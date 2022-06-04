SAHA İstanbul'dan girişimci destek programı

Bünyesinde 770 firma ve 22 üniversiteyi barındıran Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA İstanbul) savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için bir girişimci destek programı başlattı. İlk dönem çağrısına çıkan ‘SAHA Girişim Programı’yla yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara hukuki ve teknik danışmanlıktan, eğitim ve mentörlüğe kadar pek çok konuda destek sağlanacak.

Yatırımcılarla görüşme imkanı

Türk savunma, havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranının artırılması, Türkiye’nin henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması amacıyla düzenlenen programla; savunma sanayiindeki girişimciler yatırımcı görüşmelerine hazırlanacak. Program kapsamında girişimci firmanın globalde rakiplerini tanıması, rekabeti anlaması, geliştirdiği ürünün globaldeki yerini alması, globalde müşteri bulması için organizasyonlara ve proje pazarı etkinliklerine katılımları hedefleniyor.

3.2 milyar dolarlık ihracat hacmi

SAHA Girişim’e savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde hazırlık düzeyi 5 ve 6 seviyelerine gelmiş, prototipleri ortaya çıkmış girişimci firmalar başvurabilecek. SAHA GİRİŞİM’e başvuru için son tarih ise 15 Haziran 2022 olarak belirlendi.