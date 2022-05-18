Rusya pazarına giriş için master franschise aranıyor

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilan etmesinin üzerinden 3 aya yakın bir süre geçerken gelişmelerin Türk markaları üzerindeki etkileri de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Yabancı yüzlerce markanın Rusya’daki operasyonlarını boykot kapsamında durdurması ya da ülkeden çıkması üzerine Türk markalarını gözüne kestiren Rusya, geçen hafta Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) öncülüğünde Türk markalarından oluşan heyeti ağırladı.

Rusya’daki fırsatları yerinde incelemek amacıyla 12-15 Mayıs tarihleri arasında Moskova’ya giden heyette BMD Başkanı Sinan Öncel’in yanı sıra BMD yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kamar, Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu ve DEİK Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekcibaşı yer aldı. 3 gün süren ziyarette Kievskaya Ploshchad Group (Europeiskiy, Olimpiskiy, Schelkovsky), Colliers Group, ADG Group, Alışveriş Merkezleri Birliği üyeleri, Moskova’nın özellikle lüks segmentte en ünlü iki AVM’si TSUM ve GUM yöneticileri, Rusya’da mağazaları bulunan üye marka temsilcileri ve Moskova Büyükelçisi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

11 marka tamamen çıktı, 92'si askıda

Seyahate ilişkin değerlendirmelerde bulunan BMD Başkanı Sinan Öncel, bölgede askıda olarak adlandırılan ve ne yapacağına yönelik belirsizliği devam eden marka sayısının 92 olduğunu söyledi. Öncel, operasyonlarına devam eden AB’li marka sayısının 30, tamamen çıkanların ise 11’i bulduğunu anlattı.

Rusya pazarı çıkan markaların global satışlarında önemli bir paya sahip. Örneğin H&M’in global satışlarının yüzde 4’ü Rusya pazarından elde edilirken bu oran Inditex’te yüzde 8,5, İKEA’da yüzde 12 ve Leroy Merlin’de ise yüzde 21,2 seviyesinde seyrediyor.

Sinan Öncel, “Normal dönemlerde görüşme yapmayan birçok AVM’nin üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdik. Türk markalarını istiyorlar ama bir yandan da yabancıların çıkmaması için çaba sarf ediyorlar” dedi.

Gümrük vergisi geçici de olsa sıfırlanmalı

Önümüzdeki döneme ilişkin belirsizliğin sürdüğünü anlatan Öncel, buna rağmen bölgede bulunan boş mağazaları doldurmak için teklif aldıklarını belirterek, “Bizim orada en önemli ihtiyacımız master franchise’lar. AVM’lerin bu noktada uygun kiralama gibi teşvik edici uygulamalara geçmesi gerekiyor. Orada bulunan AVM gruplarının da perakende şirketi kurarak bu işi yapabilmeleri lazım. Çok ihtiyatlı iyimserlikle orada ortaklar bulma yönünde hareket etmemiz gerekiyor. Biz de bu ay sonu onları ülkemizde ağırlayacağız. Burada da bir dizi görüşme gerçekleştirecek ve markaları yerinde görecekler” dedi. Sinan Öncel’in verdiği bilgilere göre Rusya, Türk ürünlerine yüzde 10-13 arasında bir de gümrük vergisi uyguluyor. Bu kapsamda Öncel, geçici bir süre de olsa bu vergilerin Türk ürünleri için sıfırlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.