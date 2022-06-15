Sabiha Gökçen, yolcuda pandemi öncesini yakaladı

Osman KILIÇ

Pandemiden önce yolcu trafiğinde tüm zamanların rekorunu kıran Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), normalleşme ve bahar aylarındaki turistik hareketlenmenin etkisiyle, 2022’nin ilk 5 ayında 11 milyon 981 bin 612 yolcuya hizmet verdi ve 2019 yılı rekorunu yüzde 80 oranında yakaladı. Eski formuna dönen İSG, misafirlerinin memnuniyetini artırmak amacıyla İSG Recommends programını devreye aldı. İSG’nin hizmet portföyüne katma değerli seçenekler katan İS G Recommends programının lansmanı, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz ve İSG CEO’su Berk Albayrak’ın katılımıyla gerçekleşti.

CEO Berk Albayrak, “Havalimanımızdan 2022’nin 1 Ocak - 10 Haziran döneminde iç hatlarda 6 milyon 114 bin 859, dış hatlarda ise 5 milyon 866 bin 753 yolcu seyahat etti. Bu yılın ilk yarısındaki yolcu sayılarına paralel olarak uçuş artışı da istatistiklere yansıdı. 2022’nin 01 Ocak- 10 Haziran döneminde iç hatlarda 40 bin 499, dış hatlarda 40 bin 369 sefer düzenlendi. 2022 yılının ilk 5 ay verilerine göre bu rakama yüzde 80 düzeyinde yakaladık. Seyahatlerdeki bu yoğunluğun yıl sonuna kadar devam etmesi durumunda Sabiha Gökçen’in 2019 rakamlarına ulaşması, hatta yeni rekorlar kırması muhtemel” değerlendirmesinde bulundu. Sabiha Gökçen, pandeminin hemen öncesinde, 2019 yılında 35,5 milyon misafir ağırlayarak rekor kırmıştı.

İSG yolcu trafiğinde Avrupa’da 8. sırada yer alıyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü’nün (Eurocontrol), koronavirüs salgını nedeniyle 2020’de havacılık sektörünün bugüne kadarki en kötü yılını yaşadığını açıkladığını hatırlatan Albayrak, “Salgın nedeniyle geçtiğimiz 2 yılda, milyonlarca uçuş iptal edildi ve binlerce havacılık çalışanı işinden oldu. Bahar aylarında başlayan hareketlilik, artarak devam ediyor. Ancak işçi çıkaran havayolları ve havalimanlarının havayolu trafiğinde yaşanan talep patlaması karşısında aciz kaldıkları gözleniyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu trafiğinde Avrupa’da 8. sırada yer almakta ama biz Avrupa’da yaşanan kaosu havalimanımızda görmüyoruz. Çünkü pandeminin yol açtığı ciddi ekonomik krizi hiçbir çalışanımızı yarı yolda bırakmadan ve işten çıkarmadan atlattık. İSG ailesi olarak salgın sürecinde tek bir elemanımızı bile işten çıkarmadık. Aksine sektörde toparlanmanın başlayacağı günler için daha da fazla çalıştık” diye konuştu.

'ISG Recommends daha güçlü olmak için önemli bir fırsat'

2021 yılının Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için bir toparlanma yılı olduğunu belirten Mohammad Nazli Abdul Aziz, “Mayıs 2022 itibariyle, ISG’den seyahat eden dış hat yolcu sayısı performansımızda tarihi bir zirveyi yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 5 aştı” ifadelerini kullandı. Güvenli, konforlu ve sorunsuz bir havalimanı deneyimi sunmak amacıyla, yolcular için gerekli tüm sağlık önlemlerini aldıklarını söyleyen Aziz, COVID-19 sonrası havacılık sektörünün yukarı doğru ivme kazanmaya başlamasıyla İSG’nin müşteri odaklı anlayışını ISG Recommends platformuna taşıdığını belirtti.

Yabancı uyruklu yolcular da iyi rota ve tatil ipuçlarını öğrenecek

Pegasus ve Anadolu jet dışındaki diğer havayolu işletmecilerine de self check- in kioskları sağladıklarını, İSG’den uçan yolcuları ödüllendirmek adına Türkiye’de bir ilk olan dijital sadakat programı İSG PortPal’ı hayata geçirdiklerini hatırlatan Aziz, şimdi de yerel seyahat planlayıcıları tarafından özel olarak tasarlamış günlük seyahat rotaları sunan HeyTripster ile iş birliğine gittiklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcularına bir ayrıcalık olarak sunduğu, HeyTripster’ın servis ve altyapısını sağladığı ISG Recommends programı, yabancı yolcularımızın yerel sakinler gibi Türkiye’de tercih ettikleri destinasyonu deneyimleyebilmeleri için en iyi rotaları ve tatil ipuçlarını sunuyor, böylece misafirlerimizin kendilerini yabancı hissetmek yerine Türkiye’de evlerinde hissetmelerini sağlıyor.” ‘