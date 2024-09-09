Sadece bir şehir değil bir ulusun kurtuluşunun simgesi

İzmir Valisi Dr. Süleyman ELBAN

102 yıl önce, Türk ordusu ve aziz milletimizin eşsiz kahra­manlıkları sayesinde şehrimiz, düşman işgalinden kurtarılmış ve bağımsızlık mücadelesi za­ferle taçlanmıştır. Mustafa Ke­mal Atatürk liderliğinde yürü­tülen bu mücadele, milletimizin azim ve kararlılığının en güzel örneklerinden biridir. İzmir’in kurtuluşu, sadece bir şehrin de­ğil, bir ulusun bağımsızlık ve öz­gürlük umutlarını yeniden ye­şertmiştir.

Bu vesileyle, başta Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk ve silah ar­kadaşları olmak üzere, bağım­sızlık mücadelesinde emeği ge­çen tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların gösterdiği üs­tün cesaret ve emsalsiz fedakâr­lık, bizlere bağımsız bir ülkeyi miras bırakmıştır. Bu özel gün vesilesiyle, birlik ve beraberli­ğimizi pekiştirelim, bağımsız­lığımızın ve özgürlüğümüzün değerini bir kez daha hatırlaya­lım. Güzel İzmirimizin kurtu­luşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun!”