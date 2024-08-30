Sak: ‘Kur’u kimse bir yerlerde tutmuyor
Sanayiciler, yüzde 70’leri bulan ticari kredi maliyetleri ve miktarsal kısıtlamalarda üretim ve yatırımları sürdürmenin kolay olmadığını belirtirken, ekonomistler de parasal sıkılaşmanın durması ve gevşemenin başlaması gerektiğini savundu.
Hamide HANGÜL
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ağustos ayı olağan meclis toplantısında düzenlenen panelde konuşan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, döviz kuru konusuna değinerek, “Kur piyasada belirleniyor.
Kimsenin kuru bir yerde tuttuğu kanaatinde değilim” dedi. Sak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletin sokakta beklediği enflasyonla gerçekleşen arasında bir uçurum var. O nedenle ‘bu işte ciddiyiz’ diye bir şeyler yapılması lazım. Bu açık. Reel sektörün önünü görmesini sağlayacak bir perspektife ihtiyacımız var. Orada da bir eksik var. Hiç bu kadar ani enflasyon artışı olmadı.”
ROTA Portföy Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, faiz indirimini aralıkta beklediğini ve 250 baz puanlık bir indirim beklentisi olduğunu dile getirdi. Gökşen, “Enflasyonu düşürebileceğimiz nokta 40-45’ler. Faiz indirimine de giderken çok temkinli davranmamız gerekiyor" dedi.
"Para politikasında sıkılaşma durmalı"
Peninsula Corporate Finance Kurucu Ortağı, Stratejist Fatih Keresteci, ekonomi yönetiminin TL’de değerlenmenin daha fazla olmasını arzuladığını, o nedenle reel sektörde tahribatının fazla olduğunu belirterek, “Politika doğru, ancak yan etkileri daha fazla ortaya çıktı. Vergi ya da yapısal reform tarafı devreye girmeli. Yoksa sadece para politikasıyla ortaya konacak tedavi reel sektörde sıkıntılara neden olur, olmaya da başladı. Para politikasında artık sıkılaştırmanın durması ve biraz gevşemesi gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.