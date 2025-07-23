SAHA İstanbul'da hedef rekabet gücünü yükseltmek
Küresel savunma harcamalarının 2.7 trilyon dolara ulaştığı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Haluk Bayraktar, “Türkiye ihracatçı ülkeler arasında yükselirken ithalata dayalı anlayışı da tarihe gömüyor. Türkiye, NATO içinde kendi teknolojik kimliğini inşa eden bir ülke olarak öne çıkıyor” dedi.
SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA’nın 10 yıl önce sadece 27 üyeyle yola çıktığını, günümüzde ise bin 300’ü aşkın üyesiyle Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğini söyledi.
Küresel savunma harcamalarının 2.7 trilyon dolara ulaştığı bir dönemden geçildiğine değinen Bayraktar, “Bu rakam dünyadaki jeopolitik gerilimlerin ve güvenlik arayışlarının somut bir yansıması. Özellikle son 5 yılda Afrika ve Avrupa’daki artışlar, bölgesel dinamiklerin ne denli hızlı değiştiğini ve savunma sanayisinin stratejik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Özellikle Avrupa’daki bu artış, sadece Ukrayna’nın değil kıtanın tüm güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğini de bir kez daha açıkça gösteriyor” şeklinde konuştu. Küresel savunma ticaretinde ABD ve Fransa’nın ihracatta başı çektiğini, ithalatta ise Ukrayna, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi ülkelerin ön plana çıktığını anımsatan Bayraktar, “Türkiye ihracatçı ülkeler arasında yükselirken ithalata dayalı anlayışı da tarihe gömüyor. Türkiye, NATO içinde kendi teknolojik kimliğini inşa eden bir ülke olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.
SAHA İstanbul, sektörel ekosistemi büyütmeyi amaçlıyor
Yerli firmaların teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek, üyeler arasındaki iş birliğini güçlendirerek sağlam bir ekosistem oluşturmak misyonuyla kurulan SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi, “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda yerlilik oranlarını artırmaya, kritik teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanımaya ve uluslararası rekabet gücünü yükseltmeye devam ediyor.
Türkiye’nin savunma sanayisinde tüketici değil, üretici bir güç olması hedefiyle faaliyetlerini sürdüren SAHA İstanbul, yerli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ederek sektörel ekosistemi büyütmeyi amaçlıyor. SAHA İstanbul’un üye firmalarında toplam 78 bin 300 kişiye istihdam sağlıyor ve firmaların toplam cirosu 12.59 milyar dolara ihracat hacmi ise 6.08 milyar dolara ulaşıyor.
Üye firmaların oransal dağılımları ise yüzde 64’ü KOBİ, yüzde 16’sı mikro işletme, yüzde 17’si KOBİ üstü ve yüzde 3’ü üniversite şeklinde bölünüyor. Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak SAHA İstanbul, yerli firmaların küresel rekabette güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Savunma, havacılık ve uzay alanındaki dışa bağımlılığı azaltacak
Savunma sanayisinde küresel rekabet gücünü artıran Türkiye, hem kendi ihtiyaçlarını karşılayan hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir ihracatçı konumuna ulaşan bir ülke olma yolunda ilerliyor.
Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay alanındaki dışa bağımlılığını azaltma ve ihracat hacmini artırma hedefi doğrultusunda çalışan SAHA İstanbul, yalnızca ülke savunma sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, müttefik ülkelerin özel gereksinimlerine yönelik teknolojiler geliştirilmesine de katkı sunuyor. Ayrıca üye firmaların uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmak ve küresel tedarik zincirine entegrasyonlarını sağlamak amacıyla, büyük yüklenici firmalarla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirerek B2B, B2G ve G2G organizasyonları düzenliyor.
Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren veya üretim kabiliyetine sahip 52 farklı sektörden firmaları bir araya getiren SAHA İstanbul, platform ve sistem/alt sistem üreticilerini stratejik iş birlikleri çerçevesinde buluşturarak, kritik teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesine öncülük ediyor.
Teknoloji ve üretim kapasitesini afet yönetimine entegre edecek
SAHA İstanbul, doğa ve insan kaynaklı afetlerle mücadelede yeni teknolojiler geliştirmek amacıyla çalışmalar da yürüterek sosyal sorumluluk ve toplum güvenliği alanında çalışmalarda bulunuyor. Savunma sanayisinin sahip olduğu kapasite ve yetenekleri, orman yangınları, depremler ve diğer afetlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve oluşan hasarların giderilmesi süreçlerinde etkin şekilde kullanmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda kurulan Orman Yangınları, Deprem ve Afetler Komitesi (SAHA ODAK), savunma sanayiinin teknolojik ve üretim kapasitesini afet yönetimi alanına entegre ederek afet önleme, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde yeni çözümler geliştiriyor.