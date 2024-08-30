Sak: ‘Kur’u kimse bir yerlerde tutmuyor

Hamide HANGÜL

İstanbul Sa­nayi Odası (İSO) Meclisi’nin ağustos ayı olağan meclis toplantısında düzenlenen panelde konuşan Türkiye Ekonomi Po­litikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Ku­rucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, dö­viz kuru konusuna değinerek, “Kur pi­yasada belirleniyor.

Kimsenin kuru bir yerde tuttuğu kanaatinde değilim” dedi. Sak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletin sokakta beklediği enflasyonla gerçekle­şen arasında bir uçurum var. O nedenle ‘bu işte ciddiyiz’ diye bir şeyler yapılması lazım. Bu açık. Reel sektörün önünü gör­mesini sağlayacak bir perspektife ihtiya­cımız var. Orada da bir eksik var. Hiç bu kadar ani enflasyon artışı olmadı.”

ROTA Portföy Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, faiz indirimini ara­lıkta beklediğini ve 250 baz puanlık bir indirim beklentisi olduğunu dile getir­di. Gökşen, “Enflasyonu düşürebilece­ğimiz nokta 40-45’ler. Faiz indirimine de giderken çok temkinli davranmamız gerekiyor" dedi.

"Para politikasında sıkılaşma durmalı"

Peninsula Corporate Finance Kurucu Ortağı, Stratejist Fatih Keresteci, eko­nomi yönetiminin TL’de değerlenme­nin daha fazla olmasını arzuladığını, o nedenle reel sektörde tahribatının faz­la olduğunu belirterek, “Politika doğru, ancak yan etkileri daha fazla ortaya çık­tı. Vergi ya da yapısal reform tarafı dev­reye girmeli. Yoksa sadece para politi­kasıyla ortaya konacak tedavi reel sek­törde sıkıntılara neden olur, olmaya da başladı. Para politikasında artık sıkılaş­tırmanın durması ve biraz gevşemesi gerektiğini düşünüyorum” değerlendir­mesinde bulundu.