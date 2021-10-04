Rüzgar enerjisinde yerlilik oranı yüzde 60’ın üzerine çıktı
Avrupa’da kurulu rüzgar gücünde 7’nci sırada olan Türkiye’de rüzgar enerjisi alanındaki yatırımlar 10 yılda 10 kat artırdı. 100’ün üzerinde yerli ve yabancı yatırımcının Türkiye’nin rüzgar enerjisine katkı sağladığını belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, rüzgar enerjisi sanayinde yüzde 60-65 oranlarında yerlilik sağlandığına dikkat çekti.
Son 10 yılda atılan adımlarla 10 kat gelişme gösteren Türkiye’nin doğal kaynağı rüzgar enerjisi, elektrik üretmeye, cari açığı kapatmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyor. Avrupa ve dünya
genelinde rüzgar enerjisi alanında önemli bir konuma kavuşan Türkiye’nin rüzgarı, yerli elektrik
ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu da karşılıyor.
Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın, önemli bir yerlilik oranına sahip olunan ve yapılan yatırımlarla önemli bir ivme kazanan rüzgar enerjisine desteklerin artırılarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.
Enerji kaynakları içinde en fazla yerlilik rüzgarda
Özellikle son 10 yılda gerçekleştirilen hamlelerle rüzgar enerjisinde önemli gelişme kat eden
Türkiye’nin rüzgar enerjisinde tam yerli ve milli stratejileri uygulayabildiğini ifade eden Ali
Aydın, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sanayisinin, enerji kaynakları içinde yüzde 65 ile en fazla
yerliliği sağlayan sektörlerden biri olduğunu aktardı. Aydın, Türkiye’nin ayrıca rüzgar türbini
ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer aldığını belirtti.
Türkiye’de enerjiye olan talep her geçen gün arttığına dikkat çeken Aydın, “Enerji talebini
karşılayabilmek için de enerji ithalatı da aynı düzeyde artış gösteriyor. Bu durum nedeniyle cari
açık da büyüme gösteriyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında elektrik tüketim talebinde ciddi
büyüme gerçekleştiren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’nin enerji ve elektrik tüketim
talebine karşılık verebilecek en doğal ve potansiyel olarak en ucuz yenilenebilir kaynağı rüzgar
enerjisi. Yüzünü rüzgara dönebilen Türkiye, son 10 yılda elde ettiği başarılarla gelecekte de hem
ekonomik alanda hem de istihdam konusunda ciddia başarılara ulaşabilecek.” değerlendirmesini
yaptı.