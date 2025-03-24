Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim 2028 yılında 5 katına çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Türk Talebe Birliği tarafından dü­zenlenen iftar programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bayraktar, Türkiye’nin genç nüfusu, büyüyen ekono­misiyle enerji talebinin arttı­ğını, petrol ve doğal gaz tale­binde son 23 yılda 3 kat artış yaşandığını ifade etti.

2016’da uygulamaya aldık­ları Milli Enerji ve Maden Po­litikası ile Türkiye’yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak ve enerjide bağımsız bir ülke kurmak hedefiyle yola çıktık­larını dile getiren Bayraktar, “Enerjideki bağımsızlık me­selesi bizim için bir milli gü­venlik meselesidir” değerlen­dirmesinde bulundu. Petrol ve doğal gaz aramacılığında yabancı şirketlerle ortaklık­ları bir kenara bıraktıklarını ve Türkiye’nin dünyanın en modern sismik ve sondaj ara­ma gemilerine sahip bir ülke haline geldiğini anlatan Bay­raktar, su yüzeyinden itiba­ren 12 kilometreye kadar son­daj yapma kabiliyetine sahip 4 gemi bulunduğunu bildirdi.

“Petrolün yüzde 92’si ithal ediliyor”

Bayraktar, 21 Ağustos 2020’de Sakarya Gaz Saha­sı adını verdikleri sahada Cumhuriyet tarihinin en bü­yük doğal gaz keşfini gerçek­leştirdiklerine dikkati çeke­rek, “Gazı 3 yıldan kısa bir sü­re içerisinde karaya getirdik. Bugün 3 milyon hanenin do­ğal gaz ihtiyacını kendimiz karşılar hale geldik. İnşallah nisanda bir kilometre taşına ulaşacağız. Bugünkü üretimi yüzde 25 artıracağız. 2028’de bugünkünün 5 katı gaz üre­terek Türkiye’nin konutlar­da kullandığı gazı kendi gazı­mızdan sağlıyor olacağız.” de­ğerlendirmesinde bulundu. Petrolün yüzde 92’sinin ithal edildiğini aktaran Bayraktar, “Adı terörle anılan Gabar’da şu anda hummalı bir çalış­ma var. Terörden dolayı adeta girilemeyen dağlarda, 90’ın üzerinde kuyu faaliyet göste­riyor. Günde 80 bin varil pet­rol üretir hale geldik. Burada Türkiye’nin en kaliteli petro­lünü üretiyoruz. Bu rakamı 100 bin varilin de üzerine çı­kacağız” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye’nin So­mali, Libya, Irak, Azerbay­can, Türkmenistan ve Afri­ka’da doğal gaz ve maden ara­yan bir ülke haline geldiğini, Nijer’deki ilk altın madenin­den 2026’da yaklaşık 3,5 ton altın üretmeyi hedefledikle­rini bildirdi.

En modern sondaj gemilerine sahibiz

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen if­tarda da konuşan Bayraktar, Türkiye’nin dünyanın en mo­dern sondaj gemileriyle hem Akdeniz’de hem de Karade­niz’de doğal gaz aradığını di­le getirdi.

Türkiye’nin çok önemli bir hedefe doğru yürüdüğü­nü vurgulayan Bayraktar, “Bu hedef, Türkiye’nin enerjide, savunma sanayisinde orta­ya koyduğu tarihi adımlarla, yazdığı başarı hikayeleriyle bizi çok daha büyük bir yere götürecek. Biz, buna yürek­ten inanıyoruz. Bütün teknik çalışmaları yapıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ama sizle­rin desteği, milletin duası bu işin olmazsa olmazı.” ifadesi­ni kullandı.