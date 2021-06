Sağlık yatırımları turizmin önünü açacak

Takip Et

Pandemide vurgun yiyen sektörlerin başında turizm geldi. Turizm Bakanlığı verilerine göre 2019’un Nisan ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı yaklaşık 3,3 milyonken salgının Türkiye’de de yayılmaya başladığı Nisan 2020’de bu sayı 24 bin 23’e düşmüştü. Şimdi ise bir yılı aşkın süredir verilen mücadele neticesinde sektörün küçük adımlarla da olsa toparlanmaya başladığı görülüyor. Güncel verilere göre Nisan 2021’de ülkemize gelen turist sayısı uzun bir aradan sonra yıllık yüzde 3,1 artışla 790 bin 687 kişi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tabloda sağlık turizminin büyük pay sahibi olduğuna dikkat çeken MEDİVİP Sağlık Hizmetleri CEO’su Fedakar Günsili, “Yaz aylarıyla birlikte turizm sektörünün en az 4 aylık bir toparlanma sürecine gireceği aşikar. Ancak önemli olan, yakalanacak ivmenin sürdürülebilir hale getirilmesi. Bu da sağlık turizmiyle mümkün olacak.” dedi.

"Çağın ihtiyaçlarına uygun sağlık yatırımları Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak"

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği’nin yılın ilk çeyrek rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saç ekimi, göz, diş ve estetik amaçlı tedavi için ülkemize gelen turist sayısının yaklaşık 125 bin olduğunu hatırlatan Fedakar Günsili, “Türkiye, gerek sahip olduğu sağlık teknolojileri gerekse hekimlerinin başarısı açısından tüm dünyaya gücünü kanıtlamış durumda. Bu da eşsiz doğası ve kültürüyle popüler turizm destinasyonlarından biri olan ülkemizi sağlık alanında da en güvenilir adreslerin başında getiriyor. Turizm sektörünün tüm dünyada bu denli yara aldığı bir dönemden geçerken bizi aydınlığa çıkaracak olan ise çağın ihtiyaçlarına uygun sağlık yatırımları” dedi.

"Hastalar değil, sağlık merkezleri adım atıyor"

MEDİVİP Sağlık Hizmetleri’nin “Her adım sağlığa” yaklaşımıyla sağlık hizmetlerini kişilerin ayağına götüren uygulamalara imza attığına değinen Günsili, “Pandemiyle birlikte hastane ortamında bulunmadan kişilerin hastalıkları konusunda kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmeti alabilmesi artık sağlık merkezleri için hastalara sunulan bir ayrıcalık değil, gereklilik haline geldi. Ankara’da hizmet veren MEDİVİP Sağlık Hizmetleri olarak bizler de bu alanda yatırımlarımızı artırıyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıklarından beyin cerrahisi ve ürolojiye 15 farklı alana özel muayenehanelerden oluşan merkezimizde laboratuvar testleri için tüm örnekleri alıyor ve hastalarımıza tek merkezden hizmet alma imkanı sunuyoruz. Poliklinik hizmetleri sırasında hekimlerimizce gerekli görülen radyolojik görüntüleme tetkiklerinin ise anlaşmalı merkezlerimizde randevulu olarak yapılması, randevuların hasta rehberlerimiz tarafından oluşturulması ve hastalarımızın bizim araçlarımızla görüntüleme merkezine götürülmesi gibi pek çok uygulamayla sağlıkları için hastaların bize değil bizim onlara adım attığımız bir anlayış benimsiyoruz.” diye konuştu.

“Sorunlarla hastalar adına mücadele edecek yapılara ihtiyaç var”

Fedakar Günsili, söz konusu tedavi ne olursa olsun, kişiye özel tedavi deneyiminin her adımda hissettirilmesi gerektiğine de dikkat çekti: “Sağlık hizmetinin her aşamasında sorunlarla hastalar adına mücadele edecek yapılara ihtiyaç var. Bizler de bu bilinçten hareketle merkezimizden alınacak sağlık hizmetlerinin her aşamasında deneyimli ekibimizle hastaları hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, onlar adına işlemlerini takip edip kılavuzluk ediyoruz. Sağlık kaygılarının hiç olmadığı kadar ön planda olduğu bu zorlu süreçte, değişen ve artan ihtiyaçlara en hızlı şekilde yanıt vermek için de çalışıyoruz. Bu kapsamda anlaşmalı merkezlerimiz aracılığıyla eve bakım hizmeti, check-up ve COVID-19 PCR ve antikor testi gibi hizmetlerle hastalarımıza yardımcı oluyoruz.”

