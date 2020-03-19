SAHA İstanbul’un ‘saha’sı genişliyor!

19 Mart 2020

Türkiye’nin Milli Teknolojisi Hamlesi’nin en büyük destekçilerinden biri olan SAHA İstanbul, hız kesmiyor... SAHA İstanbul ailesine katılan yeni 42 firma ile birlikte üye sayısı 472 oldu

Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul, yeni firmaların katılımıyla büyümeye devam ediyor. En son yapılan yönetim kurulu toplantısında üyelik için başvuru yapan 48 firmadan 42'sinin SAHA İstanbul'a katılım başvurularının onaylanmasıyla SAHA İstanbul’a üye firma sayısı 472'ye yükseldi.

Kamu-sanayi-üniversite ekosistemini başarıyla hayat geçiren SAHA İstanbul, savunma sanayinin millileşmesinde etkin bir rol üstleniyor. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Baykar, BMC, TÜMOSAN, MKEK, THY Teknik, STM ve ASFAT gibi sektörün öncü firmalarını da bünyesinde barındıran SAHA İstanbul, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi’ne en etkin desteği sunan STK konumunda yer alıyor.

Avrupa’nın ikinci büyük kümelenmesi

SAHA İstanbul, kuruluşunun üzerinden 5 yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen Türkiye'nin en büyük, Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliği (EACP) ikinci en büyük kümesi haline geldi. Kümelenme, yerli ve milli firmaları, savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek için faaliyet gösteriyor. Bu doğrultuda ana yükleniciler ve üniversitelerle çalışmalar yürütülmesi, devlet desteklerine erişilmesi, ülkede olmayan üretim yeteneklerinin ülkeye kazandırılması ve yurt dışı pazar arayışına kolektif destek verilmesi gibi bir dizi çalışmalar da yürütülüyor.