Safranbolu safranı AB tarafından tescillendi

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu safranının Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 21 Mayıs 2009'da coğrafi işaret tescili aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AB Komisyonuna 10 Ağustos 2022'de PDO-TR-02860 sayı ile tescil talebi yapılan başvurusu, 7 Eylül itibarıyla AB Komisyonu Tarım Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğünde 2023 / C 317 / 20 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hayırlı olsun."