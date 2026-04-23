Sabri Bayram: Yeşil dönüşüm ve stratejik yatırımla sanayi yeni faza geçiyor

Nezaket ÇETİN

2025 çağrısı kapsamında bölgede yaklaşık 5,5 milyar TL yatırım ve binin üzerinde istihdam öngörülüyor. Bu tablo, sanayinin daha katma değerli ve teknoloji odaklı bir yapıya evrildiğini ortaya koyuyor.

SoGreen Programı’nın Bursa, Eskişehir ve Bilecik’teki imalat sanayi KOBİ’lerinin yeşil dönüşümünü desteklediğini belirten Bayram, programın otomotivden tekstile kadar birçok sektörü kapsadığını söyledi.

Geri ödemeli modelle sürdürülebilir kaynak kullanımı

Bayram, geri ödemeli finansman modelinin kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağladığını ifade etti. Bu modelle kaynakların tekrar kullanıma sunulduğunu ve çarpan etkisinin artırıldığını belirtti.

Geri ödeme yükümlülüğünün firmaları daha rasyonel yatırım kararlarına yönlendirdiğini dile getiren Bayram, 2026’da mikro ve küçük işletmelere yönelik hibe desteklerinin de planlandığını açıkladı.

Kota yok, nitelikli projeler öne çıkıyor

Programda kota bulunmadığını belirten Bayram, değerlendirme sisteminin nitelikli projeleri öne çıkaracak şekilde tasarlandığını söyledi.

Kadın ve genç girişimcilerin yer aldığı, dezavantajlı gruplara istihdam sağlayan ve sürdürülebilirlik kapasitesini artırmayı hedefleyen projeler avantaj sağlıyor. Otomotiv, makine, tekstil, seramik ve gıda sektörleri öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Stratejik yatırım alanları veriyle belirlendi

Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında yatırım alanlarının veri temelli analizlerle belirlendiğini ifade eden Bayram, illerin rekabet avantajları ve ithalat bağımlılığı dikkate alındığını söyledi.

Havacılık ve savunma sanayii bileşenleri, teknik tekstil, yüksek katma değerli kauçuk ürünler ve taşıt soğutma sistemleri öncelikli yatırım başlıkları arasında bulunuyor.

5,5 milyar TL’lik yatırım ve istihdam

TR41 Bölgesi’nde yatırımcı ilgisinin güçlü olduğunu belirten Bayram, 2025 çağrısında 5,5 milyar TL’lik proje büyüklüğüne ulaşıldığını ve binin üzerinde istihdam öngörüldüğünü kaydetti. Bayram bu yatırımların yerel tedarik zincirlerini güçlendirdiğini ve sanayinin teknoloji seviyesini yükselttiğini vurguladı.

“Yeşil dönüşüm artık zorunluluk”

Yeşil dönüşümün sanayi için kaçınılmaz hale geldiğini belirten Bayram, düşük emisyonlu ve verimli üretim modeline geçişin hızlandığını söyledi.

AB düzenlemelerinin ihracatçı sektörler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Bayram, uyum sağlayan firmaların rekabet avantajı elde ettiğini, uyum sağlayamayanların ise risk altında olduğunu dile getirdi. Bayram yerel kalkınma yaklaşımıyla dönüşümün tüm bölgeye yayılmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Bayram, SoGreen Programı başvurularının 25 Mart 2026’da başladığını hatırlatarak, başvurular için son tarihin 8 Mayıs, taahhütname tesliminin ise 15 Mayıs 2026 olduğunu açıkladı.