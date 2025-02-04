Salesforce'tan büyük karar! Binden fazla çalışanını işten çıkartıyor

ABD merkezli müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım şirketi Salesforce, yapay zeka tabanlı ürünlerin satışını desteklemek amacıyla yeni işe alımlar yaparken, aynı zamanda binden fazla çalışanıyla yollarını ayırıyor.

Diğer pozisyonlara başvurma hakkı

Bloomberg'in haberine göre, işten çıkarılan personel şirket içindeki diğer pozisyonlara başvurma hakkına sahip olacak. Ancak, hangi departmanların bu süreçten etkilendiğine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Şirketin yıllık raporuna göre, 31 Ocak 2024 itibarıyla Salesforce bünyesinde toplam 72 bin 682 kişi çalışıyordu.

Salesforce CEO'su Marc Benioff, Aralık ayında yaptığı açıklamada, yapay zeka destekli sanal temsilciler oluşturmayı sağlayan "Agentforce" platformu için "binden fazla ücretli anlaşma imzaladıklarını" duyurmuştu.

26 Şubat'ta çeyrek dönem sonuçlar açıklanacak

Wall Street Journal’ın Ocak 2024 tarihli haberinde Salesforce’un yaklaşık 700 çalışanını işten çıkardığı belirtilmişti. Temmuz 2024'te Bloomberg tarafından yayımlanan bir başka haberde ise 300 çalışanın daha işten çıkarıldığı ifade edilmişti. Şirket, 26 Şubat'ta çeyrek dönem finansal sonuçlarını açıklamayı planlıyor.