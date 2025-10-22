Safran üretimi yaygınlaşıyor

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Projeyi başlatan tıbbi aromatik bitkiler ve safran üreticisi Ahmet Ata, 2020 yılın­da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Âtıl Arazilerin Tarıma Kazandı­rılması” hibe çağrısına başvurarak kullanılmayan arazisinde üretime başladı. Safranın iklim koşullarına uyumlu bir bitki olduğunu belirten Ata, ilk etapta 500 kilogram safran soğanıyla başladıkları üretimi dört yılda büyüttüklerini anlattı.

Ata, “Dört yıl boyunca süren ça­lışmalarımızda, bir dönümden or­talama 500 gram safran elde ettik. İlk başta 250 kilo soğanla başla­dık, bugün bu miktar bir tona ulaş­tı” diyerek, susuz tarımda safra­nın yüksek verim potansiyeline dikkat çekti.

20 üreticiye ulaştı

Yenişehir’de başlayan proje, za­manla bölgedeki üreticiler tara­fından da benimsendi. Bugün De­ğirmençay, Uzun Kaş ve Emirler köylerinden 20 üretici projeye da­hil olmuş durumda. Üreticilere safran yetiştiriciliği konusunda eğitimler verilerek bilgi ve dene­yim aktarımı sağlanıyor. Projenin ilk günlerinden bu yana destek ve­ren Yenişehir Belediyesi de üreti­min yaygınlaşması için safran so­ğanı desteği sağlıyor.

Yüksek katma değer sağlıyor

Safranın ekonomik potansiye­line de dikkat çeken Ata, safran baharatının kilogram fiyatının yaklaşık 500 TL, safran soğanı­nın ise 1500 TL olduğunu belirte­rek, “Bu ürün az suyla yetişiyor ve yüksek gelir potansiyeline sahip. Üstelik Türkiye’de her yıl binlerce kilo safran ithal ediliyor. Yerli üre­tim bu açığı kapatabilir” ifadeleri­ni kullandı.

Projenin yalnızca ekonomik de­ğil, sosyal bir yönü de bulunuyor. Ata, “Kadın üreticilerin ekonomi­ye katılımını artırmayı hedefliyo­ruz. Yerel halk için sürdürülebi­lir, katma değerli bir tarım modeli oluşturuyoruz” dedi. Yenişehir’de hızla büyüyen safran üretimiyle birlikte bölgenin önümüzdeki yıl­larda önemli bir üretim üssü hali­ne gelmesi hedefleniyor. Ata, “İki kişiyle başladığımız projede bugün 20 üretici yer alıyor. İki yıl içinde Yenişehir’i safran üretiminde ön­de gelen bir bölge haline getirme­yi ve ileride bir safran festivali dü­zenlemeyi planlıyoruz” dedi.