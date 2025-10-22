Safran üretimi yaygınlaşıyor
Mersin’de tarım alanlarında azalan su kaynakları, üreticileri alternatif yöntemler aramaya yönlendiriyor. Yenişehir ilçesinde hayata geçirilen safran üretimi, susuz tarıma örnek bir model olarak öne çıkıyor.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Projeyi başlatan tıbbi aromatik bitkiler ve safran üreticisi Ahmet Ata, 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Âtıl Arazilerin Tarıma Kazandırılması” hibe çağrısına başvurarak kullanılmayan arazisinde üretime başladı. Safranın iklim koşullarına uyumlu bir bitki olduğunu belirten Ata, ilk etapta 500 kilogram safran soğanıyla başladıkları üretimi dört yılda büyüttüklerini anlattı.
Ata, “Dört yıl boyunca süren çalışmalarımızda, bir dönümden ortalama 500 gram safran elde ettik. İlk başta 250 kilo soğanla başladık, bugün bu miktar bir tona ulaştı” diyerek, susuz tarımda safranın yüksek verim potansiyeline dikkat çekti.
20 üreticiye ulaştı
Yenişehir’de başlayan proje, zamanla bölgedeki üreticiler tarafından da benimsendi. Bugün Değirmençay, Uzun Kaş ve Emirler köylerinden 20 üretici projeye dahil olmuş durumda. Üreticilere safran yetiştiriciliği konusunda eğitimler verilerek bilgi ve deneyim aktarımı sağlanıyor. Projenin ilk günlerinden bu yana destek veren Yenişehir Belediyesi de üretimin yaygınlaşması için safran soğanı desteği sağlıyor.
Yüksek katma değer sağlıyor
Safranın ekonomik potansiyeline de dikkat çeken Ata, safran baharatının kilogram fiyatının yaklaşık 500 TL, safran soğanının ise 1500 TL olduğunu belirterek, “Bu ürün az suyla yetişiyor ve yüksek gelir potansiyeline sahip. Üstelik Türkiye’de her yıl binlerce kilo safran ithal ediliyor. Yerli üretim bu açığı kapatabilir” ifadelerini kullandı.
Projenin yalnızca ekonomik değil, sosyal bir yönü de bulunuyor. Ata, “Kadın üreticilerin ekonomiye katılımını artırmayı hedefliyoruz. Yerel halk için sürdürülebilir, katma değerli bir tarım modeli oluşturuyoruz” dedi. Yenişehir’de hızla büyüyen safran üretimiyle birlikte bölgenin önümüzdeki yıllarda önemli bir üretim üssü haline gelmesi hedefleniyor. Ata, “İki kişiyle başladığımız projede bugün 20 üretici yer alıyor. İki yıl içinde Yenişehir’i safran üretiminde önde gelen bir bölge haline getirmeyi ve ileride bir safran festivali düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.