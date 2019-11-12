Sağlık Uygulama Tebliği'nde fiyat sektörle birlikte belirlensin
SEİS Genel Başkanı Metin Demir, GSS'den ödenen sağlık hizmet sunum bedellerinin tıbbi cihazları da kapsayacak şekilde güncellenmesi sürecinin sektörle birlikte yürütülmesi yönünde talepte bulundu.
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