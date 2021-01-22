Sağlık turizminin canlanmasında kilit nokta dijital pazarlama

Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi için tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Tercih edilmesindeki önemli etkenler ise fiyat cazibesi, kısa bekleme süreleri, dünya standartlarında kalite ve kişiye özel hizmetler olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri elde etmek yer alıyor. Belirlenen hedeflere ulaşılmasının hizmet kalitesinin artırılması ve doğru dijital pazarlama stratejileriyle mümkün olacağını belirten Medikal PR kurucusu Yunus Emre Kılıç, sağlık turizmi yapan birçok firma ve doktorun dijital pazarlamaya yeterince önem vermediğine veya hatalı yönlendirmeler sonucu istenilen başarıyı yakalayamadığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Temel hata dijital pazarlama stratejilerinde

2011 yılından bu yana birçok doktor ve sağlık kurumu ile dijital pazarlama çalışmaları yürüten Medikal PR kurucusu Yunus Emre Kılıç, “Ülkemizde dijital pazarlamaya verilen önem gün geçtikçe artıyor ama hala olması gereken seviyeye maalesef ulaşılamadı. Bunun en büyük sebebi ise pazarlama stratejilerinde yapılan hatalar. Dijital pazarlamanın temelinde hedef kitle yer alır. Reklamlarda belirlenen hedef kitleler tam olarak doğru olmadığı zaman gereksiz bütçe harcamaları meydana gelir ve bu durum reklam verenlerin ve verilen teşviklerin, dolayısıyla ülkemizin boşa para harcamasına neden olur. Hedef kitle belirlenirken demografik bilgilere, ilgi alanlarına ve anahtar kelimelere özellikle dikkat edilmesi gerekir.” dedi.

Reklam verirken güven azaltmamak gerek

Ülkemizde sağlık turizminin tanıtımı kapsamında dijital ortamlarda yapılan reklam çalışmalarının da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yunus Emre Kılıç, “Reklam görseli ve içeriği oluşturulurken kullanıcının ilgisini çok kısa bir süre içerisinde çekebilecek ve bu kısa sürede istenilen mesajı verebilecek reklamlar hazırlamak çok önemli. Ancak reklamlarda yapılan en büyük hatalardan biri kullanılan stok fotoğraflar. Yaygın olarak yapılan bir diğer hata ise rakip firmaların reklam metinlerinin kopyalanması. Onlarca firma tarafından kullanılan aynı fotoğraflar ve reklam metinleri kullanıcılarda doktorlara ve firmalara duyulan güveni azaltıyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin tek avantajı fiyat değil

Dijital pazarlama çalışmalarında yapılan yanlış uygulamalardan birinin de reklamların büyük çoğunluğunda fiyat odaklı içeriklere yer verilmesi olduğunu belirten Yunus Emre Kılıç, “Oysa ülkemizin tek avantajı fiyat değil. Kaliteli doktorlarımız, son teknoloji cihazlarla donatılmış hastanelerimiz ve çok yüksek oranlarda hasta memnuniyetimiz bulunuyor. Fiyat avantajı harici bu noktalara da değinmek hem reklamların verimliliğini artıracak hem de ülkemizin sağlık sektöründeki gelişmişliğini bireylere gösterecektir. Sonuç olarak kampanyalarda yapılacak iyileştirmeler daha az harcama yaparak daha fazla kişiye ulaşmayı sağlayacak ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır.” ifadelerini kullandı.

B2Press’in katkılarıyla...