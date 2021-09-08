Rubrik: Siber hırsızların oyununu bozduk

Salgın öncesinde şirketlerin büyük çoğunluğu güvenlik riskini azaltmak amacıyla yerinde çözümler kullanmayı tercih ediyordu. COVID-19 ile beraber bulut tabanlı çözümler yatırım önceliği kazanırken, BT liderlerinin ajandasındaki en önemli gündem maddesi haline geldi. Pandeminin hemen ardından EY (Ernst & Young) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelindeki şirketlerin yüzde 40’ı küresel salgının bulut bilişime geçişi hızlandırdığını düşünüyor. Deloitte tarafından yapılan bir başka araştırma da bulut gelirinde 2025'e kadar görülecek büyümenin yüzde 30'dan fazla olacağını gösteriyor.

Bulutun yaygınlaşmasıyla birlikte veri güvenliği ve siber saldırılar da daha fazla gündeme gelmeye başladı. Her yıl yüzde 150 büyüyen fidye yazılımı saldırılarına karşı koruma sağlamak için, veri yönetiminde kullanılan Zero Trust (Sıfır Güven) mimarisinin önde gelen şirketlerden Rubrik, Microsoft ile stratejik işbirliği anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Microsoft’un hisse yatırımını da içeren anlaşma kapsamında, Microsoft 365 ve hibrit bulut veri koruması ile Microsoft Azure üzerinde entegre bulut hizmetleri sağlanacak.

"Bulut yenilikçi şirketlerin önüne açtı"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rubrik Türkiye Satış Müdürü Mehmet Gönüllü, “Bulut yazılım, donanım ve bilişim altyapısını fiziki sınırlarından kurtarıp esnetti. Böylece hızlı bir ölçeklenme oldu. Yazılım sektöründeki iş modellerini değiştirdi ve bu sayede yazılımların ürünleşme süreci daha da hızlandı. Bulutun bir diğer dolaylı etkisi de bizim gibi yenilikçi şirketlerin önünü açması oldu.” diye konuştu. Rubrik ile Microsoft’un uzun soluklu bir işbirliği olduğunu belirten Gönüllü, “Aynı vizyonu paylaştığımız Microsoft’la bu yıl da stratejik bir işbirliği anlaşması yaptık. Bulut tarafında hızlı büyüyen Microsoft365 ve Azure platformları için, inanılmaz basit ama aynı zamanda da çok güvenli bir çözüm geliştirdik. Zero Trust Veri Yönetimi mimarisini kullananlar, saldırı yaşasa da verilerini kurtarıp siber hırsızlara fidye ödemekten kurtuluyor.” dedi.

"Verilerin yaşlandırılması gerekiyor"

Rubrik’in Zero Trust Veri Yönetimi'nde öncü olduğuna dikkat çeken Mehmet Gönüllü, veri yönetimi sorunlarını ele alarak, fidye yazılımlarından hızlı kurtarma, veri operasyonlarının otomasyonu ve verilerin buluta geçişi konularında çözümler sunduklarını söyledi. Veri yönetimi mimarisi hakkında da bilgi veren Gönüllü, “Kurumsal verilerin dolaşım süreci ve bu süreci destekleyen altyapı ve teknolojilerin tasarımını yapıyoruz. Verilerin yedeklenmesi ve arşiv olarak yaşlandırılması gerekiyor. Felaketlere karşı en az 2 lokasyonda kopyalanmasını önerdiğimiz verilere kolayca ulaşılmalı ve hızlı bir şekilde geri döndürülüp yeniden kullanıma sunulabilmeli. Rubrik bu alanda Gartner Magic Quadrant’ta listelenen liderlerin arasında yer alıyor.” şeklinde konnuştu.

“Veriler entelektüel sermayeye dönüştü”

Rubrik’in dünyanın önde gelen kuruluşlarının verilerini yönetmesine ve fidye yazılımlarından kurtulmasına yardımcı olduğunu ifade eden Mehmet Gönüllü, sözlerine şöyle devam etti: “Geldiğimiz noktada veri artık en değerli sermaye ancak yanına bir fiyat koymak haksızlık olur. Çünkü veri hakikaten entelektüel sermayeye dönüştü. Kimlik bilgilerimiz, banka hareketlerimiz, sağlık verilerimiz, alışverişlerimiz ve çok daha fazlası bize ait veriler ve çok önemliler. Bu değerli sermayeyi en iyi şekilde korumamız gerekir.” Microsoft iş birliğiyle müşterilerinin bulut yolculuğunu hızlandırıp basitleştirirken, güçlü bir şekilde entegre edilmiş veri koruma hizmeti sağlayacaklarını belirten Gönüllü, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında veri güvenliğini yönetmelerine, artan fidye yazılım tehditlerine karşı altyapılarını korumalarına yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi.

“Oyunun kuralını değil kendisini değiştirdik”

Fidye yazılımlarının sadece bulut ortamlarında değil müşterilerin kendi veri merkezlerinde de olmaya devam ettiğinin altını çizen Gönüllü, “Veri noktasında bir korunma mekanizması olmadığında, fidye yazılımları bütün ağ, sistem, uç ve uygulamadaki güvenlik teknolojilerini geçerek başarıya ulaşabiliyor. Rubrik olarak fidye yazılımılara karşı Zero Trust bir mimariyle veri koruma çözümleri sunarak oyunun kuralını değil, adeta kendisini değiştirdik. Ayrıca Rubrik ile alınan yedeklerin herhangi biri tarafından değiştirilip silinmesi de mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik saldırılarının genelde insan hatasından kaynaklandığını ve çok geç fark edildiğini söyleyen Gönüllü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda da siber hırsızların oyununu bozuyoruz. Farklı metotlar kullanarak, hem herhangi bir fidye yazılımını anında tespit ediyor, hem de hassas verilerin yanlış kullanılması söz konusu olduğunda, anında ortaya çıkarıyoruz. Bütün bunlar olurken, veri yedekleriniz de güvenle korunuyor.”

B2Press’in katkılarıyla...