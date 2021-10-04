Rüzgar enerjisinde yerlilik oranı yüzde 60’ın üzerine çıktı

Son 10 yılda atılan adımlarla 10 kat gelişme gösteren Türkiye’nin doğal kaynağı rüzgar enerjisi, elektrik üretmeye, cari açığı kapatmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyor. Avrupa ve dünya

genelinde rüzgar enerjisi alanında önemli bir konuma kavuşan Türkiye’nin rüzgarı, yerli elektrik

ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu da karşılıyor.

Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın, önemli bir yerlilik oranına sahip olunan ve yapılan yatırımlarla önemli bir ivme kazanan rüzgar enerjisine desteklerin artırılarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Enerji kaynakları içinde en fazla yerlilik rüzgarda

Özellikle son 10 yılda gerçekleştirilen hamlelerle rüzgar enerjisinde önemli gelişme kat eden

Türkiye’nin rüzgar enerjisinde tam yerli ve milli stratejileri uygulayabildiğini ifade eden Ali

Aydın, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sanayisinin, enerji kaynakları içinde yüzde 65 ile en fazla

yerliliği sağlayan sektörlerden biri olduğunu aktardı. Aydın, Türkiye’nin ayrıca rüzgar türbini

ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer aldığını belirtti.



Türkiye’de enerjiye olan talep her geçen gün arttığına dikkat çeken Aydın, “Enerji talebini

karşılayabilmek için de enerji ithalatı da aynı düzeyde artış gösteriyor. Bu durum nedeniyle cari

açık da büyüme gösteriyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında elektrik tüketim talebinde ciddi

büyüme gerçekleştiren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin enerji ve elektrik tüketim

talebine karşılık verebilecek en doğal ve potansiyel olarak en ucuz yenilenebilir kaynağı rüzgar

enerjisi. Yüzünü rüzgara dönebilen Türkiye, son 10 yılda elde ettiği başarılarla gelecekte de hem

ekonomik alanda hem de istihdam konusunda ciddia başarılara ulaşabilecek.” değerlendirmesini

yaptı.