Rüzgar türbini üreticisi SoyutWind’in hedef pazarı ABD
Türkiye’nin yerli rüzgar türbini üreticisi SoyutWind, gözünü ABD pazarına dikti. SoyutWind CEO’su Dr. Ali Çolak, yenilenebilir enerji, mühendislik ve üretim alanlarında güçlü bir Türk markası olduklarını belirterek, "Bu adımımız, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırma ve yenilenebilir enerji çözümlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırma hedefimizin bir parçası" dedi.
Ziya İPEK
Ülkemizde 50 yıl önce kurulan Çolak Holding bünyesinde faaliyet gösteren SoyutWind, 24 yıldan bu yana rüzgar türbini kanatları, kuleleri, makine dairesi (nacelle) ve kontrol sistemleri gibi tüm bileşenleri kendi mühendislik gücüyle gerçekleştiriyor. SoyutWind CEO’su Dr. Ali Çolak, yenilenebilir enerji, mühendislik ve üretim alanlarında güçlü bir Türk markası olarak hedef pazarları arasına Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) eklediklerini söyledi.
“Yüksek verimliliğe sahip ürünler sunuyoruz”
Dr. Çolak, Türkiye’nin yerli rüzgar türbini üreticisi olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, üretimlerini Ankara Temelli’deki 15 bin metrekaresi kapalı toplam büyüklüğü 120 bin metrekareyi bulan tesislerinde gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bireysel kullanım için geliştirdikleri 1 kW – 50 kW aralığındaki ev tipi türbinlerin; kolayca monte edilebilen, sabit mıknatıslı jeneratör (PMG) teknolojisine sahip, sessiz ve yüksek verimliliğe sahip çözümler sunduğunu kaydeden Dr. Çolak, sanayi tesisleri için ise 2,5 MW’a kadar ulaşan yüksek güçlü direct drive türbinlere kadar üretim yaptıklarını bildirdi.
Dr. Çolak, ayrıca Soyut WindMill markası altında elektrik gerektirmeyen, tamamen rüzgârla çalışan mekanik su pompaları üretimi de yaptıklarını ifade ederek, “Bu sistemler, 150 metre derinliğe kadar inebilen kuyulardan suyu tamamen rüzgar gücüyle çıkarabiliyor. Böylece özellikle çiftçilerin sulama maliyetlerini sıfıra indiriyor. Güneş paneline, elektriğe veya jeneratöre ihtiyaç duymadan çalışan bu sistemler, kırsalda ekonomik ve sürdürülebilir bir su temini sağlıyor.” dedi. Çolak, ürünlerin müşterilere yapay zekâ destekli yazılımla ihtiyaç analizleri yapılarak sunulduğunu da aktardı.
Küçük ölçekli ev tipi türbinlerden, büyük ölçekli sanayi tipi türbinlere kadar geniş bir yelpazede yıllık 250 adet rüzgar türbini üretimi yapabildiklerine dikkat çeken Dr. Çolak, ihracat pazarları arasında Avrupa ve Afrika ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinin bulunduğunu, son dönemde büyümeye odaklanma çalışmaları kapsamında hedef pazar olarak ABD’yi seçtiklerini, bu yöndeki çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Dr. Çolak, “Bu adımımız, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırma ve yenilenebilir enerji çözümlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırma hedefimizin bir parçasıdır” dedi.
“Üretimde yapay zekâ destekli teknolojileri kullanıyoruz”
Üretimi gerçekleştirilen tüm rüzgar türbinlerinde verimliliği artırmak amacıyla yapay zeka (AI) destekli teknolojileri kullandıklarını ayrıca Scada Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) sistemlerine AI’yı entegre ederek olası aksaklık ve arızaları simüle ettiklerini kaydeden Dr. Ali Çolak, bu sayede sorunlara erken müdahaleyle servis-bakım maliyetlerini de çok düşük sevilere indirdiklerine dikkat çekti.
Yenilenebilir enerji sektörünün proje onay süreçlerinin hızlandırılmasını ve bürokratik engellerin azaltılmasını, yerli üreticilerin desteklenmesi için teşviklerin artırılmasını ve finansman olanaklarının genişletilmesini isteyen Dr. Çolak, uzun vadede bu sektör için deniz üstü (off-shore) rüzgar enerjisi projelerinin hayata geçirilmesinin ve bu alanda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesinin kritik önemi olduğunu aktardı.
“Temiz teknoloji, temiz toplum vizyonuyla çalışıyoruz”
Şirkette son 5 yılda üretim tesislerinin modernizasyonu, otomasyon sistemlerinin entegrasyonu ve Ar-Ge faaliyetlerine önemli yatırımlar yaptıklarını, yapay zeka teknolojisi ve sabit mıknatıslı jeneratör üretimi ile kullanıcılara yüksek verimli ve düşük bakım maliyetli türbinler sunmayı hedeflediklerini aktaran Dr. Çolak, şunları kaydetti: “Gelecek dönemde, ABD pazarına açılmayı ve yurt içinde de daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyoruz.
Ar-Ge ekibimiz, yüksek verimli ve çevre dostu rüzgar türbinleri geliştirmek için sürekli çalışmaktadır. Özellikle, 50 kW gücünde sabit mıknatıslı jeneratör (PMG) üretimimiz, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca, yapay zeka destekli online satış platformumuz ile müşterilerimize en uygun enerji çözümlerini sunmaktayız. “Temiz Teknoloji, Temiz Toplum” ilkesini benimseyen bir vizyonla hareket ediyoruz.”
“Kadın mühendis sayımızı artırmayı hedefliyoruz”
Ali Çolak, kadın mühendis sayısını artırmak istediklerini ve bu amaçla sosyal sorumluluk projelerini başlatmayı planladıklarını kaydetti. Üniversite öncesi kız çocuklarına da rüzgar enerjisini öğreteceklerini aktaran Dr. Çolak, “Amacımız, yetişen pırıl pırıl gençlerimizle birlikte ülkemizde ve dünyada temiz enerjiye geçişte daha etkin, erişilebilir ve yenilikçi çözümler sunmaya devam etmektir” ifadelerini kullandı.
Bu arada, rüzgar ve güneş enerjisi teknolojileriyle entegre ettikleri çevre dostu ve sürdürülebilir yapılar üreten Soyut Karavan firması ile karavan ve mobil yapılar da ürettiklerini kaydeden Çolak, ayrıca bağlı bulundukları World Trade Center Ankara aracılığıyla, Türkiye’deki ihracatçıların 88 ülkede faaliyet gösteren WTC ağlarıyla buluşmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.