Rusya, un ihracatında Türkiye'nin liderliğini zedeleyebilir
İhracatı artırmaya odaklandıklarını belirten Alsan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Numan Albayrak, son zamanlarda Rusya'nın un ihracatında öne çıkmaya başladığını kaydetti. Albayrak, Rusya'nın Türkiye'nin liderliğini zedeleyebileceğinin altını çizdi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
2022 yılında başladığı ihracat çalışmaları ile Afrika’da 15 ülkeye ihracat gerçekleştiren Al-San Gıda Meram Un, 2025 yılı için de yıllık cironun yüzde 30’unu ihracat ile sağlamayı hedefliyor.
2023 yılında yıllık cironun yüzde 10’unu ihracattan elde ettiklerini söyleyen Al-San Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Numan Albayrak, “Afrika’da bulunan 15 ülkeye yaptığımız ihracat faaliyetlerimizle Türk markası olarak bilinirliğimizi ve kalitemizi kanıtlamış bulunmaktayız. 2025 yılı için de yıllık ciromuzun yüzde 30’unu ihracat ile sağlamayı hedefliyoruz. Türk markası olan Meram Un kalitesinin daha çok ülkede bilinirliğini ve kullanımını artırarak, ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Al-San Gıda olarak 32 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden Numan Albayrak, “Meram Un markasıyla her türlü buğday unu, çavdar unu, yulaf unu, kurutulmuş un üretimleri yapıyoruz.
Geleneksel kanallarda tüm fırınlara ekmeklik un satışı, pasta, böreklik, baklavalık un satışı, endüstriyel kanallarda yerli ve global paydaşlarımıza gofret, kek, kurabiye üretimleri için un (hammadde) satışı, perakende sektöründe de nihai tüketicilerimize 1, 2, 5 ve 10 kg’lık paket un satışlarımız bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin büyük discount mağazalar zinciri ile 20 yıldır PL (müşteri markası) olarak çalışıyor ve paket unlarını üretiyoruz” diye konuştu.
Yeni fabrika ile ihracatı güçlendirecek
Trakya bölgesindeki yeni fabrikanın liman bölgelerine yakınlığıyla ihracat pazarındaki hâkimiyetlerini de güçlendireceğini söyleyen Albayrak, “Buradaki günlük 250 ton üretim kapasitemizin yılsonu hedeflerimize ulaşmamızda katkısı büyüktür. Perakende satışlarımızdaki yükseliş ve memnuniyet devam etmektedir. Fabrikamızda 2023 yılında un üretimi için 271 bin ton buğday işleyerek 2,7 milyar TL ciro elde ettik.
Böylece bir önceki yıla göre hedeflediğimiz yüzde 10 oranında kapasite artışını sağladık. 2023 yılında satın alımını gerçekleştirmiş olduğumuz Lüleburgaz bölgesinde bulunan fabrikamızın fiziki ve teknolojik revizyonlarını tamamlayarak bu yıl yeni üretim tesisimizi hayata geçirdik. Trakya bölgesinde yapmış olduğumuz yatırımla birlikte günlük üretim kapasitemizi artırarak daha fazla kişinin Meram Un lezzetiyle tanışmasını hedefliyoruz” dedi.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde ekonomiye değer ve katkı sağlayacak çalışmalar için fizibilite yapmaya devam ettiklerini belirten Albayrak, “Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı ve ülkemizin buğday ithalatında en büyük paya sahip olan Rusya, devlet teşvikleri ile birlikte buğday öğütme tesislerine yatırım yapmaya başlayarak, son yıllarda buğday ihracatçısı olmak yerine un ihracatçısı olma stratejisini benimsedi. Un üretimini artırması ve buğday ihracatında zaten mevcut olarak uyguladığı vergiler nedeniyle, Rusya, Türkiye’nin Dünya un ihracatındaki liderliğini kaybetmesinde potansiyel rakip olacaktır.
Navlun fiyatındaki dalgalanmalar ve bu konuda denetleyici bir sistem olmaması, dahilde işleme rejiminde yapılan değişiklikler ve dönem dönem oluşan belirsizlikler, bazı Türk firmalarının son ürün kalitelerinde oluşan düzensizlikler ise Türk un ihracatını olumsuz yönde etkileyen diğer faktörler. Fakat tüm bu sorunlara rağmen biz Meram Un olarak var gücümüzle çalışarak ülke ekonomisine katkı sunacak yatırımlar yapmaya, sofraların sevilen markası olmaya devam edeceğiz” dedi.
Karaman’daki 4 megavatlık GES projesi tamamlanacak
Karbon ayak izlerini düşürmek adına tüketim ihtiyaçlarının önemli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefinde olduklarına dikkat çeken Albayrak, “Bu kapsamda Karaman bölgesinde 4 megavatlık GES projemizi tamamlayarak bu yıl içerisinde devreye almayı planlıyoruz.
Fabrikalarımızdaki makine parkurları son sistem teknolojilerle, tam otomatik, hiçbir insan eli değmeyecek şekilde ve ürünlerin girişinden çıkışına kadar hijyenik koşullarda üretilmesi şartlarını yerine getirecek şekilde yenilenmiştir. Makine parkurlarının yenilenmesi ile birlikte enerji sarfiyatlarımızın birim tonajlarında önceki dönemlere göre yüzde 20 miktarında azaltma sağlamış durumdayız. Sonuç olarak Al-San Gıda olarak her açıdan ülke ekonomisine ve çevreye faydalı olacak adımları atmaya özen gösteriyoruz” dedi.
Satış ekibi güçlendirilerek marka bilinirliği artırılacak
Al-San Gıda | Meram Un olarak, benzersiz buğday tasnif sistemimizden fabrika yatırımlarımıza, Ar-Ge çalışmalarından profesyonel ekip yapısına kadar tüm aşamalarda özenle çalıştıklarına dikkat çeken Albayrak, “Bu sayede kaliteyi her daim üst düzeyde tutarak müşteri memnuniyeti sağlıyor ve lezzetli tarifleri mümkün kılmaya devam ediyoruz.
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’de sanayi sektörüne yönelik en uzun soluklu ve kapsamlı çalışmayı yürütüyor. Bu sene de ülkemize değer katan şirketleri açıkladıkları listelerde biz de yeni yatırımlarımız, artan üretim kapasitemiz ve hızlı büyüme adımlarımız sayesinde Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 26 basamak yükselerek 146. sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bu sene satış ekibimizi daha da büyüterek Meram Un markasının bilinirliğini her geçen gün arttırmayı hedeflemekteyiz” dedi.