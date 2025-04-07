Rüzgâr ve güneşin payı yüzde 30'a yükseldi

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gü­cünde rüzgâr ve gü­neş enerjisinin payı mart so­nunda yaklaşık yüzde 30'a ulaştı. Türkiye Elektrik İle­tim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Tür­kiye'nin elektrik kurulu gü­cü mart sonunda 117 bin 876 megavat oldu.

Türkiye'nin artan nüfusu, yükselen ener­ji ihtiyacının karşılanması, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığın azaltılması politi­kaları ve sanayisini büyüt­me çabaları kapsamında özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yatırımlara hız verildi.

Kurulu güç yüzde 129 arttı

Türkiye'nin gü­neş enerjisi kuru­lu gücü geçen yıl mart sonunda 16 bin 700 sevi­yesindeyken bu mart so­nunda yüz­de 129'luk artışla 21 bin 620 megavata ulaştı. Rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise geçen yıl mart sonunda 12 bin 82 iken bu yıl mart so­nunda yüzde 108 artışla 13 bin 98 megavat seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, ge­çen yıl mart sonunda rüzgâr ve güneş enerjisinin kuru­lu güç içindeki toplam payı yüzde 25,7 iken, bu mart so­nunda yüzde 30'a ulaştı.

Trafo kapasitesini aşan bir yatırım talebi var

Türkiye'nin güneş ener­jisi sektörüne ilişkin değer­lendirmelerde bulunan Gü­neş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GEN­SED) Genel Sekreteri Ha­kan Erkan, Türkiye'de gü­neş enerjisi kurulumlarının çoğunlukla lisanssız proje­ler üzerinden yürütüldüğü­nü söyledi.

Trafo kapasite­lerinin lisanslı depolamalı santrallere verildiğine işaret eden Erkan, "Lisanslı depo­lamalı güneş santrallerine verilen kapasite 15 bin me­gavat, lisanssız verilen ka­pasitelerin toplamı 22 bin megavat. Güneş enerjisi bu iki koldan büyümeye yüksek kapasiteli projelerle devam ederken Yenilenebilir Ener­ji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projeleri de büyümeye önemli destek olacak” dedi.

“Özel kapasite tahsisi artırılmalı”

Erkan, söz konusu verilmiş büyük kapasitelerin haricinde de kurulum yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bahsettiğimiz büyük kapasitelerin yanında 1-5 megavat arası öz tüketim amaçlı yatırım yapmak isteyen orta ve küçük ölçekli yatırımcı gruplar mevcut ve bu gruplar trafo kapasite kısıtlarından olumsuz etkilenmekte.

Güneş enerjisi sektöründe yatırımcıların trafo kapasite kısıtlarından etkilenmeyen öz tüketim amaçlı projeler için geliştirilen yeni bağlantı modelini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sunduk ve bakanlığımızın 2035 Yenilenebilir Enerji Yol Haritası’nda yer aldı. Öz tüketim amaçlı projelere özel kapasite tahsisi sağlayan yeni bağlantı modelinin hayata geçmesi sektörü canlandıracak ve ihracatçı firmaların rekabet gücünü artıracaktır."