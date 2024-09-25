 Rusya, un ihracatında Türkiye'nin liderliğini zedeleyebilir

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

2022 yılında başladığı ihra­cat çalışmaları ile Afrika’da 15 ülkeye ihracat gerçek­leştiren Al-San Gıda Meram Un, 2025 yılı için de yıllık cironun yüz­de 30’unu ihracat ile sağlamayı he­defliyor.

2023 yılında yıllık ciro­nun yüzde 10’unu ihracattan elde ettiklerini söyleyen Al-San Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Numan Albayrak, “Afrika’da bulunan 15 ülkeye yap­tığımız ihracat faaliyetlerimizle Türk markası olarak bilinirliğimi­zi ve kalitemizi kanıtlamış bulun­maktayız. 2025 yılı için de yıllık ciromuzun yüzde 30’unu ihracat ile sağlamayı hedefliyoruz. Türk markası olan Meram Un kalitesi­nin daha çok ülkede bilinirliğini ve kullanımını artırarak, ülke ekono­misine de katkı sağlamayı amaçlı­yoruz” diye konuştu.

Al-San Gıda olarak 32 yıldır gı­da sektöründe faaliyet gösterdik­lerini ifade eden Numan Albayrak, “Meram Un markasıyla her türlü buğday unu, çavdar unu, yulaf unu, kurutulmuş un üretimleri yapıyo­ruz.

Geleneksel kanallarda tüm fı­rınlara ekmeklik un satışı, pasta, böreklik, baklavalık un satışı, en­düstriyel kanallarda yerli ve global paydaşlarımıza gofret, kek, kura­biye üretimleri için un (hammad­de) satışı, perakende sektöründe de nihai tüketicilerimize 1, 2, 5 ve 10 kg’lık paket un satışlarımız bu­lunuyor. Ayrıca Türkiye’nin bü­yük discount mağazalar zinciri ile 20 yıldır PL (müşteri markası) olarak çalışıyor ve paket unlarını üretiyoruz” diye konuştu.

Yeni fabrika ile ihracatı güçlendirecek

Trakya bölgesindeki yeni fab­rikanın liman bölgelerine yakın­lığıyla ihracat pazarındaki hâki­miyetlerini de güçlendireceği­ni söyleyen Albayrak, “Buradaki günlük 250 ton üretim kapasite­mizin yılsonu hedeflerimize ulaş­mamızda katkısı büyüktür. Pera­kende satışlarımızdaki yükseliş ve memnuniyet devam etmekte­dir. Fabrikamızda 2023 yılında un üretimi için 271 bin ton buğday işleyerek 2,7 milyar TL ciro elde ettik.

Böylece bir önceki yıla gö­re hedeflediğimiz yüzde 10 ora­nında kapasite artışını sağladık. 2023 yılında satın alımını gerçek­leştirmiş olduğumuz Lüleburgaz bölgesinde bulunan fabrikamızın fiziki ve teknolojik revizyonlarını tamamlayarak bu yıl yeni üretim tesisimizi hayata geçirdik. Trak­ya bölgesinde yapmış olduğumuz yatırımla birlikte günlük üretim kapasitemizi artırarak daha fazla kişinin Meram Un lezzetiyle ta­nışmasını hedefliyoruz” dedi.

Kütahya Organize Sanayi Böl­gesi’nde ekonomiye değer ve katkı sağlayacak çalışmalar için fizibi­lite yapmaya devam ettiklerini be­lirten Albayrak, “Dünyanın en bü­yük buğday ihracatçısı ve ülkemi­zin buğday ithalatında en büyük paya sahip olan Rusya, devlet teş­vikleri ile birlikte buğday öğütme tesislerine yatırım yapmaya baş­layarak, son yıllarda buğday ihra­catçısı olmak yerine un ihracatçı­sı olma stratejisini benimsedi. Un üretimini artırması ve buğday ih­racatında zaten mevcut olarak uy­guladığı vergiler nedeniyle, Rus­ya, Türkiye’nin Dünya un ihraca­tındaki liderliğini kaybetmesinde potansiyel rakip olacaktır.

Navlun fiyatındaki dalgalanmalar ve bu konuda denetleyici bir sistem ol­maması, dahilde işleme rejimin­de yapılan değişiklikler ve dönem dönem oluşan belirsizlikler, bazı Türk firmalarının son ürün kali­telerinde oluşan düzensizlikler ise Türk un ihracatını olumsuz yönde etkileyen diğer faktörler. Fakat tüm bu sorunlara rağmen biz Meram Un olarak var gücü­müzle çalışarak ülke ekonomisi­ne katkı sunacak yatırımlar yap­maya, sofraların sevilen markası olmaya devam edeceğiz” dedi.

Karaman’daki 4 megavatlık GES projesi tamamlanacak

Karbon ayak izlerini düşürmek adına tüketim ihtiyaçlarının önemli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefinde olduklarına dikkat çeken Albayrak, “Bu kapsamda Karaman bölgesinde 4 megavatlık GES projemizi tamamlayarak bu yıl içerisinde devreye almayı planlıyoruz.

Fabrikalarımızdaki makine parkurları son sistem teknolojilerle, tam otomatik, hiçbir insan eli değmeyecek şekilde ve ürünlerin girişinden çıkışına kadar hijyenik koşullarda üretilmesi şartlarını yerine getirecek şekilde yenilenmiştir. Makine parkurlarının yenilenmesi ile birlikte enerji sarfiyatlarımızın birim tonajlarında önceki dönemlere göre yüzde 20 miktarında azaltma sağlamış durumdayız. Sonuç olarak Al-San Gıda olarak her açıdan ülke ekonomisine ve çevreye faydalı olacak adımları atmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Satış ekibi güçlendirilerek marka bilinirliği artırılacak

Al-San Gıda | Meram Un olarak, benzersiz buğday tasnif sistemi­mizden fabrika yatırımlarımıza, Ar-Ge çalışmalarından profes­yonel ekip yapısına kadar tüm aşamalarda özenle çalıştıklarına dikkat çeken Albayrak, “Bu saye­de kaliteyi her daim üst düzey­de tutarak müşteri memnuniyeti sağlıyor ve lezzetli tarifleri müm­kün kılmaya devam ediyoruz.

İs­tanbul Sanayi Odası, Türkiye’de sanayi sektörüne yönelik en uzun soluklu ve kapsamlı çalışmayı yü­rütüyor. Bu sene de ülkemize de­ğer katan şirketleri açıkladıkları listelerde biz de yeni yatırımları­mız, artan üretim kapasitemiz ve hızlı büyüme adımlarımız saye­sinde Türkiye’nin İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu listesinde 26 basamak yükselerek 146. sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. Bu sene satış ekibimizi daha da büyüterek Meram Un markasının bilinirliğini her geçen gün arttır­mayı hedeflemekteyiz” dedi.