın sahibi Nurmehmet Türkan, sektöre dair değerlendirmelerini şu sözlerle paylaştı:



“Bu sektörde büyümek için önce sahayı çok iyi tanımanız gerekiyor. Yıllarca prodüksiyon içinde aktif rol aldıktan sonra Rota'yı kurdum. Amacımız yönetmenlerin ve yapımcıların hayallerine engel değil, destek olmak. Platolarımızı uluslararası yapım standartlarına uygun tasarlıyoruz. Hızlı tüketim çağının ruhuna uygun olarak mini dikey dizi projelerine ve yeni yarışma formatlarına ağırlık vereceğiz. Yeni yatırım sürecimizi başlattık ve kapsamımızı genişletiyoruz.”

“Yapımcılığını üstlendiğim ‘O Gece' isimli dikey mini dizinin çekimleri tamamlandı ve yayınlanmak için hazır. Bunun yanı sıra formatını kendim oluşturduğum yeni bir yarışma programının hazırlıkları da başladı. Çok yakında çekimlerine başlıyoruz” diyen Türkan, içerik üretim tarafındaki yeni hamlelerini de duyurdu. Yarışma programının adı “Aşk mı Para mı?” olarak açıklandı.

“Sektör genelinde güçlü işbirlikleri ve kapsamlı fizibilite görüşmeleri gerçekleştiriyoruz”

2020 yılından bu yana plato ve yapım hizmeti sunan Rota Prodüksiyon, Türkan'ın liderliğinde sektörde büyüyen bir ivme yakalamış durumda. Rota Film Platoları, yapımcı ve yönetmenlere hem teknik hem operasyonel anlamda hız ve maliyet avantajı sağlıyor. Nurmehmet Türkan, prodüksiyon süreçlerini kolaylaştıran bu yapının her geçen gün daha da geliştiğini belirtiyor:

“Yıl henüz bitmedi ve bu süreci verimli değerlendirmeye devam ediyoruz. 2026 yılı için yatırım planlarımız kapsamında yeni plato alanları ve teknik stüdyolar kuruyoruz. Uluslararası projelere ev sahipliği yapabilmek için altyapı çalışmalarımızı hızlandırırken sektörde güçlü işbirlikleri ve kapsamlı fizibilite görüşmeleri gerçekleştiriyoruz.”

“Kalite standartlarını yükselten uzun vadeli bir üretim kültürü oluşturuyoruz”

Nurmehmet Türkan, modern ve modüler plato altyapısıyla farklı ölçeklerdeki projelere esnek çözümler sunduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Sektöre bakışımız hiçbir zaman yalnızca mekan ve teknik ekipman sunmakla sınırlı olmadı. Biz, projelerin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkaracak bir çalışma ortamı inşa ediyoruz. Bugün geliştirdiğimiz esnek üretim modelleri, yönetmenlerden yatırımcılara kadar tüm paydaşların süreci daha kontrollü, öngörülebilir ve yaratıcı biçimde yönetmesini sağlıyor. İstanbul'daki konumumuz ise uluslararası ekipler için büyük bir avantaj.”

“Amacım sadece prodüksiyon hizmeti sunmak değil; sektörde kalite standartlarını yükselten uzun vadeli bir üretim kültürü oluşturmak. Yakında duyuracağımız yeni mini dizi ve yarışma formatlarıyla bu hedefi daha da ileri taşıyacağız. Tüm ziyaret ve röportaj taleplerine her zaman açığız.”