Rusya vanayı kapattı gaz fiyatları fırladı
Rusya’nın Avrupa’ya Ukrayna üzerinden gaz satışını öngören anlaşma 1 Ocak 2025 itibarıyla yenilenmedi. Bu gelişmenin ardından Avrupa gaz fiyatları yüzde 4,3’e varan artışla megavat-saat başına 51 euroya kadar çıkarak, Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Ukrayna ile Rusya arasında savaş devam ettiği dönemde bu kez de gaz krizi ortaya çıktı. Rus Gazprom’un Avrupa’ya Ukrayna üzerinden sağladığı gaz akışında anlaşma yeni yılla birlikte bitti. Ukrayna söz konusu anlaşmanın uzatılmasını reddetti.
Bu gelişmenin ardından Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatının durdurdu. Sevkiyatının durması ile birlikte Avrupa’da gaz fiyatları sert yükseldi. Avrupa gaz fiyatları yılın ilk işlem gününde, yüzde 4,3’e varan artışla megavat-saat başına 51 euroya kadar çıkarak Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Depoları doldurmanın maliyeti artacak
Tüccarlar, birçok orta Avrupa ülkesi için önemli bir arz kaynağı olan Rus akışının kesilmesinin depolardan daha hızlı çekilmeyi tetikleyip tetiklemeyeceğini izliyor. Kıta genelinde stoklar halihazırda, gaz krizinin yeni patlak vermeye başladığı 2021’den bu yana en hızlı şekilde düşüyor.
31 Aralık itibariyle AB’deki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 72,16’ya indi. Doluluk oranı Almanya’da yüzde 79,76, İtalya’da yüzde 78,80 ve Fransa’da yüzde 59,72. Durdurma, bazı ülkelerde ısınma talebini artıracak sıfırın altındaki sıcaklık tahminleriyle aynı zamana denk geliyor. Kesintiden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Slovakya’da sıcaklık ocak ortasına kadar eksi 7 dereceye kadar düşebilir.
Stoklar ve diğer tedarikçilerin teslimatları sayesinde Avrupa’da bu kış gazın tükenmesi beklenmese de, tüccarların bir sonraki ısıtma sezonu için depoları doldurması daha zor olabilir. Önümüzdeki yaz için gaz fiyatları kısa süre önce 2025-26 kış fiyatlarının üzerine çıktı, bu da stokları yenilemeyi daha maliyetli hale getirecek.
Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya akışının sona ermesi Asya’da da LNG fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Rus gazının duracağı beklentileri, Avrupa’nın 2024 yılı gösterge doğalgaz kontratında fiyatı yüzde 50’den fazla artırdı. Bu artışlar, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin büyük ölçüde bağımlı olduğu normalde daha pahalı olan LNG’nin maliyetine henüz tam olarak yansımadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Telegram’dan yaptığı açıklamada, ABD ve diğer üreticilerden Avrupa’ya artan gaz arzının fiyatları daha rahat hale getireceğini umduğunu söyledi. Rusya’nın Şubat 2022’de komşusunu işgal etmesi Avrupa’da bir enerji krizine yol açmış, bu da bölgesel kriterlerde ve uluslararası sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatlarında bir sıçramaya neden olmuştu.
Türkiye ön plana çıkıyor
Rus gazını Avrupa’ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal- Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna’dan sevkiyatın durmasıyla, tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, sevkiyatın durmasının ardından yaptığı değerlendirmede, bu durumun AB için yakın vadede bir arz güvenliği riski oluşturmadığını belirterek, “Ancak, sıvılaştırılmış doğal gaz ithalat ihtiyacı artabilir ve 2025 yılında küresel gaz piyasalarının sıkılaşmasına yol açabilir. Ayrıca, Moldova’nın enerji güvenliğini sağlamak için de ortaklarından daha güçlü destek alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.