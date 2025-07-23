SAHA İstanbul'da hedef rekabet gücünü yükseltmek

SAHA İstanbul Yönetim Ku­rulu Başkanı Haluk Bay­raktar, SAHA’nın 10 yıl ön­ce sadece 27 üyeyle yola çıktığı­nı, günümüzde ise bin 300’ü aşkın üyesiyle Avrupa’nın en büyük sa­nayi kümelenmesi haline geldi­ğini söyledi.

Küresel savunma harcamalarının 2.7 trilyon dolara ulaştığı bir dönemden geçildiği­ne değinen Bayraktar, “Bu rakam dünyadaki jeopolitik gerilimle­rin ve güvenlik arayışlarının so­mut bir yansıması. Özellikle son 5 yılda Afrika ve Avrupa’daki artış­lar, bölgesel dinamiklerin ne denli hızlı değiştiğini ve savunma sana­yisinin stratejik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Özel­likle Avrupa’daki bu artış, sade­ce Ukrayna’nın değil kıtanın tüm güvenlik mimarisinin yeniden şe­killendiğini de bir kez daha açıkça gösteriyor” şeklinde konuştu. Kü­resel savunma ticaretinde ABD ve Fransa’nın ihracatta başı çekti­ğini, ithalatta ise Ukrayna, Suudi Arabistan ve Hindistan gibi ülke­lerin ön plana çıktığını anımsa­tan Bayraktar, “Türkiye ihracat­çı ülkeler arasında yükselirken ithalata dayalı anlayışı da tarihe gömüyor. Türkiye, NATO içinde kendi teknolojik kimliğini inşa eden bir ülke olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul, sektörel ekosistemi büyütmeyi amaçlıyor

Yerli firmaların teknolojik ve sektörel yetkinliklerini ge­liştirmek, üyeler arasındaki iş birliğini güçlendirerek sağlam bir ekosistem oluşturmak mis­yonuyla kurulan SAHA İstan­bul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi, “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda yerli­lik oranlarını artırmaya, kritik teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanımaya ve uluslarara­sı rekabet gücünü yükseltmeye devam ediyor.

Türkiye’nin sa­vunma sanayisinde tüketici de­ğil, üretici bir güç olması hede­fiyle faaliyetlerini sürdüren SA­HA İstanbul, yerli teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ederek sektörel ekosistemi büyütme­yi amaçlıyor. SAHA İstanbul’un üye firmalarında toplam 78 bin 300 kişiye istihdam sağlıyor ve firmaların toplam cirosu 12.59 milyar dolara ihracat hacmi ise 6.08 milyar dolara ulaşıyor.

Üye firmaların oransal dağılımları ise yüzde 64’ü KOBİ, yüzde 16’sı mikro işletme, yüzde 17’si KOBİ üstü ve yüzde 3’ü üniversite şek­linde bölünüyor. Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi ola­rak SAHA İstanbul, yerli firma­ların küresel rekabette güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Savunma, havacılık ve uzay alanındaki dışa bağımlılığı azaltacak

Savunma sanayisinde küresel rekabet gücünü artıran Türki­ye, hem kendi ihtiyaçlarını kar­şılayan hem de uluslararası pa­zarlarda güçlü bir ihracatçı ko­numuna ulaşan bir ülke olma yolunda ilerliyor.

Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay ala­nındaki dışa bağımlılığını azalt­ma ve ihracat hacmini artırma hedefi doğrultusunda çalışan SAHA İstanbul, yalnızca ülke sa­vunma sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, müttefik ülkelerin özel gereksinimlerine yönelik teknolojiler geliştiril­mesine de katkı sunuyor. Ayrıca üye firmaların uluslararası pa­zarlardaki etkinliğini artırmak ve küresel tedarik zincirine en­tegrasyonlarını sağlamak ama­cıyla, büyük yüklenici firmalarla iş birliği görüşmeleri gerçekleş­tirerek B2B, B2G ve G2G organi­zasyonları düzenliyor.

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde fa­aliyet gösteren veya üretim kabi­liyetine sahip 52 farklı sektörden firmaları bir araya getiren SAHA İstanbul, platform ve sistem/alt sistem üreticilerini stratejik iş birlikleri çerçevesinde buluştu­rarak, kritik teknolojilerin yerli imkânlarla geliştirilmesine ön­cülük ediyor.

Teknoloji ve üretim kapasitesini afet yönetimine entegre edecek

SAHA İstanbul, doğa ve insan kaynaklı afetlerle mücadelede yeni teknolojiler geliştirmek amacıyla çalışmalar da yürüterek sosyal sorumluluk ve toplum güvenliği alanında çalışmalarda bulunuyor. Savunma sanayisinin sahip olduğu kapasite ve yetenekleri, orman yangınları, depremler ve diğer afetlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve oluşan hasarların giderilmesi süreçlerinde etkin şekilde kullanmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda kurulan Orman Yangınları, Deprem ve Afetler Komitesi (SAHA ODAK), savunma sanayiinin teknolojik ve üretim kapasitesini afet yönetimi alanına entegre ederek afet önleme, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde yeni çözümler geliştiriyor.