Rüzgar türbini üreticisi SoyutWind’in hedef pazarı ABD

Ziya İPEK

Ülkemizde 50 yıl önce kurulan Çolak Hol­ding bünyesinde faa­liyet gösteren SoyutWind, 24 yıldan bu yana rüzgar türbi­ni kanatları, kuleleri, maki­ne dairesi (nacelle) ve kont­rol sistemleri gibi tüm bile­şenleri kendi mühendislik gücüyle gerçekleştiriyor. So­yutWind CEO’su Dr. Ali Ço­lak, yenilenebilir enerji, mü­hendislik ve üretim alanla­rında güçlü bir Türk markası olarak hedef pazarları arası­na Amerika Birleşik Devlet­leri’ni (ABD) eklediklerini söyledi.

“Yüksek verimliliğe sahip ürünler sunuyoruz”

Dr. Çolak, Türkiye’nin yer­li rüzgar türbini üreticisi ola­rak faaliyet gösterdiklerini belirterek, üretimlerini An­kara Temelli’deki 15 bin met­rekaresi kapalı toplam bü­yüklüğü 120 bin metrekareyi bulan tesislerinde gerçekleş­tirdiklerini kaydetti. Bireysel kullanım için geliştirdikleri 1 kW – 50 kW aralığındaki ev tipi türbinlerin; kolayca mon­te edilebilen, sabit mıknatıs­lı jeneratör (PMG) teknolo­jisine sahip, sessiz ve yüksek verimliliğe sahip çözümler sunduğunu kaydeden Dr. Ço­lak, sanayi tesisleri için ise 2,5 MW’a kadar ulaşan yüksek güçlü direct drive türbinle­re kadar üretim yaptıklarını bildirdi.

Dr. Çolak, ayrıca So­yut WindMill markası altın­da elektrik gerektirmeyen, ta­mamen rüzgârla çalışan me­kanik su pompaları üretimi de yaptıklarını ifade ederek, “Bu sistemler, 150 metre derinli­ğe kadar inebilen kuyulardan suyu tamamen rüzgar gücüyle çıkarabiliyor. Böylece özellik­le çiftçilerin sulama maliyet­lerini sıfıra indiriyor. Güneş paneline, elektriğe veya jene­ratöre ihtiyaç duymadan çalı­şan bu sistemler, kırsalda eko­nomik ve sürdürülebilir bir su temini sağlıyor.” dedi. Çolak, ürünlerin müşterilere yapay zekâ destekli yazılımla ihtiyaç analizleri yapılarak sunuldu­ğunu da aktardı.

Küçük ölçekli ev tipi türbin­lerden, büyük ölçekli sana­yi tipi türbinlere kadar geniş bir yelpazede yıllık 250 adet rüzgar türbini üretimi yapa­bildiklerine dikkat çeken Dr. Çolak, ihracat pazarları ara­sında Avrupa ve Afrika ülkele­ri ile Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğunu, son dönemde büyümeye odaklanma çalış­maları kapsamında hedef pa­zar olarak ABD’yi seçtiklerini, bu yöndeki çalışmalarının de­vam ettiğini kaydetti. Dr. Ço­lak, “Bu adımımız, küresel pa­zardaki rekabet gücümüzü ar­tırma ve yenilenebilir enerji çözümlerimizi daha geniş kit­lelere ulaştırma hedefimizin bir parçasıdır” dedi.

“Üretimde yapay zekâ destekli teknolojileri kullanıyoruz”

Üretimi gerçekleştirilen tüm rüzgar türbinlerinde ve­rimliliği artırmak amacıy­la yapay zeka (AI) destekli teknolojileri kullandıkları­nı ayrıca Scada Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) sistemlerine AI’yı entegre ederek olası aksaklık ve arızaları simüle ettikleri­ni kaydeden Dr. Ali Çolak, bu sayede sorunlara erken mü­dahaleyle servis-bakım mali­yetlerini de çok düşük sevile­re indirdiklerine dikkat çekti.

Yenilenebilir enerji sektörü­nün proje onay süreçlerinin hızlandırılmasını ve bürok­ratik engellerin azaltılması­nı, yerli üreticilerin destek­lenmesi için teşviklerin ar­tırılmasını ve finansman olanaklarının genişletilmesi­ni isteyen Dr. Çolak, uzun va­dede bu sektör için deniz üs­tü (off-shore) rüzgar enerjisi projelerinin hayata geçiril­mesinin ve bu alanda Ar-Ge çalışmalarının desteklenme­sinin kritik önemi olduğunu aktardı.

“Temiz teknoloji, temiz toplum vizyonuyla çalışıyoruz”

Şirkette son 5 yılda üretim tesislerinin modernizasyo­nu, otomasyon sistemlerinin entegrasyonu ve Ar-Ge faali­yetlerine önemli yatırımlar yaptıklarını, yapay zeka tek­nolojisi ve sabit mıknatıs­lı jeneratör üretimi ile kul­lanıcılara yüksek verimli ve düşük bakım maliyetli tür­binler sunmayı hedefledikle­rini aktaran Dr. Çolak, şunla­rı kaydetti: “Gelecek dönem­de, ABD pazarına açılmayı ve yurt içinde de daha fazla kul­lanıcıya ulaşmayı amaçlıyo­ruz.

Ar-Ge ekibimiz, yüksek verimli ve çevre dostu rüzgar türbinleri geliştirmek için sü­rekli çalışmaktadır. Özellik­le, 50 kW gücünde sabit mık­natıslı jeneratör (PMG) üreti­mimiz, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ayrı­ca, yapay zeka destekli online satış platformumuz ile müş­terilerimize en uygun ener­ji çözümlerini sunmaktayız. “Temiz Teknoloji, Temiz Top­lum” ilkesini benimseyen bir vizyonla hareket ediyoruz.”

“Kadın mühendis sayımızı artırmayı hedefliyoruz”

Ali Çolak, kadın mühendis sayısını artırmak istediklerini ve bu amaçla sosyal sorumluluk projelerini başlatmayı planladıklarını kaydetti. Üniversite öncesi kız çocuklarına da rüzgar enerjisini öğreteceklerini aktaran Dr. Çolak, “Amacımız, yetişen pırıl pırıl gençlerimizle birlikte ülkemizde ve dünyada temiz enerjiye geçişte daha etkin, erişilebilir ve yenilikçi çözümler sunmaya devam etmektir” ifadelerini kullandı.

Bu arada, rüzgar ve güneş enerjisi teknolojileriyle entegre ettikleri çevre dostu ve sürdürülebilir yapılar üreten Soyut Karavan firması ile karavan ve mobil yapılar da ürettiklerini kaydeden Çolak, ayrıca bağlı bulundukları World Trade Center Ankara aracılığıyla, Türkiye’deki ihracatçıların 88 ülkede faaliyet gösteren WTC ağlarıyla buluşmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.